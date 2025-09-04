هفته گردشگری با محوریت بخش خصوصی برگزار میشود
به گفته معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، گرامیداشت روز جهانی گردشگری و هفته گردشگری که از تاریخ ۵ مهرماه سال جاری آغاز میشود، با محوریت بخش خصوصی برگزار خواهد شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراثفرهنگی، انوشیروان محسنی بندپی در نشست شورای سیاستگذاری هفته گردشگری که صبح امروز، چهارشنبه ۱۲ شهریور ماه با حضور جمعی از فعالین بخش خصوصی، روسای تشکلها و مسئولین دولتی مرتبط برگزار شد، با تاکید بر اینکه هفته گردشگری امسال فرصت انعکاس عملکرد دولت چهاردهم در بخش گردشگری است، گفت: دولت تاکنون نشان داده است که برای تقویت جایگاه گردشگری کشور در بخش حاکمیت حامی و پشتیبان است و این دستاورد با حضور مقامات ارشد کشوری در محل وزارتخانه و نشست با فعالین و خانواده گردشگری به منظور راهگشایی و حل چالشهای موجود نمونهای بارز از این موضوع است.
معاون گردشگری با تاکید بر اینکه هفته گردشگری امسال با محوریت بخش خصوصی برگزار خواهد شد، افزود: رویدادهای پیشبینی شده به سمتی نهایی خواهد شد که بتوانیم مطالبات بخش خصوصی را در سطح حاکمیت پاسخگو باشیم.
بندپی با تاکید بر اینکه هفته گردشگری نقطه عطفی برای توجه به حوزه گردشگری پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه است، گفت: با مشارکت بخش خصوصی و دولتی و حمایت همه دستگاهها و مقامات اجرایی فرابخشی مرتبط میتوانیم ظرفیتهای موجود را به مناسبت گرامیداشت هفته گردشگری فعال کنیم و سپس استمرار و ادامه دهیم.
او خاطرنشان کرد: همچنین هفته گردشگری بهترین فرصت برای انعکاس تلاشهای شبانهروزی خانواده بزرگ گردشگری است که در پی آن حضور در رویدادهای بینالمللی، میزبانی از رویدادها، اصلاح و ارتقای آییننامههای تخصصی مرتبط، فعال شدن شاخههای تخصصی گردشگری و دهها اقدام دیگر انجام گرفته است تا ظرفیتهای گردشگری کشور مغفول نماند.
محسنی بندپی در پایان خاطرنشان کرد: همانطور که در هفته گردشگری پیشبرد برنامهها از سوی بخش خصوصی خواهد بود و ما نقش پشتیبان را ایفا میکنیم، فرصت پاسخگویی به مطالبات بخش خصوصی نیز با توجه به حضور نهادهای فرابخشی و فراقوهای فراهم خواهد شد.