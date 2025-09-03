کنارهگیری خانه سینما از کمیته انتخاب نماینده ایران در اسکار
هیئت رئیسه خانه سینما در اطلاعیهای اعلام کرد که به دلیل مناسب نبودن سازوکار آکادمی معرفی فیلم به اسکار، خانه سینما نقشی در برگزاری جلسات کمیته نماینده سینمای ایران نخواهد داشت.
به گزارش ایلنا، متن اطلاعیه خانه سینما درباره کنارهگیری از انتخاب نماینده سینمای ایران در اسکار، به شرح زیر است:
«در جریان دعوت و تشکیل کمیته انتخاب فیلم ایرانی جهت معرفی به آکادمی علوم و هنرهای سینمایی (مراسم اسکار ۲۰۲۶) بهنظر میرسید بر مبنای مذاکرات با رویکرد جدیدی از مدیران سازمان سینمایی مواجه شویم، لیکن در ادامه ایشان همان سازوکار پیشین که از نظر خانه سینما برای شرایط فعلی مناسب نیست، درپیش گرفتهاند.
لذا برمبنای تصمیم هیئت رئیسه، اعلام میداریم؛ خانه سینما نقشی در برگزاری جلسات کمیته یادشده نخواهد داشت. از طرفی واقفیم که این تصمیم میتواند شرایط نامطلوبی را برای تشکیل کمیته یادشده - که به دلیل اعلام اسامی شان به آکادمی امکان تغییر ندارد - بهوجود آورد که در نتیجه لطمه اصلی متوجه امکان حضور یکی از آثار همکارانمان خواهد بود. از این رو از آن دسته از اعضای کمیته یادشده که به واسطه تماس هیئت رئیسه خانه سینما عضویت در کمیته را پذیرفتند درخواست مینماییم همکاری لازم را با نهاد برگزارکننده (بنیاد سینمایی فارابی) مبذول فرمایند.
باآرزوی موفقیت برای فیلمی که از ایران عزیز به آکادمی معرفی خواهد شد.»