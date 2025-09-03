انحلال دانشکده گردشگری دانشگاه تهران/ طرح سؤال رئیس فراکسیون گردشگری مجلس از وزیر علوم
در پی انتشار اخبار و گزارشهایی مبنی بر ادغام دانشکده گردشگری دانشگاه تهران با دانشکده تجارت، رئیس فراکسیون گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی مجلس شورای اسلامی با ارسال نامهای به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به این موضوع واکنش نشان داد.
به گزارش ایلنا، محسن فتحی، رئیس فراکسیون گردشگری مجلس در این نامه، با تأکید بر اهمیت بیبدیل صنعت گردشگری در توسعه اقتصادی و فرهنگی کشور، از وزیر علوم خواست نسبت به جلوگیری از انحلال یا ادغام دانشکده گردشگری اقدام فوری صورت گیرد.
فتحی در نامه خود تصریح کرده است که «فارغ از اختلافهای دروندانشگاهی، حذف یا ادغام دانشکده گردشگری با هیچیک از اهداف توسعهای و اسناد بالادستی کشور همخوانی ندارد و به نوعی تضییع منافع ملی محسوب میشود.»
همچنین وی در کاربرگ رسمی سؤال از وزیر علوم که به هیئترئیسه مجلس تقدیم شده، پرسیده است:
«با توجه به نقش صنعت گردشگری در توسعه کشور، چه ضرورتی برای حذف دانشکده گردشگری دانشگاه تهران و ادغام آن با سایر دانشکدهها وجود دارد؟»
قرار است این سؤال در کمیسیون تخصصی مجلس بررسی و پس از آن در صورت قانع نشدن نماینده سؤالکننده، در صحن علنی مجلس مطرح شود.