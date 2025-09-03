به گزارش ایلنا، تئاتر کودک و نوجوان «لبوبوی شهر جادو» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی اشکان درویشی با هدف فرهنگ‌سازی نخریدن اقلام غیرضروری و در راستای کمک به کودکان بی‌بضاعت به زودی و پس از اخذ مجوزهای لازم در یکی از سالن‌های نمایشی تهران روی صحنه خواهد رفت.

اشکان درویشی همزمان اجرای تئاتر «اسکرین‌شات» را در تهران و شهرستان‌ها و فیلم سینمایی «ایجنت» را در برنامه‌های پیش روی خود دارد.

مدیر این پروژه فریبا کوثری بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون است و گیتی معینی بازیگر پیشکسوت، محمدرضا شیرخانلو و بنیتا اشراقی بازیگران شناخته شده ژانر کودک و نوجوان با همراهی سیمین بهفر، احمد جعفری، افسانه بخشی فرد، شادی آهنگر؛ هادی رسولی، مهسا نعیمی، ابوالفضل رشیدی تا این لحظه بازیگران این اثر نمایشی را تشکیل می‌دهند.

همچنین مائده شعبانلو، آراد آغاسی، نیکان درویشی، سارینا ترازی، هلیا حسینمردی، هلیا ابراهیمی و محمد پورعابدی گروه فرم این نمایش را تشکیل می‌دهند.

عوامل این نمایش عبارتند از: تهیه‌کننده و کارگردان: اشکان درویشی، مدیر پروژه: فریبا کوثری، نویسنده: افسانه بخشی فرد، بازنویس متن: احسان بدخشان بر اساس طرحی از اشکان درویشی، دستیاران کارگردان: احمد جعفری، الهام غلامیان و مهدی پورعابدی، مدیر اجرایی: حسین عباسی، هماهنگی: محمد نیکبخت، عکاس: سروش منوچهری، تولید محتوا و تبلیغات: امیر ابراهیمی، عوامل اجرایی: حبیب جعفری، ایلیا امامی؟ گیوا گلباشی، امیرحسین مرادی، پویا سلیمان‌پور و ابوالفضل میرازیی، سرپرست: سیدحسام حاجی سید جوادی، موسیقی و نور: آتنا رضوی و فرشاد مافی، آهنگساز و تنظیم: محمدرضا انصاری، طراح لباس: آرزو کاتوزیان، گریم: پروین شفیعی، مدیر روابط عمومی: مریم قربانی نیا.

مجری طرح و حامی معنوی این اثر موسسه خیریه فرشته‌های بهشتی با مدیریت مهشید خسروی است.

انتهای پیام/