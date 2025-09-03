نمایش گارس روی صحنه رفت

به گزارش ایلنا، نمایش گارس که داستانی اسطوره‌ای را نقل می‌کند، این روزها در عمارت نوفل لوشاتو روی صحنه اجراست. نمایشی که از درد و رنج مردم گرفتار در زمانه بی‌آبی میگوید و حرف از قهرمانی می‌زند که به جای جان فشانی برای مردم کشورش فرار می‌کند.

تهیه‌کنندگی گارس را مریم عبدی برعهده دارد و ناصر صوفی نویسنده و کارگردان این اثر هنری است.

محمد حسین رحیمی، صابر رضایی، محمدامین پهلوان، آرش جباروند، ابوالفضل فرجی، امیرحسین ترابی، امیرعلی ابوالقاسم، نیما عطاران، آرین رسولی، احمد مطوری، محمد پیرویسی، زهرا حیدرنژادسطلکی، مریم عبدی، اکرم واحدی، آتوسا دورقی نژاد، مبینا دادخدایی، کوثر شهرستانی، نفیس رضائی، مهسا صفری، محدثه سارویی، ملینا خارا و هلیا عباسی بازیگران گارس هستند.

همچنین می‌توان به دستیار کارگردان: نفیس رضائی، آهنگساز: مهرداد احمدی، طراح لباس: آیدا فاضلی،

دستیار لباس: باران قاسمی، طراح گریم: شانا زیودار، مجری گریم: شیدا بیگی، طراح نور: رهی بالایی، طراح صحنه: هانیه نصیری، عکاس: زهرا صباغی اشاره کرد.

در خلاصه متن این نمایش می‌توان گفت: اُپ به عنوان نگهبان قلعه گارس تصمیم اشتباهی گرفته و به زودی چهار سوارکسیر آخرالزمان به قلعه حمله می‌کنند تا گارس نابود شه.

