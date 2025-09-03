معرفی فیلمهای سینمایی آخر هفته تلویزیون
فیلمهای سینمایی و تلویزیونی و انیمیشن «رو به طلوع خورشید»، «محمد رسول الله»، «هاکان و گنج مخفی»، «پسران کونگ فو کار ۳»، «محمد رسول الله»، «هوای ناپایدار»، «مامور ناشی»، «مردی از تورنتو»، «پاگنده به هنگ کنگ میرود»، «نقشه پاندا»، «در قابل حمل»، «زمین سوخته»، «بی نظیر»، «تام و جری در سرزمین آدم برفی ها»، «چهار اصفهانی در بغداد»، «طلا»، «نگهبان شب»، «سریع و خشن ۳»، «مکانی آرام»، «جک غول کش»، «قصر شیرین»، «سریع و خشن ۴»، «نفس نکش»، «دوک»، «سریع و خشن ۵»، «مهاجران»، «افسانه ربات ها»، «داستان اسباب بازی ۲»، «قهرمان بازی ساز»، «افسانه نارنیا ۲»، «برادران شگفتانگیز ماریو» و «دولیتل»؛ پنجشنبه و جمعه ۱۳ و ۱۴ شهریور ماه، مصادف با آغاز هفته وحدت از شبکههای سیما روی آنتن میروند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و رسانههای نوین معاونت سیما، فیلم سینمایی جدید «رو به طلوع خورشید» به کارگردانی «پت کالینز»، پنجشنبه ۱۳ شهریور ماه ساعت ۲۳:۳۰ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.
این فیلم با بازی بری وارد، آنا بدرکه، روت مککیب، لالور رادی، شان مکگینلی، فیلیپ دولان، جان اولوهان و برندان کانروی؛ داستان زندگی آرام و سادهی یک زوج به نام جو و کیت است که پس از سالها زندگی در لندن به زادگاه جو در روستایی در ایرلند بازمیگردند. آنها در دل طبیعت به کارهایی مانند زنبورداری و باغبانی مشغول میشوند و خانهشان به محلی برای دیدار و گفتوگوی همسایهها تبدیل میشود. در اطرافشان شخصیتهایی مانند جیمسی خوشزبان و همسرش مری، پاتریک تنها و بیپیرایه، و بیلِ رنجکشیده حضور دارند و…
**************************************************
فیلم سینمایی «محمد رسول الله» به کارگردانی «مجید مجیدی»، جمعه ۱۴ شهریور ماه ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.
این فیلم سینمایی از محاصره مسلمانان در شعب ابی طالب آغاز میشود و سپس به دوره پیش از تولد پیامبر اسلام باز میگردد. این فیلم رخدادهای پیش از تولد پیامبر اسلام تا ۱۲ سالگی و صحنههای دوره شیرخوارگی و خردسالی پیامبر را پیش چشم مخاطبان به تصویر میکشد.
علیرضا شجاع نوری، مهدی پاکدل، محسن تنابنده، مینا ساداتی، ساره بیات، داریوش فرهنگ، رعنا آزادیور و نسرین نصرتی در فیلم سینمایی «محمد رسول الله (ص)» هنرنمایی کرده اند.
**************************************************
**** شبکه دو سیما
فیلم سینمایی «هاکان و گنج مخفی» به کارگردانی «تِد جِلسون»، جمعه ۱۴ شهریور ماه ساعت ۰۸:۱۵ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.
در این فیلم با بازی سیلاس استراند، سیسِلا بِن و فردریک هالگرِن خواهیم دید: هاکان براکان پسربچه پرانرژی و بازیگوشی است که آرزو دارد یک ایگوئانا را به عنوان حیوان خانگی داشته باشد، اما پدر و مادرش معتقدند که او باید صلاحیت خود را ثابت کند. به همین منظور او را در یک اردوی زندگی در طبیعت یا همان پیشاهنگی ثبت نام میکنند. هاکان و دو دوستش بیرون و ایزا، در این اردوگاه با مردی مواجه میشوند که قبلا در تلویزیون تصویر او را به عنوان یک سارق دیده اند. هاکان این موضوع را با پدر و مادرش در جریان میگذارد اما آنها حرف او را باور نمیکنند و همین باعث میشود که هاکان و دوستانش با نقشههایی دقیق، پرده از راز مخفی دزدها که همان انتقال اموال مسروقه از غاری که قبلا آنها را در آنجا مخفی کرده اند، بردارند و…
**************************************************
فیلم سینمایی جدید «پسران کونگ فو کار ۳» به کارگردانی «تائو شِنگ»، جمعه ۱۴ شهریور ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.
داستان این فیلم با بازی لینگ کیونان، ژانگ شونیو و برایان لئونگ؛ درباره پسری به نام ژانگ شونیو است که در کودکی به دلیل تصادف مادر و پدرش را از دست داده و در دورافتادهترین تقطه شهر با پدربزرگش زندگی میکند. ژانگ هنگامی که ۳ساله بوده به دلیل تب، شنوایی خودش را از دست میدهد. پدربزرگش که ضایعات میفروشد به سختی روزگار میگذراند و هر صبح ژانگ را به مدرسهای در شهر میبرد. ژانگ به دلیل استفاده از سمعک موهایش را همیشه بلند نگه میدارد تا مورد تمسخر دوستانش قرار نگیرد. او هر شب کابوسهای زیاد اما تکراری میبیند. او در خواب میبیند که کونگفوکاری حرفهای شده و با تبهکاران مبارزه میکند. ژانگ آرزو دارد تا یک قهرمان واقعی شود. در یکی از روزها مسیرش به باشگاه تکواندو لانگ اینگ که باشگاهی قدیمی میافتد و آنجا با استاد لانگ اینگ آشنا میشود. استاد وقتی استعداد ذاتی ژانگ را میبیند از ژانگ میخواهد که در باشگاه آنها آموزش ببیند. استاد فرزندی با نام لین شونان داشته که در این رشته حرفهای بوده اما مدتی است که آنها را ترک کرده و در شهرِ دیگری بازیگر فیلمهای رزمی شده است. مسابقات بزرگِ تیمی تکواندو قرار است به زودی برگزار شود و به همین دلیل لین شونان قصد دارد که به خانه بازگردد و به نمایندگی از باشگاه لانگ اینگ در مسابقات شرکت کند اما…
**************************************************
فیلم سینمایی «محمد رسول الله» به کارگردانی «مصطفی عقاد»، جمعه ۱۴ شهریور ماه ساعت ۲۳:۳۰ از شبکه دو سیما پخش میشود.
این فیلم با بازی آنتونی کوئین، ایرنه بایاس و مایکل آنسارا روایتی است از بعثت حضرت رسول اکرم (ص) در سن ۴۰ سالگی تا زمان فوت ایشان. از وقایع مهم صدر اسلام که در این فیلم به تصویر کشیده شده است میتوان به بعثت پیامبر، قتل سمیه، اسلام آوردن و شکنجه بلال حبشی، جنگ بدر، جنگ احد، هجرت مسلمانان و فتح مکه اشاره کرد و…
**************************************************
**** شبکه سه سیما
فیلم سینمایی «هوای ناپایدار» به کارگردانی «مارکو پونتکوروو»، پنجشنبه ۱۳ شهریور ماه ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه سیما پخش میشود.
در این فیلم با بازی لوکا زینگارتتی، پاسکولا پترولو، کارولینا کرسنتینی و جان تورتورو خواهیم دید: جاکومو و آرماننو دو دوست قدیمی که در کارگاه مبلسازی مشغول به کار هستند. آنها وضع مالی خوبی ندارند و بابت کارگاه بدهی زیادی دارند. تا این که یک روز جاکومو در زمین کارگاه متوجه فوران نفت میشود. جاکومو تصمیم میگیرد کارگاه را رها کرده تا بتواند از پول نفت به ثروت برسد. او مهندس ایتالیایی را به نام لومبللی استخدام میکند تا نفت را مورد آزمایش قرار دهد و نتیجه سود دهی را به آنها بگوید. در این راه جاکومو با مخالفتهای بسیاری مواجه میشود و…
**************************************************
فیلم سینمایی «مامور ناشی» به کارگردانی «لوئیس اسماعیل»، پنجشنبه ۱۳ شهریور ماه ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه سه سیما پخش خواهد شد.
در خلاصه داستان فیلم با بازی فرانسیسکو منزز، لوئیس اسماعیل و انریکه آرس آمده است: الکس و سید دو کارآگاه خصوصی هستند که قبلا نتوانستهاند به عنوان پلیس خدمت کنند و حالا به صورت خصوصی کار میکنند. تا این که پلیس متوجه میشود یک خلافکار بزرگ برای انتقام قتل برادرش وارد پرتغال شده و قصد دارد افرادی که ممکن است در قتل برادرش دست داشتهاند را به قتل برساند. پلیس یکی از مناطق قصد دارد این خلافکار بزرگ را خودش دستگیر کند تا بتواند در کارش معروف شده و چهرهاش در رسانهها مطرح شود. اما او نه توانش را دارد و نه ارادهاش را، لذا به سراغ سید و الکس میرود و از آنها میخواهد که این کار را انجام دهند. از طرفی یک پلیس ویژه هم از پلیس بین الملل وارد پرتغال شده برای دستگیری این خلافکار بزرگ. سید و الکس برای اینکه درصد موفقیت خود را بالا ببرند راهی ندارند که باید پلیس بین الملل را از مسیر پرونده منحرف کنند. آنها پلیس بین الملل را از دور رقابت حذف میکنند اما همین مسئله باعث میشود یکی از بازرسهای پلیس پرتغال از ماجرا با خبر شود و سید و الکس را تحت تعقیب قرار دهد. بالاخره سید و الکس موفق میشوند خلافکار بزرگ را دستگیر کنند اما…
**************************************************
فیلم سینمایی «مردی از تورنتو» به کارگردانی «پاتریک هیوز»، پنجشنبه ۱۳ شهریور ماه ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه سه سیما پخش میشود.
در این فیلم با بازی کوین هارت، کالی کوکو، الن بارکین و وودی هارلسون خواهیم دید: تدی جکسون جوان سیاهپوست ساده دلی است که در امور شخصی و شغلی اش، چندان موفقیتی نداشته و تنها شانس بزرگ زندگی اش، وجود همسری مهربان و دوست داشتنی به نام لوری است. تدی برای جبران محبت لوری، برای سالروز تولد او، یک کلبۀ جنگلی رزرو میکند؛ اما جوهر پرینتر کمرنگ است و باعث میشود، تخمین یک عدد پلاک به اشتباه، اتفاقات مهمی را رقم بزند! تدی زودتر از یک مزدور حرفهای که به نام مردی از تورنتو شناخته میشود، وارد ویلای تبهکاران شده و مجبور میشود مأموریت اعتراف گیری از یک محقق تسلیحات را انجام دهد! در واقع سرهنگ مارین درصدد است تا با خرابکاری و انفجار در سفارت خانۀ تازه تأسیس ونزوئلا، بحران ایجاد کند. او به دنبال استفاده از بمبی ارتعاشی است که توسط دو محقق تسلیحاتی تولید شده و تنها با رمز مخفی یکی از آن دو نفر و اثر انگشت شست دیگری فعال میشود. از آنجا که تبهکاران گمان کردهاند تدی، همان مردی از تورنتوست، او ناچار میشود با اجبارِ پلیس اف بیآی به مأموریت عجیب خود ادامه داده و جلوی این خرابکاری را بگیرد. از طرفی مردی از تورنتو نیز از طریق سرپرست خود که یک پیر زن و واسطۀ سفارشات تبهکاران به اوست، از ماجرا آگاه شده و به تعقیب سایه به سایۀ تدی برمی آید که…
**************************************************
فیلم سینمایی «پاگنده به هنگ کنگ میرود» به کارگردانی «استانو»، جمعه ۱۴ شهریور ماه ساعت ۱۰:۰۰ به روی آنتن شبکه سه سیما میرود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی انزو کاناوالی، باد اسپنسر و ال لیتیری آمده است: کاپیتان ریتسو در پی دستگیری عامل مافیا در ناپل سر از هنگ کنگ و تایلند در میآورد از طرفی رابرت و بر از طرف اداره مبارزه با موادمخدر امریکا همکار وی میشود و…
**************************************************
فیلم سینمایی «نقشه پاندا» به کارگردانی «لوان ژانگ»، جمعه ۱۴ شهریور ماه ساعت ۱۴:۳۰ از شبکه سه سیما پخش میشود.
در این فیلم با بازی جکی چان، سی شی و شیانگ وی خواهید دید: جکی چان ستاره فیلمهای اکشن به یک منطقه حفاظت شده دعوت میشود تا به او عنوان سرپرست پاندای تازه متولد شده را اهدا کنند. او تازه وارد این مجموعه شده است که با یک گروه خلافکار حرفهای درگیر میشود. این گروه خلافکار از یک شاهزاده عرب پول زیادی گرفتهاند تا پاندا را دزدیده و برای او ببرند. جکی چان و پرستار پاندا که زن جوانی است پس از درگیری و فرار بالاخره با کمک هم موفق میشوند جلوی این سرقت را بگیرند اما با دیدن شاهزاده عرب متوجه میشوند ماجرا چیز دیگری است. این شاهزاده عرب، پاندا را برای دختری کوچک میخواهد که دچار سرطان است و مدت زیادی زنده نخواهد بود. او میخواهد او در این روزهای زندگیش در کنار پاندا بتواند درد و رنج بیماری را تحمل کند و…
**************************************************
**** شبکه چهار سیما
فیلم سینمایی «در قابل حمل» به کارگردانی «جفری واکر»، پنجشنبه ۱۳ شهریور ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار سیما روی آنتن میرود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی کریستوف والتز، پاتریک گیبسون و دیمون هریمن آمده است: مرد جوانی به نام پل کارپینتر با یک مصاحبه شغلی عجیب به یک شرکت دعوت میشود. در اولین جلسه با مالک شرکت آقای ولز و سایر اعضای شرکت نکاتی در خصوص قوانین شرکت و این که قرار است احساسات قلبی خود را در این شرکت فراموش کند را برایش توضیح میدهند. پس از چند روز پل با همکارش سوفی آشنا میشود که اطلاعات بیشتری از شرکت دارد. پل با جستجو در شرکت پارچهای را پیدا و متوجه میشود با قرار دادن آن در زوایای تاریک شرکت دری به دنیای جدید برایش باز میشود که میتواند فضاهای جدیدی را تجربه کند. پس از چند روز پل این راز را با سوفی در میان گذاشته و در یکی از این درها به اتاقی که اسناد شرکت در آن قرار داشته وارد و…
**************************************************
فیلم سینمایی جدید «زمین سوخته» به کارگردانی «توماس ارسلان»، جمعه ۱۴ شهریور ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار روی آنتن میرود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی میزل ماتیچویچ، الکساندر فهلینگ و تیم سیفی آمده است: تروجان یک سارق کارکشته است که مدتی است بیکار است. ربکا یکی از رابطین کاریش به او پیشنهاد سرقت یک تابلو نقاشی را میدهد. او با یک گروه ۴ نفره سرقت را با دقت انجام میدهد. خریدار تابلو برای این که پولی بابت آن پرداخت نکند مزدوری به نام ویکتور را اجیر میکند تا تابلو را از تروجان سرقت کند. ربکا که متوجه موضوع میشود با وکیلی قرار میگذارد تا سریعتر تابلو را به او بفروشد اما ویکتور با تهدید و خفت گیری ربکا، از محل قرار مطلع و پول و تابلو را سرقت میکند و…
**************************************************
**** شبکه تهران سیما
انیمیشن سینمایی «بی نظیر» به کارگردانی «راسموس آ. سیورسن»، پنجشنبه ۱۳ شهریور ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش میشود.
در این انیمیشن خواهیم دید: هدویگ دختری است که پدرش ابر قهرمان شهر است و همیشه بهترین کارها را برای شهر و مردمش انجام داده است و مردم برایش یک مجسمه یادبود ساخته اند. پدر باید بازنشسته شود، او هدویگ را مناسب جانشینیاش ندانسته و میخواهد که آدریان پسر عموی هدویگ را آموزش دهد. هدویگ تمام تلاشش را میکند که…
**************************************************
انیمیشن سینمایی «تام و جری در سرزمین آدم برفی ها» به کارگردانی «دارل ون سیترز»، جمعه ۱۴ شهریور ماه ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه تهران پخش میشود.
در این انیمیشن خواهیم دید: تاف برادر زاده جری یک موش برفی به نام لری درست میکند. لری جان میگیرد و با تاف دوستان صمیمی میشوند. لری به تاف کمکهای زیادی میکند ولی به خاطر هوای گرم لری شروع به ذوب شدن میکند و مدام کوچکتر میشود. تاف و جری تصمیم میگیرند او را به منطقه برفی ببرند از طرفی تام و همسایه سودجوی آنها دایل وی آنها را تعقیب میکنند تا بتوانند از طریق لری پولی به جیب بزنند. لری به سرزمین برفی میرسد و…
**************************************************
فیلم سینمایی جدید «چهار اصفهانی در بغداد» به کارگردانی «سیدمحمدرضا ممتاز»، جمعه ۱۴ شهریور ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش میشود.
داستان این فیلم در دهه شصت و دوران جنگ تحمیلی میگذرد و درباره یک خانواده اصفهانی متشکل از چهار نفر است. پدر خانواده که مردی ترسو و محافظهکار است، شغل مطربی در مجالس عروسی را دارد. مادر که زنی مقتدر و نگران، پسر جوانشان که به دنبال زندگی بهتر است و نامزد دارد و به علت سربازی نرفتن نمیتواند کار خوبی دست و پا کند. پدر تصمیم میگیرد با این شرایط جنگ و کسادی کار مطربی، قاچاقی از کشور خارج شود. آنها خیال میکنند با رفتن به بغداد میتوانند خود را به یک کشور اروپایی برسانند و زندگی تازهای شروع کنند اما…
اکبر عبدی، نسرین مقانلو، ارژنگ امیرفضلی، قاسم زارع و جعفر دهقان در فیلم سینمایی «چهار اصفهانی در بغداد» بازی کرده اند.
**************************************************
**** شبکه نمایش
فیلم سینمایی «طلا» به کارگردانی «ریما گاگتی»، پنج شنبه ۱۳ شهریور ماه ساعت ۰۱:۰۰ بامداد از شبکه نمایش پخش میشود.
داستان این فیلم با بازی اکشای کومار و مونی روی؛ مربوط به سال ۱۹۴۶ و زمانی که هند به بریتانیا وابسته است و به عنوان یک کشور مستقل حق تصمیم گیری در امور کشورش را ندارد، مردی به نام تاپان مدیر تیم هاکی هند است، تیمی که تمامی بازیکنانش هندی نیستند و از کشورهای مختلف عضو دارد. تاپان آرزو دارد که تیمی مستقل بدون وابستگی به بریتانیا تشکیل دهد و مدیریت تیم را بر عهده بگیرد تا بتواند تیم را به قهرمانی برساند. اما مدیران بریتانیایی اجازه چنین تصمیمی را به تاپان نمیدهند. تاپان به مدت دو سال ورزش را کنار میگذارد و به آدمی مست و بیقید و بند تبدیل میشود. همسر تاپان که نمیتواند تاپان را این گونه ببیند، تصمیم میگیرد به همسرش کمک کند و او را از این وضعیت نجات دهد. تاپان با کمک همسرش مستی را کنار میگذارد و دوبار عزمش را جزم میکند و نزد مدیران بریتانیایی ورزش هند میرود و با درخواستهای متفاوت از آنها میخواهد که به او اعتماد کنند و اجازه بدهند که تاپان یک تیم مستقل از ورزشکاران هندی در بازی هاکی روی چمن تشکیل دهد. مدیران بریتانیایی به تاپان اعتماد میکنند. تاپان تیم را تشکیل میدهد اما…
**************************************************
فیلم سینمایی «نگهبان شب» به کارگردانی «رضا میرکریمی»، پنج شنبه ۱۳ شهریور ماه ساعت ۱۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
در خلاصه داستان فیلم آمده است: رسول ابراهیم زاده از شهرستان آمده و در تهران نگهبانی مجتمعی در حال ساخت را میدهد. او با حبیب آقا و سپس دخترش، نصیبه، آشنا میشود. او با نصیبه ازدواج میکند. پروژهای که او نگهبانی در آنجا میدهد، به دلیل کلاه برداری مهندس بهنام متوقف میشود. مهندس برای دور زدن برخی شکایتها به نام رسول چکهایی گرفته است که باعث میشود رسول به زندان بیفتد. مهندس به دروغ به خانوادهاش میگوید برای پیدا کردن کار به جنوب رفته است. با آزاد شدن رسول مهندس تلاش دارد با چکی ۲۰۰ میلیونی از دلش دربیاورد اما…
محسن کیایی، تورج الوند و لاله مرزبان در فیلم سینمایی «نگهبان شب» هنرنمایی کرده اند.
**************************************************
فیلم سینمایی «سریع و خشن ۳» به کارگردانی «جاستین لین»، پنج شنبه ۱۳ شهریور ماه ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم با بازی لوکاس بلک، زکری تای برایان، شاد ماس و دیمین مارزت خواهیم دید: سن بوسول برای گریختن از حکم زندان، به توکیو میرود تا با پدر ارتشیاش زندگی کند و در آنجا وارد دنیای زیرزمینی مسابقات دریفت میشود که…
**************************************************
فیلم سینمایی «مکانی آرام» به کارگردانی «جان کراسینسکی»، پنج شنبه ۱۳ شهریور ماه ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم با بازی جان کراسینکی و امیلی بلانت خواهیم دید: حوالی سال ۲۰۲۰ روی کره زمین، جمعیت کثیری از انسانهای کره زمین به وسیله موجودات بیگانه از بین رفتهاند. این موجودات بینا نیستند و در عوض به صدا بسیار حساس هستند. با ایجاد کوچکترین صدایی در اطراف، این موجودات کریه با پوسته سخت و چنگالهای غولپیکر به آن حملهور میشوند. در چنین فضایی خانواده آبوت در تلاش برای ادامه زندگی خود هستند. لی آبوت و همسرش اِوِلین با وسواس از یک دختر ناشنوا و دو پسر کوچکترشان مراقبت میکنند. خانواده ابوت برای زنده ماندن محکوم به سکوتی طولانی هستند. تنها شانس آنها، داشتن دختری ناشنوا است که…
**************************************************
فیلم سینمایی «جک غول کش» به کارگردانی «برایان سینگر»، پنج شنبه ۱۳ شهریور ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم با بازی نیکولاس هولت، النور تاملینسون، استنلی توچی، یوان مکگرگور و بیل نای خواهیم دید: پندراگون، رئیس دیوها، از تبعید بازمی گردد و برای تصاحب اریکه سلطنت، غولی خلق میکند تا دختر سلطان، شاهزاده خانم الین را برباید. اما دهقان زادهای به نام جک، غول را میکشد و شاهزاده خانم را نجات میدهد که…
**************************************************
فیلم سینمایی «قصر شیرین» به کارگردانی «رضا میرکریمی»، پنج شنبه ۱۳ شهریور ماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: جلال مرادی ۴۲ساله در طی تصادفی خانوادهای را به قتل میرساند، اما تصادف در دادگاه غیرعمد شناخته میشود. او پس از گذراندن دوران زندان، همسر و فرزندانش را ترک کرده و به شهری دیگر میرود، پس از دو سال به شهرش بازمیگردد…
حامد بهداد، ژیلا شاهی و یونا تدین در فیلم سینمایی «قصر شیرین» هنرنمایی کرده اند.
**************************************************
فیلم سینمایی «سریع و خشن ۴» به کارگردانی «جاستین لین»، پنج شنبه ۱۳ شهریور ماه ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم با بازی وین دیزل، پل واکر و میشل رودریگز خواهیم دید: برایان او کانر اکنون برای FBI در لس آنجلس کار میکند. او باید به همراه دامنیک تورتو یک دلال مواد مخدر را سرنگون کند که…
**************************************************
فیلم سینمایی جدید «نفس نکش» به کارگردانی «فده آلوارز»، پنج شنبه ۱۳ شهریور ماه ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
داستان این فیلم با بازی آستور، آتوس و براک لیتل از این قرار است که: سه سارق برای سرقت از خانه مردی نابینا وارد خانه او میشوند اما مرد نابینا، مردی بیرحم و عجیب است و…
**************************************************
فیلم سینمایی «محمد رسول الله (ص)» به کارگردانی «مصطفی عقاد»، جمعه ۱۴ شهریور ماه ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
این فیلم با بازی آنتونی کوئین، ایرنه بایاس و مایکل آنسارا روایتی است از بعثت حضرت رسول اکرم (ص) در سن ۴۰ سالگی تا زمان فوت ایشان. از وقایع مهم صدر اسلام که در این فیلم به تصویر کشیده شده است میتوان به بعثت پیامبر، قتل سمیه، اسلام آوردن و شکنجه بلال حبشی، جنگ بدر، جنگ احد، هجرت مسلمانان و فتح مکه اشاره کرد و…
**************************************************
فیلم سینمایی «دوک» به کارگردانی «راجر میشل»، جمعه ۱۴ شهریور ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی جیم برودبنت، هلن میرن، فیون وایتهد، آنا مکسول مارتین، متیو گود، ایمی کلی، جاشوآ مکگوایر، شارلوت اسپنسر و جان هفرنان آمده است: در سال ۱۹۶۱، کمپتون بونتون ۶۰ساله که یک راننده تاکسی است نقاشی پرتره فرانسیس گویا را از موزه دوک ولینگتون لندن میدزد. او از خود نامهای بهجا میگذارد که در آن ذکر شده به شرطی نقاشی را بازمیگرداند که دولت اهمیت بیشتری به افراده سالخورده بدهد. کمپتون به جرم دزدی اثر هنری دستگیر و دادگاهی میشود اما…
**************************************************
فیلم سینمایی «سریع و خشن ۵» به کارگردانی «جاستین لین»، جمعه ۱۴ شهریور ماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم با بازی وین دیزل، پل واکر و جوردانا بروستر خواهیم دید: برایان اوکانر و دامنیک تورتو دوباره در مقابل قانون قرار میگیرند. برایان و میا تورتو که دامنیک را از حبس فراری دادهاند، اکنون به هر راهی میزنند تا از پلیس بگریزند. اکنون آنها به ریو د جانریو بازگشتهاند تا آخرین مسابقه را برای آزادیشان انجام دهند. بعد از آماده کردن تیمی از رانندگان برتر، آنها در میابند تاجر فاسدی که درپی کشتن آنهاست، به دنبالشان است. از طرفی دیگر مامور فدرال سرسختی به نام لوک هابز نیز در تعقیب آنهاست. .
**************************************************
**** شبکه افق
فیلم سینمایی «مهاجران» به کارگردانی «فیلیپه گالوز هابرله»، جمعه ۱۴ شهریور ماه ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.
در این فیلم با بازی آلفردو کاسترو، مارک استنلی و سم اسپرول خواهیم دید: دولت شیلی در سال ۱۸۹۳ کنترل منطقه بکر و وحشی تیرا دل فوئگو را به دست آورده و اربابان ثروتمند و زمینداران بزرگ (مانند خوزه منندز) در حال تسخیر این سرزمین برای ایجاد مزارع پرورش گوسفند هستند. خوزه منندز سه مرد را به سرکردگی یک انگلیسی استخدام میکند تا مسیری را در سرزمینهای بکر و اشغال نشده برای عبور و مرور گلههای گوسفندش باز کنند و درعینحال، هرگونه مزاحمت از جانب بومیان این منطقه را از بین ببرند. این مرد انگلیسی بیرحمانه بسیاری از بومیان منطقه را به فجیعترین شکل ممکن قتلعام میکند. پس از پایان مأموریت، گروه بازمیگردد، اما…
**************************************************
**** شبکه کودک
انیمیشن سینمایی «افسانه ربات ها» به کارگردانی «پراپاس چولسارنونت»، پنجشنبه ۱۳ شهریور ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک پخش خواهد شد.
در این انیمیشن خواهیم دید: آلکس به دنبال از بین بردن ربات شورشی به نام ادوارد است و برای این کار از ادموند استفاده میکند. اما در یک نبرد به خواب طولانی فرو میروند و زمانی که بیدار میشوند متوجه میشوند حافظهشان را از دست دادهاند و با یک زنجیر به هم متصلند که…
**************************************************
فیلم سینمایی «داستان اسباب بازی ۲» به کارگردانی «جان لستر»، جمعه ۱۴ شهریور ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک پخش خواهد شد.
در این انیمیشن خواهیم دید: اندی به اردوی تابستانی میرود، ال، شخصی که مسئول یک انبار اسباببازی است وودی را میرباید و ماجراهای تازهای شروع میشوند. باز لایتیر اسباب بازی فضایی و دوست قدیمی وودی و دیگر اسباببازیهای اتاق اندی شامل یک سیبزمینی، سگ، دایناسور برای نجات وودی بهدنبال او میروند. اسباببازیها در این مسیر با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنند. آنها باید قبل از رسیدن اندی، وودی را به خانه بازگردانند، اما مشکل بزرگی وجود دارد…
**************************************************
**** شبکه امید
فیلم سینمایی «قهرمان بازی ساز» به کارگردانی «ای جی تسلر»، پنجشنبه ۱۳ شهریور ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.
این فیلم با بازی کریس کارپنتر، میرا سوروینو، فیلیپ سولومون، برت هریسون و اریک گریفین؛ درباره یک نوجوان نابغه کدنویسی است که فقط ۳۰ روز فرصت دارد تا بزرگترین بازی ویدئویی جهان را خلق کند. در غیر این صورت، خانوادهاش همه چیزشان را از دست خواهند داد. نوجوانی که پس از اولین شکست خود به واسطه غرور و تکبرش شرکت بازیسازی مادرش را تا مرحله تعطیلی پیش میبرد اما مادر او فرصت دیگری در اختیارش میگذارد و…
**************************************************
فیلم سینمایی «افسانه نارنیا ۲» به کارگردانی «اندرو آدامسون»، جمعه ۱۴ شهریور ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.
در این فیلم با بازی تیلدا سوئنتین، جورجی هنلی و ویلیام موزلی خواهیم دید: یک سال از حوادثی که برای پیتر، سوزان، ادموند و لوسی با وارد شدن به سرزمین نارنیا از طریق گنجینه اتفاق افتاد، گذشته است. یک روز که آنها وارد ایستگاه قطار میشوند، به طور جادویی دوباره وارد سرزمین نارنیا میشوند. هزار سال نارنیایی از خروج آنها از این سرزمین گذشته است، حیوانات ناطق از بین رفتهاند و یک شاه شیطانی و سنگدل به اسم میراز بر آن سرزمین حکمرانی میکند و…
**************************************************
**** شبکه فراتر (۴k)
انیمیشن سینمایی «برادران شگفتانگیز ماریو» به کارگردانی «آرون هوروات و مایکل جلنیک»، پنج شنبه ۱۳ شهریور ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.
در این انیمیشن خواهیم دید: ماریو و لوئیجی دو برادر لولهکش هستند که در شهر بروکلین فعالیت میکنند. هنگامی که در شهر حادثهای رخ میدهد، این دو برادر تعمیرکار تصمیم میگیرند کمک کنند اما توسط یکی از لولههای فاضلاب شهر مکیده و به یک دنیای دیگری پرتاب میشوند. ماریو به قلمرو پادشاهی قارچها میرود و برادرش لوئیجی به سرزمین تاریکیها. آن دو از هم جدا میشوند. ماریو متوجه میشود که پادشاه سرزمین تاریکی، باوزر، لاکپشت شروری است که برادرش را اسیر کرده است. او تصمیم میگیرد با کمک پرنسس پیچ، شاهدخت شهر قارچها، لوئیجی را نجات دهد که…
**************************************************
فیلم سینمایی «دولیتل» به کارگردانی «استفان گاچان»، جمعه ۱۴ شهریور ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.
داستان این فیلم با بازی رابرت داونی جونیور، تام هالند، رامی ملک و اما تامپسون؛ در مورد دکتر جان دولیتل، دامپزشک مشهوری که برای ملکه ویکتوریا هم نیز کار میکرده است، ۷ سال پیش، پس از فوت همسرش، خود را در پشت دیوارهای عمارتش حبس کرده و فقط با حیوانات خود زندگی میکند. اما هنگامی که ملکه ویکتوریا به شدت بیمار میشود، جان دولیتل مجبور میشود در جستجوی یک درمان، با حیواناتش راهی دریا شوند و با پشت سر گذاشتن دشمنان قدیمی و برخورد با موجودات شگفت آور، ماجراجوییهایی را پشت سر بگذارد که…