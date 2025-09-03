خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هفدهمین جشنواره ملی تئاتر کوتاه ارسباران افتتاح شد

هفدهمین جشنواره ملی تئاتر کوتاه ارسباران افتتاح شد
کد خبر : 1681728
لینک کوتاه کپی شد.

هفدهمین جشنواره ملی تئاتر کوتاه ارسباران (قره‌داغ) با حضورمدیران و گروه‌های نمایشی شرکت‌کننده از سراسر نقاط کشور، در شهرستان اهر برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، مراسم افتتاح هفدهمین جشنواره ملی تئاتر کوتاه ارسباران (قره‌داغ) با حضور مدیران شهری، فرهنگی، هنری و گروه‌های نمایشی شرکت‌کننده از سراسر نقاط کشور در میان مردم هنردوست شهرستان اهر برگزار شد. 

علی امیری‌راد سرپرست اداره‌کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استان آذربایجان شرقی، نعمت‌الله پایان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، احمد حمزه‌زاده مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، محمدباقر خانی شهردار شهرستان اهر و عباس شاه‌محمدزاده مدیر دبیرخانه دائمی جشنواره‌های اداره کل هنرهای نمایشی تعدادی از مهمانان حاضر در این مراسم بودند. 

کودکان و نوجوانان شهرستان اهر با اجرای برنامه عروسک‌گردانی و خواندن اشعاری کودکانه آغازگران ویژه افتتاحیه پر شور جشنواره ملی تئاتر کوتاه ارسباران در مرکز شهر و قلب شهرستان اهر بودند. 

در ادامه، مدیران و مسئولان استانی و شهرستانی ضمن قدرانی از حضور هنرمندان و مردم از لزوم حمایت هرچه بیشتر از جشنواره ملی تئاتر کوتاه ارسباران و همچنین اهمیت برگزاری چنین رویدادهایی در ایجاد روحیه، نشاط و همدلی ملی گفتند. 

اجرای عروسک‌های غول‌پیکر، تکم‌گردانی، موسیقی آذربایجانی و آشیقی و نمایش خیابانی با کارگردانی موسی احمدی از هنرمندان پیشکسوت تئاتر استان آذربایجان شرقی از دیگر برنامه‌های نخستین روز برگزاری جشنواره ملی تئاتر کوتاه ارسباران بودند که با استقبال جمعیت و هنرمندان شرکت‌کننده از سراسر کشور همراه بودند. 

نورافشانی آسمان شهرستان اهر به عنوان حسن ختام آیین افتتاحیه این رویداد هنری به شمار می‌رفت که از صبح روز سه‌شنبه (یازدهم شهریور) با گلباران مزار شهدای اهر آغاز شده بود. 

هفدهمین جشنواره ملی تئاتر کوتاه ارسباران (قره‌داغ) از ۱۱ تا ۱۵ شهریور به میزبانی شهرستان اهر پایتخت تئاتر کوتاه ایران و شهر خلاق هنرهای نمایشی کشور برگزار می‌شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی