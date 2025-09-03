به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی نهمین جشنواره‌ی تلویزیونی مستند، مهلت ثبت‌نام و ارسال اثر به نهمین جشنواره‌ی تلویزیونی مستند تا ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۴ تمدید شد.

آخرین مهلت ارسال آثار در بخش‌های مختلف که تا ۱۰ شهریور ماه ۱۴۰۴ بود، با توجه به استقبال متقاضیان و به منظور ایجاد فضای رقابتی گسترده بین صاحبان آثار این مهلت تا روز ۳۰ شهریور ماه تمدید شد. سامانه‌‌ی ثبت‌نام جشنواره در ساعت ۲۴ یک‌شنبه، ۳۰ شهریور ماه بسته می‌شود و این تاریخ به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.

نهمین جشنواره‌ی تلویزیونی «مستند» به دبیری حسین زارع‌زاده در ۵ بخش اصلی «فیلم مستند»، «مجموعه مستند»، «عکس مستند»، «مستندنگاری» و «گزارش مستند تصویری خبری» برگزار خواهد شد؛ صاحبان فیلم‌های مستند، عکاسان، اصحاب قلم و دیگر علاقه‌مندان که قصد شرکت در این رویداد را دارند می‌بایست تا زمان مقرر در سامانه‌ی این جشنواره به آدرس https://festdoctv.com ثبت‌نام و ارسال اثر را نهایی کنند.

در بخش «فیلم مستند»، فیلمسازان مستند سراسر کشور باید آثار خود که از ابتدای سال ۱۴۰۱ به بعد تولید شده است، ارسال کنند. دوره بعدی جشنواره تلویزیونی مستند نیز پذیرای آثار تولید شده از ابتدای سال ۱۴۰۳ خواهد بود.

همچنین عکاسان فعال در حوزه عکاسی مستند نیز می‌توانند با ارسال آثار خود در این رویداد ملی شرکت کنند. در بخش «مستندنگاری» نیز جشنواره پذیرای کتاب‌ها، ناداستان و روایت‌های مستند نویسندگان، اهالی قلم، خبرنگاران و روزنامه‌نگاران خواهد بود. «گزارش مستند تصویری خبری» نیز بخش جدید جشنواره تلویزیونی امسال است که اختصاص به گزارش‌های مستند با مضامین خبری دارد. در نهمین جشنواره تلویزیونی «مستند»، مجموعه مستندها نیز می‌توانند شرکت کنند.

