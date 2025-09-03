کنسرت رایگان همایون شجریان لغو شد

خبرگزاری کار ایران
همایون شجریان با انتشار پستی در صفحه اینستاگرامش از لغو کنسرت رایگان روز جمعه ١۴ شهریور در میدان آزادی خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، همایون شجریان در صفحه اینستاگرامش نوشت:

عزیزان اون چیزی که حدس میزدم آخر سر همان شد،

تا الان و در دو روز گذشته وسایل ما اجازه ی ورود نگرفته و به نظر میاد که توان مدیریت برای حضور جمعیت میلیونی این اجرا وجود ندارد. جلسات و بررسی هایی که این چند روزه انجام شده کاری ست که می بایست قبل از موافقت با درخواست ما در دوماه گذشته انجام میشد. به هر حال این اجرا انجام نخواهد گرفت. از همه ی عزیزانی که برای این آرزوی محال من زحمت بسیار کشیدند سپاسگزارم. روز و روزگار بر همگی خوش

ما زِ یاران چَشمِ یاری داشتیم

خود غلط بود آنچه ما پنداشتیم

تا درختِ دوستی بَر کِی دهد

حالیا رفتیم و تخمی کاشتیم

نکته‌ها رفت و شکایت کس نکرد

جانبِ حُرمَت فرو نگذاشتیم

گفت خود دادی به ما دل حافظا

ما مُحَصِّل بر کسی نَگماشتیم

انتهای پیام/
