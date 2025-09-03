خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

«لجن‌خوار» به تالار حافظ می‌آید

«لجن‌خوار» به تالار حافظ می‌آید
کد خبر : 1681653
لینک کوتاه کپی شد.

نمایش «لجن‌خوار» به کارگردانی ویدا موسوی و تهیه‌کنندگی امیرحسین شفیعی در تالار حافظ روی صحنه می‌رود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پروژه، نمایش «لجن‌خوار» به کارگردانی ویدا موسوی و تهیه‌کنندگی امیرحسین شفیعی از ۱۸ شهریور ماه در تالار حافظ روی صحنه می‌رود و همچنین لوگوی این نمایش که توسط محمدرضا چرخگرد طراحی شده است، رونمایی شد.

«لجن‌خوار» روایتی واقعی را در فضایی متفاوت از اروندرود بازتعریف می‌کند.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: «چشم انتظاری سخت‌ترین و عجیب‌ترین کار دنیاست. تا کسی آن را درک نکرده باشد، نمی‌تواند بفهمد چشم انتظاری  یعنی چه…»

«لجن‌خوار» با حمایت بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ، بنیاد رودکی و باشگاه تئاتر سوره از ۱۸ شهریور راهی تالار حافظ می‌شود و پیش‌فروش بلیت‌های روزهای آغازین آن از روز پنجشنبه ۱۳ شهریورماه در سایت تیوال در دسترس مخاطبان قرار می‌گیرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی