رادیو محرم و اربعین تقدیر شدند

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، علی بخشی‌زاده، معاون صدای رسانه ملی، در این مراسم گفت: «رادیو محرم و رادیو اربعین در شرایطی آغاز به کار کردند که فضای رسانه‌ای منطقه و جهان پس از جنگ ۱۲ روزه بسیار ملتهب بود. دشمن تلاش داشت با روایت‌های تحریف‌شده و هجمه‌های تبلیغاتی، واقعیت‌ها را وارونه نشان دهد. در چنین شرایطی، رادیوهای ما در قامت یک حرکت جهادی وارد میدان شدند. همکاران ما شبانه‌روز تلاش کردند تا این دو رادیو به موقع روی آنتن بروند و بتوانند به وظیفه دینی و رسانه‌ای خود عمل کنند.»

او با اشاره به استقبال کم‌نظیر مخاطبان از این دو رادیو افزود:«یکی از ویژگی‌های رادیو محرم و رادیو اربعین، تنوع و گستردگی مخاطبان بود. از کودکان و نوجوانان گرفته تا بزرگسالان، همه به نوعی با این برنامه‌ها همراه شدند. این نشان داد که اگر رسانه با نگاه درست و محتوای عمیق وارد عمل شود، همه اقشار جامعه در کنار آن قرار می‌گیرند. مردم با تمام وجود از این دو رادیو استقبال کردند و همراهی‌شان باعث شد انرژی مضاعفی برای همکاران ما ایجاد شود.»

بخشی‌زاده در توضیح محتوای این دو شبکه رادیویی افزود:«ما در این دو رادیو صرفاً به پخش مراسم و آیین‌ها اکتفا نکردیم. تلاش کردیم موضوعات معارفی و فرهنگی را به زبان ساده و قابل فهم برای همه گروه‌های سنی بیان کنیم. برنامه‌سازان ما با ابتکار و خلاقیت، مفاهیم عمیق دینی و انسانی را در قالب‌های جذاب و شنیدنی ارائه کردند. از تفسیرهای کوتاه گرفته تا گفت‌وگوهای معارفی، گزارش‌های زنده از مراسم و حتی آیتم‌های ویژه برای کودکان. همین ترکیب متنوع بود که باعث شد مخاطب احساس کند این رسانه متعلق به اوست.»

وی با تأکید بر نقش این رادیوها در صیانت از فرهنگ دینی و اجتماعی کشور گفت:«من معتقدم که رادیو محرم و رادیو اربعین همچون پدافند فرهنگی عمل کردند. همان‌طور که پدافند در عرصه نظامی وظیفه دفاع از مرزها را دارد، در عرصه فرهنگی هم رسانه باید از مرزهای اعتقادی و هویتی جامعه محافظت کند. این رادیوها دقیقاً چنین نقشی را ایفا کردند. در روزهایی که هجمه‌های فرهنگی و رسانه‌ای دشمن به اوج خود رسیده بود، صدای این دو رادیو مانند سدی در برابر تحریف‌ها ایستاد.»

معاون صدای رسانه ملی در بخش دیگری از سخنانش به بُعد جهادی این فعالیت‌ها اشاره کرد: «راه‌اندازی دو رادیو در مدت کوتاه، آن هم در شرایط خاص، تنها با کار جهادی امکان‌پذیر بود. همکاران ما بدون توجه به محدودیت‌ها، پای میدان آمدند. این روحیه جهادی باعث شد تا بتوانیم با کمترین زمان و امکانات، بهترین بهره‌برداری را داشته باشیم. من واقعاً از همه همکارانم قدردانی می‌کنم که در این مسیر، فراتر از وظیفه عمل کردند.»

او در ادامه گفت:«یکی از نکات مهم این بود که محتوای این رادیوها توانست برای نسل جوان هم جذابیت داشته باشد. ما از همان ابتدا تلاش کردیم زبان جوانان را درک کنیم و برای آنها برنامه‌هایی طراحی کنیم که صرفاً تکرار و بازخوانی نباشد، بلکه متناسب با نیاز و دغدغه‌های امروزشان باشد. از همین رو، طیف وسیعی از جوانان هم مخاطب این دو رادیو شدند. این برای ما یک پیام روشن داشت؛ اگر رسانه صادقانه و هوشمندانه عمل کند، جوانان هم همراه می‌شوند.»

بخشی‌زاده همچنین درباره آینده این رادیوها توضیح داد: «تجربه رادیو محرم و رادیو اربعین برای ما بسیار ارزشمند بود. نشان داد که رسانه دینی و معارفی می‌تواند با خلاقیت و نوآوری، جایگاه مهمی در زندگی روزمره مردم پیدا کند. ما در معاونت صدا این تجربه را به عنوان الگویی برای برنامه‌های دیگر در نظر داریم. بدون شک در مناسبت‌های بعدی هم با قدرت بیشتری وارد میدان خواهیم شد.»

او در پایان تأکید کرد: «صدای رسانه ملی صدای مردم است. اگر امروز این دو رادیو توانستند تأثیرگذار باشند، به خاطر همراهی مردم بود. مردم ما نشان دادند که وقتی پای دین، فرهنگ و هویت ملی در میان است، با تمام وجود همراه می‌شوند. ما هم وظیفه داریم این اعتماد و همراهی را پاس بداریم و با کار رسانه‌ای عمیق‌تر، به رسالت خود عمل کنیم.»

انتهای پیام/