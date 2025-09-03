خبرگزاری کار ایران
فرهنگ و هنر، سرمایه راهبردی صلح جهانی است

فرهنگ و هنر، سرمایه راهبردی صلح جهانی است
کد خبر : 1681501
حجت‌الله ایوبی، رئیس مرکز امور بین‌الملل وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی جمهوری اسلامی ایران، در سخنرانی خود در اجلاس وزارتی چاندی ۲۰۲۵ در بالی اندونزی، با تأکید بر نقش تمدن‌های شرقی در احیای معنویت و هویت انسانی، فرهنگ و هنر را «سرمایه‌ای راهبردی برای صلح و گفت‌وگو میان ملت‌ها» دانست.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، حجت‌الله ایوبی، مشاور عالی وزیر و رئیس مرکز امور بین‌الملل وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی جمهوری اسلامی ایران، در اجلاس وزارتی چاندی ۲۰۲۵، با تبریک صمیمانه به ملت و دولت اندونزی به مناسبت هشتادمین سال استقلال این کشور، از «اندونزی به‌عنوان کشوری الهام‌بخش و مدافع آزادی و کرامت انسانی» یاد و از میزبانی شایسته این نشست در جزیره فرهنگی بالی قدردانی کرد.

ایوبی با اشاره به چالش‌های جهانی پس از هفت دهه فعالیت یونسکو، تصریح کرد: با وجود همه تلاش‌های ارزشمند، جهان امروز همچنان شاهد جنگ‌ها، خشونت‌ها و نسل‌کشی‌هاست. در چنین شرایطی، صرف علم و آموزش کافی نیست؛ بلکه باید فرهنگ و هنر را به‌عنوان داروی زخم‌های بشریت و راهی برای گفت‌وگو و تفاهم به میدان آورد.

وی با تأکید بر جایگاه تمدن‌های شرقی در هدایت معنوی بشریت، افزود: قرن بیست‌ویکم، قرن ارتباطات و احترام به دیگری است. در این زمانه، عشق، عاطفه و معنا دوباره به متن زندگی بازمی‌گردند. بشریت نیازمند شنیدن دوباره آموزه‌های عمیق تمدنی و حکمت شاعرانی چون مولاناست که می‌فرماید: "ای برادر، تو همه اندیشه‌ای."

مشاور عالی وزیر با معرفی ظرفیت‌های فرهنگی ایران، به‌ویژه سینما و خوشنویسی، تأکید کرد: سینمای ایران با زبانی شاعرانه و هنرمندانه، شاهکارهایی ماندگار خلق کرده است و می‌تواند پیام صلح و همدلی را به جهان مخابره کند. همچنین خوشنویسی، این میراث مشترک تمدن‌های شرقی، زبان زیبا و والایی برای تقویت ارتباطات فرهنگی و گفت‌وگوی میان ملت‌هاست.

ایوبی در بخش دیگری از سخنان خود، توسعه گردشگری فرهنگی و انسانی را یکی از کلیدهای استقرار صلح دانست و خاطرنشان کرد: هیچ چیز جای دیدار و شناخت مستقیم ملت‌ها را نمی‌گیرد. باید مسیرهای سفر را گشود، موانع روادید را برداشت و رفت‌وآمد میان ملت‌ها را تسهیل کرد. آنان که یکدیگر را می‌شناسند، کمتر به جنگ می‌روند.

وی در پایان، پیشنهاد کرد برنامه‌ریزی مشترکی برای گسترش گردشگری فرهنگی و هنری به‌ویژه میان نخبگان و بزرگان فرهنگ انجام گیرد تا بذرهای صلح، همگرایی و همکاری پایدار در جان نسل جوان منطقه و جهان کاشته شود.

 

انتهای پیام/
