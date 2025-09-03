تخصیص اعتبار مالی مستقل برای جشنواره ملی موسیقی جوان

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان ؛ بابک رضایی، مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به رویکرد حمایتی این دفتر از جشنواره ملی موسیقی جوان گفت: این جشنواره یکی از مهم‌ترین برنامه‌های موسیقی برای دفتر موسیقی به‌عنوان متولی سیاست‌گذاری در این حوزه است. اهمیتی که دفتر موسیقی برای این جشنواره قائل بوده، موجب شده تا در چارچوب قانون بودجه امسال که تنها امکان تخصیص اعتبار به دو رویداد موسیقایی وجود داشت، در کنار جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر، جشنواره موسیقی جوان نیز از حمایت مالی برخوردار شود. این مسئله نشان‌دهنده پشتیبانی تمام‌قد دفتر موسیقی و معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از جشنواره موسیقی جوان است و تلاش می‌شود این جشنواره مسیر خود را مانند گذشته با قدرت ادامه دهد و به جایگاهی بهتر دست یابد.ا

رضایی در ادامه با اشاره به جایگاه هیئت داوران جشنواره اظهار داشت: داوران این جشنواره از موزیسین‌های طراز اول کشور هستند و همین حضور نشان‌دهنده اهمیت ویژه این رویداد در جامعه موسیقی است. طی ادوار گذشته، جشنواره موسیقی جوان جایگاه خود را برای اهالی موسیقی تثبیت کرده و حضور اساتید و بزرگان در کنار آن، بیانگر توجه جدی جامعه موسیقی به این جشنواره است. به نظر می‌رسد موسیقی ایران آینده خود را در این جشنواره دنبال می‌کند. این رویداد فرصت بازشناسی نسل تازه هنرمندان موسیقی کشور است و امید می‌رود با استعدادهای منحصر به فرد جوانان در بخش‌ها و سازهای مختلف، آینده فرهنگ موسیقی ایران پرشکوه‌تر از گذشته رقم بخورد

مدیرکل دفتر موسیقی درباره راهکارهای ارتقای کیفیت جشنواره جوان گفت: این جشنواره یکی از تخصصی‌ترین جشنواره‌های موسیقی محسوب می‌شود. تلاش من این است که در سال‌های آینده با اتکا به پشتوانه مهم حضور صمیمانه و دلسوزانه اساتید و بزرگان موسیقی، فضای جشنواره را ارتقا دهیم. همچنین از ظرفیت‌های بنیاد ملی نخبگان و محیط‌های دانشگاهی بهره خواهیم برد تا جشنواره جوان با حمایت‌ها و امکانات بیشتر و به شکلی پربارتر برگزار شود.

رضایی با اشاره به اهمیت حمایت از برگزیدگان جشنواره موسیقی جوان خاطرنشان کرد: از اینکه برخی از وعده‌های حمایتی گذشته محقق نشده، خرسند نیستم. اما امسال تلاش می‌کنیم خروجی جشنواره جوان را در چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر به نمایش بگذاریم. امیدواریم رسانه‌ها آن زمان قضاوت کنند که تا چه اندازه توانسته‌ایم به وعده‌های خود عمل کنیم. هدف ما این است که استعدادهای کشف‌شده در جشنواره جوان در جشنواره فجر حضور داشته باشند، آثار خود را به اجرا بگذارند و راه فعالیت‌های گروهی‌شان آغاز شود. با توجه به حمایت‌های انجمن موسیقی ایران، این هنرمندان می‌توانند در سال‌های آینده به جایگاه‌های بفالاتری دست یابند.

هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان به دبیری حمیدرضا اردلان تا 26 شهریور ماه سال جاری در تالار رودکی تهران برگزار می‏شود.

