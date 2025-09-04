به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، به همراه اکبر بهنام‌جو، استاندار قم، با آیت‌الله سیدهاشم حسینی بوشهری، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم دیدار و به تبادل نظر پیرامون ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و گردشگری استان پرداختند.

در این نشست، محورهای کلیدی شامل برنامه‌های حفاظت و صیانت از آثار تاریخی، توسعه گردشگری فرهنگی و مذهبی و ارتقای بهره‌برداری علمی و پژوهشی از مجموعه‌های تاریخی و فرهنگی استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

علاوه بر این، اولویت‌های پژوهشی، آموزشی و فرهنگی قم و همچنین هماهنگی میان نهادهای اجرایی و حوزوی برای تقویت ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی استان به عنوان سرمایه هویتی کشور، مورد تأکید قرار گرفت.

