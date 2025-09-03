به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، ظهر امروز با استقبال رسمی اکبر بهنام‌جو، استاندار قم و جمعی از مدیران و مسئولان استانی وارد قم شد و برنامه‌های سفر دو روزه خود را آغاز کرد.

در نخستین روز این سفر، چند طرح مهم گردشگری به بهره‌برداری می‌رسد که می‌تواند ضمن افزایش ظرفیت‌های میزبانی قم، فرصت‌های نوینی برای سرمایه‌گذاری در این استان ایجاد کند. بازدید از موزه‌ها، آثار تاریخی و جاذبه‌های شاخص فرهنگی نیز از دیگر برنامه‌های وزیر است تا با ارزیابی دقیق وضعیت موجود، سیاست‌های توسعه‌ای جدید در حوزه گردشگری مذهبی و فرهنگی قم ترسیم شود.

برگزاری شورای‌عالی گردشگری، امضای چند تفاهم‌نامه همکاری میان نهادهای ذی‌ربط و حضور در رویدادهای فرهنگی استان، بخش دیگری از دستور کار این سفر است که با هدف هم‌افزایی نهادی و ترسیم نقشه راه جامع توسعه گردشگری قم دنبال خواهد شد.

صالحی‌امیری همچنین در جریان این سفر، به بررسی ظرفیت‌های صنایع‌دستی قم می‌پردازد تا با طراحی برنامه‌های توسعه‌ای نوین، سهم این استان در بازار ملی و بین‌المللی صنایع‌دستی ارتقا یابد و قم به جایگاهی متناسب با ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی خود در اقتصاد گردشگری کشور دست یابد.

سفر دو روزه وزیر میراث‌فرهنگی به قم، فرصتی راهبردی برای بازتعریف جایگاه این استان به‌عنوان یکی از مقاصد اصلی گردشگری مذهبی و فرهنگی ایران ارزیابی می‌شود.

انتهای پیام/