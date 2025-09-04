اختتامیه جایزه شعر ساعد باقری برگزار شد + معرفی برگزیدهها
مراسم اختتامیه نخستین دوره جایزه شعر ساعد باقری شامگاه دوشنبه ۱۲ شهریورماه در خانه هنرمندان ایران برگزار شد.
به گزارش ایلنا، مراسم اختتامیه نخستین دوره جایزه شعر ساعد باقری شامگاه دوشنبه ۱۲ شهریورماه با حضور شاعران، نویسندگان، فعالان فرهنگی و علاقهمندان ادبیات در خانه هنرمندان ایران برگزار شد.
در این مراسم احمد مسجدجامعی، وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس اسبق شورای شهر تهران، محمدمهدی عسگرپور، رییس خانه هنرمندان، سیدمحسن خاتمی، مدیر فرهنگسرای نیاوران، اکبر کتابدار، شاعر و پژوهشگر، حمیدرضا شکارسری، شاعر و منتقد ادبی، اسماعیل امینی، شاعر و استاد دانشگاه و همچنین خانواده ساعد باقری حضور داشتند.
این رویداد با هدف پاسداشت شعر معاصر فارسی و بزرگداشت ساعد باقری، پژوهشگر و شاعر نامآشنای در ادبیات معاصر برگزار شد.
در آغاز برنامه، عبدالمهدی نوری، دبیر جایزه شعر ساعد باقری، گزارشی از روند برگزاری نخستین دوره این جایزه ارائه داد. او با اشاره به آمار و ارقام مربوط به آثار رسیده، تعداد شرکتکنندگان و مراحل داوری، به تشریح برنامههای کانون مستقل آیینه پرداخت و تاکید کرد که این جایزه تنها با حمایت بخش خصوصی برگزار شده و کاملاً مستقل است. همچنین ابراز امیدواری کرد که این جشنواره در سالهای آینده بهطور مستمر برگزار شود و به محفلی برای شناسایی و معرفی استعدادهای تازه در شعر فارسی تبدیل گردد.
بعد از این بخش، نامزدهای نهایی جایزه شعر ساعد باقری، در بخشهای مختلف برنامه به شعرخوانی پرداختند که با استقبال و تشویق حاضران همراه شد و فضای مراسم را شاعرانهتر و صمیمیتر کرد. در بخشی دیگر از برنامه، کلیپهایی درباره زندگی و فعالیتهای ادبی ساعد باقری پخش شد که مورد توجه حاضران قرار گرفت و یادآور جایگاه برجسته این پژوهشگر و شاعر در شعر معاصر فارسی بود.
در ادامه، جشن تولد ساعد باقری برگزار شد. این شاعر برجسته سپس در سخنانی به جایگاه شعر در فرهنگ و هویت ایرانی پرداخت و ضمن قدردانی از شاعران و برگزارکنندگان، بر ضرورت توجه به شعر معاصر بهعنوان بخشی جدی از فرهنگ ملی تأکید کرد.
بخش مهم دیگری از مراسم به قرائت بیانیه هیأت داوران اختصاص داشت که توسط کبری موسوی قهفرخی، شاعر و عضو هیأت داوران، قرائت شد. در این بیانیه ضمن تشریح معیارهای داوری، به اهمیت کشف و حمایت از استعدادهای جوان در شعر معاصر اشاره شد.
پس از قرائت بیانیه، رونمایی از کتاب جایزه شعر ساعد باقری انجام شد. این کتاب که شامل آثار برگزیده نخستین دوره جایزه است، با حضور احمد مسجدجامعی و امیرعلی سلیمانی، مدیر انتشارات «نزدیکتر»، بهطور رسمی رونمایی گردید.
در بخش پایانی برنامه، برگزیدگان نخستین دوره جایزه شعر ساعد باقری، به شرح زیر معرفی شدند:
روحالله سرطاوی از استان فارس، به عنوان برنده جایزه اصلی انتخاب و تقدیر شد.
علی فرزانه موحد از قم، به عنوان شاعر شایسته تقدیر معرفی شد.
این مراسم با اهدای تندیس و لوح تقدیر به برگزیدگان و ثبت عکسهای یادگاری، در فضایی صمیمی به کار خود پایان داد.