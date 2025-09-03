خبرگزاری کار ایران
در سومین جلسه کارگروه تخصصی شورای سینما عنوان شد؛

ظرفیت های خوبی در حوزه تولید مشترک داریم/ تقویت اقتصاد سینما با«کارت فرهنگ»

سومین جلسه کارگروه تخصصی شورای سینما به ریاست رائد فریدزاده در سالن شهید آوینی سازمان سینمایی برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی، در این جلسه فریدزاده رئیس سازمان سینمایی با اشاره به تفاهم نامه هایی که با کشورهای چین و روسیه وجود دارد گفت: ازآنجا که عنوان تولید مشترک به پیشنهاد رئیس جمهور چین اضافه شده است، ظرفیت های بسیار خوبی در این حوزه وجود دارد تا ما بتوانیم مسیر میانبری در این بخش طی کنیم وبتوانیم تفاهم نامه تولید مشترک را در ذیل آن تعریف کنیم تا از فرایند طولانی و بوروکراتیک رهایی یابیم.

فریدزاده همچنین با اشاره به جایگاه فرهنگی اهالی سینما خواستار تسهیل وبازنگری در دریافت مالیات هنرمندان حوزه سینما از سوی سازمان امور مالیاتی شد.

همایون اسعدیان مدیر عامل خانه سینما نیز در این نشست مالیات اهالی سینما را یکی از معضلات پیش روی هنرمندان این حوزه عنوان کرد وگفت: مشکل این است که درکی از شغل سینماگران وجود ندارد. می گویند شما یک قرارداد پانصد میلیونی بستی، بنابراین مالیات آن را بدهید. اما کسی نمی‌گوید که این قرار داد بعد از چهار سال بیکاری نصیب سینماگر شده و درواقع آن سینماگر دستمزد چهارسالش را گرفته است.

محمد حمیدی مقدم مدیر عامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی نیز با توضیح اینکه این مرکز فیلم ها و مستند های گوناگونی با موضوع جنگ تحمیلی دوازده روزه تدارک دیده است، گفت: برای اولین بار در مرکز گسترش ما بخش جدیدی را به نام آثار زود بازده طراحی کردیم که در حدود 15 فیلم از این آثار در جشنواره سینما حقیقت امسال به نمایش در خواهد آمد.

در این جلسه گزارش پیگیری مصوبات کارگروه تخصصی شورای سینما با عناوینی چون طرح ارتقا جایگاه جهانی و منطقه ای سینمای ایران، طرح سینما پیشرفت، تشکیل شورای استانی به ریاست استانداران، احداث سینما در شهرهای بالای صد هزار نفر، روز آمد سازی دفاتر انجمن سینمای جوان، تولید فیلم مستند  آیین نامه مستند نگاری، حمایت از سینماگران فاقد مسکن و... توسط مهدی شفیعی دبیر این جلسه ارائه شد.

در ادامه جلسه نیز موضوعاتی چون تعیین اعتبارات لازم برای ساخت آثار مختلف مربوط به جنگ تحمیلی دوازده روزه و ارتقا کیفیت بیمه هنرمندان سینما، افزایش مصرف فرهنگی و تقویت اقتصاد سینما با بهره گیری از کارت فرهنگ از سوی کلیه وزارتخانه‌ها برای تصویب در شورای عالی سینما پیشنهاد شد.

در این نشست محمد احیایی معاونت فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیس جمهور، حبیب ایل بیگی مدیر عامل سینما شهر، روح الله حسینی معاون ارزشیابی و نظارت،چهاردلی کارشناس حوزه سینما در سازمان برنامه و بودجه  بهروز شعیبی مدیرعامل انجمن سینمای جوانان،مجید شیخ انصاری (دانشگاه هنر)، مهدی سجادی ( بنیاد سینمایی فارابی)و... حضور داشتند.

