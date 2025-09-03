خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

انحلال دانشکده گردشگری دانشگاه تهران/ طرح سؤال رئیس فراکسیون گردشگری مجلس از وزیر علوم

انحلال دانشکده گردشگری دانشگاه تهران/ طرح سؤال رئیس فراکسیون گردشگری مجلس از وزیر علوم
کد خبر : 1681506
لینک کوتاه کپی شد.

در پی انتشار اخبار و گزارش‌هایی مبنی بر ادغام دانشکده گردشگری دانشگاه تهران با دانشکده تجارت، رئیس فراکسیون گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به این موضوع واکنش نشان داد.

به گزارش ایلنا،  محسن فتحی، رئیس فراکسیون گردشگری مجلس در این نامه، با تأکید بر اهمیت بی‌بدیل صنعت گردشگری در توسعه اقتصادی و فرهنگی کشور، از وزیر علوم خواست نسبت به جلوگیری از انحلال یا ادغام دانشکده گردشگری اقدام فوری صورت گیرد.

فتحی در نامه خود تصریح کرده است که «فارغ از اختلاف‌های درون‌دانشگاهی، حذف یا ادغام دانشکده گردشگری با هیچ‌یک از اهداف توسعه‌ای و اسناد بالادستی کشور همخوانی ندارد و به نوعی تضییع منافع ملی محسوب می‌شود.»

همچنین وی در کاربرگ رسمی سؤال از وزیر علوم که به هیئت‌رئیسه مجلس تقدیم شده، پرسیده است:

«با توجه به نقش صنعت گردشگری در توسعه کشور، چه ضرورتی برای حذف دانشکده گردشگری دانشگاه تهران و ادغام آن با سایر دانشکده‌ها وجود دارد؟»

قرار است این سؤال در کمیسیون تخصصی مجلس بررسی و پس از آن در صورت قانع نشدن نماینده سؤال‌کننده، در صحن علنی مجلس مطرح شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی