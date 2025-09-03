به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، صبح امروز چهارشنبه آیین رونمایی از کتاب «بچه‌های نامنظم منظم»؛ روایت ۲۰ نفر از مسئولین ستاد جنگ‌های نامنظم شهید چمران با حضور مهندس «مهدی چمران» رئیس شورای شهر تهران، سردار «مهدی امیریان» مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، «دکتریحیی نیازی» منتقد، «عباس حیدری‌مقدم» نویسنده کتاب، جمعی از اعضای ستاد جنگ های نامنظم و اهالی رسانه در سالن قصرشیرین موزه برگزار شد.

در ابتدای این مراسم سردار امیریان گفت: در تاریخ دفاع مقدس قله‌ها، اتفاقات و مواردی وجود دارد که قابل الگوگیری است. ما در دفاع مقدس به معرفی افراد و شخصیت‌ها بیشتر پرداخته‌ایم و از عملکردها و اقدامات مغفول مانده‌ایم لذا اقشاری در دفاع مقدس وجود داشته‌اند که به آنها پرداخته نشده است و باید به آن‌ها بپردازیم.

مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، موضوع ستاد جنگ‌های نامنظم و حضور شهید چمران را بخش مهمی از دفاع مقدس دانست و خاطرنشان کرد: من متولد سال ۱۳۵۸ هستم و جنگ را ندیده‌ام؛ اولین‌بار در یادمان شهید چمران روایت‌های راویان را مشاهده کرده‌ام و علاقه‌مند شدیم لذا یک روایت از دفاع مقدس می‌تواند مسیر زندگی افراد را تغییر دهد.

وی با تاکید براینکه جنس رفتار رزمندگان دوران دفاع مقدس عملکردی بوده است، ادامه داد: مجموعه این کتاب‌ها و خرده‌روایت‌ها خیلی اوقات مسیر جوان‌ها را تغییر می‌دهد و منجر به رویش‌هایی میان جوانان می‌شود. ما موظفیم برای تاریخ و نسل‌های بعد کار کنیم و با این اقدامات است که جوانان الگو می‌گیرند و رویش‌های انقلاب صورت می‌گیرد.

سردار امیریان تولید حداکثری آثار دفاع مقدس با محوریت متن و محتوای فاخر را اولویت اقدامات این موزه دانست و عنوان کرد: اگر می‌خواهیم برای دانش‌آموزان و دانشجویان حرف داشته باشیم، راهی جز تولید محتوا از طریق کتاب نداریم و در موزه این موارد را در اولویت قرار داده‌ایم.

در ادامه مراسم مهندس چمران گفت: ستاد جنگ‌های نامنظم در ابتدا چنین نامی نداشت؛ بلکه متشکل از تعدادی افراد داوطلب بود که در جبهه‌ها شرکت کرده بودند و در شرایط خاصی شکل گرفت که اگر شکل نمی‌گرفت شاید سرنوشت جنگ طور دیگری بود.

رئیس شورای شهر تهران عنوان کرد: این ستاد در شرایطی شکل گرفت که ارتش در شرایط مناسبی نبود و سپاه هنوز شکل نگرفته بود. در چنین شرایطی رژیم بعثی عراق به ما حمله کرد و نفوذی‌ها زیادی بودند و مسائل را بازگو می‌کردند. در روزهای نخست جنگ شهید چمران نمی‌خواست به جبهه برود، چون سابقه کردستان را داشت و به پاوه رفته بود که بعد از یک مبارزه ۷۲ ساعته که با کمک فرمان امام خمینی (ره) توانست منجر به آزادسازی پاوه شود، با تهمت‌های گروه‌های چپ و دیگر افراطیون روبرو شد.

وی به ذکر خاطره‌ای پرداخت و عنوان کرد: یک روز بعد از ظهر بود که خانمی از اهواز زنگ زد، و گفت، «هم‌اکنون ارتش بعثی عراق میدان آهنی اهواز را زد»؛ او گریه می‌کرد و می‌گفت، «هواپیما‌های عراق مانند کلاغ در شهر پرواز می‌کنند» و آنجا بود که دکتر با او صحبت کرد و تصمیم گرفت به اهواز برود.

چمران ادامه داد: ستاد جنگ‌های نامنظم با حضور و همراهی امام خامنه‌ای(مدظله العالی) که در اولین دیدار با شهید چمران به اهواز رفتند، شکل گرفت؛ این ستاد، کارش را در یک دوران وانفسا شروع کرد؛ دورانی که هیچ‌کس به هیچ‌کس نبود.

در ادامه، سردار عباس بایرامی، رئیس سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس گفت: حدود ۵۰۰ عنوان کتاب تاریخ شفاهی داریم و ۴۰ هزار عنوان کتاب دفاع مقدسی داریم و اگر به‌ پنج میلیون‌ هم برسد باز هم کم است و خیلی عقب هستیم. امیدوارم زمندگان خاطرات خودنوشت خودشان را به دست ما برسانند.البته یک بانک سوژه درباره دفاع مقدس ایجاد کردیم.

عباس حیدری مقدم که کتاب « بچه‌های نامنظم منظم» به کوشش وی گردآوری شده است نیز در این مراسم گفت:بعضی از روایت‌ها در این کتاب دست اول هستند. جنگ فقط، تفنگ نبوده بلکه نقش مغزهای متفکر نیز در جنگ بسیار موثر بوده است.

در ادامه یحیی نیازی منتقد ادبیات پایداری گفت: شهید چمران مدیریت اقتضایی را در آن زمان به خوبی در جنگ پیاده کرد و در مدیریت لحظه‌ها عملکرد مطلوبی داشت. در روایت‌های کتاب تقابل اندیشه‌ها را می‌بینیم به ویژه در زمان فرماندهی بنی‌صدر بر کل قوا این کتاب ایجاد تفکر و پرسش می‌کند و روایت جمعی به روشن شدن زوایا کمک کرده است.

«بچه‌های نامنظم منظم» از تازه های نشر سرو؛ روند شکل‌گیری ستاد جنگ‌های نامنظم در آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران را به فرماندهی مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای(مدظله العالی) و شهید دکتر مصطفی چمران تا زمان ادغام این ستاد پس از شهادت دکتر چمران روایت می‌کند.

