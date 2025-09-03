تقویت همگرایی وزارت ورزش و رسانه ملی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی رسانه ملی، پیمان جبلی در آغاز این نشست به اهمیت تعامل و هم‌افزایی رسانه ملی با وزارت ورزش و جوانان اشاره و اظهار کرد: بر اساس نظرسنجی‌ها در دفاع مقدس ۱۲ روزه، شاهد بودیم که بخش قابل توجهی از جوانان ما بیش از سایر گروه‌های سنی، بر ضرورت ایستادگی مقابل دشمن تأکید می‌کردند.

وی افزود: همکاری رسانه ملی و وزارت ورزش و جوانان می‌تواند به‌طور ویژه موتور تولید محتوا برای این نسل و تقویت بیش‌ازپیش هویت ایرانی اسلامی در آن‌ها باشد.

رئیس سازمان صداوسیما در ادامه ورزش را از حوزه‌های پرمخاطب رسانه ملی برشمرد و با اشاره به نقش حساس رسانه‌ها در حفظ سلامت فضای ورزش گفت: ما در این دوره مدیریتی تلاش کردیم ورزش در صداوسیما را از هرگونه حاشیه‌سازی دور نگه داریم. درعین‌حال نقدهای وارده در حوزه ورزش را هم انکار نکردیم، اما اگر انتقادی هم وجود دارد، دلیل نمی‌شود توفیقات و دستاوردهای کلان حوزه ورزش تحت‌الشعاع آن قرار بگیرد.

رئیس رسانه ملی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه حوزه‌های ورزشی در کشور یکی از پر افتخارترین حوزه‌ها هستند، افزود: ما همواره شاهد توفیقات تیم‌های ملی در شاخه‌های مختلف ورزشی هستیم؛ امیدآفرینی و نشاطی که این پیروزی‌ها در دل مردم ایجاد می‌کنند، می‌تواند برخی ناکارآمدی‌ها در حوزه‌های دیگر را جبران کند.

جبلی گفت: تزریق امید، اعتمادبه‌نفس و نمایش قدرت کشور ازطریق دستاوردهای ورزشی به‌ویژه در نسل جوان اثرگذاری مثبتی دارد و به همین دلیل رسانه ملی در دوره تحول توجه بی‌سابقه و گسترده‌ای به همه رشته‌های ورزشی در هر دو سطح محلی و ملی کرده است.

وی تأکید کرد: حوزه جوانان نیز باید موردتوجه جدی و مشترک و هم‌افزای وزارت ورزش و جوانان و سازمان صداوسیما باشد. جوانان کشور نیازهایی دارند و آنتن رسانه ملی می‌تواند بستری برای طرح این مطالبات ازجمله وضعیت معیشت جوانان، چالش‌ها و علل بیکاری، ازدواج و اشتغال نیروهای جوان و تولید برنامه‌های و محتوای متناسب باشد. ازاین‌رو، همکاری میان صداوسیما و وزارت ورزش و جوانان می‌تواند یکی از راه‌های گشایش مسائل نسل جدید به شمار آید.

*عزم وزارت ورزش بر افزایش هم‌گرایی با رسانه ملی*

احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان نیز با تأکید بر اینکه صداوسیما همواره تعامل سازنده‌ای با حوزه‌های ورزشی داشته، از اختصاص منابع و توجه رسانه ملی به برنامه‌های ورزشی سخن گفت و خواستار آن شد که در قالب کارگروه مشترکی، هماهنگی و هم افزایی بیشتری بین دو دستگاه رقم بخورد.

وی به دستاوردهای بزرگ کشور در حوزه ورزش پس از انقلاب اسلامی اشاره کردو افزود: انعکاس این دستاوردها باید مورد توجه دائم رسانه ها باشد.

*توسعه پوشش رویدادهای ورزشی و توجه ویژه به حوزه قهرمانی*

علی فروغی، مدیر شبکه سه سیما و رئیس شورای ورزش رسانه ملی نیز که در این جلسه حضور داشت، در خصوص چگونگی مواجهه‌ این شبکه با پوشش رویدادهای بین‌المللی حوزه ورزش عنوان کرد: ما مسابقات قهرمانی آسیا در شاخه‌های دوومیدانی، بوکس، چوگان، تیراندازی، اسکیت، هاکی روی یخ و سالنی و تمامی لیگ‌های فدراسیون وزارت ورزش، ژیمناستیک، گلف، صخره‌نوردی و تمامی شاخه‌های ورزشی را پوشش می‌دهیم.

وی از رشد نوجوانان علاقه‌مند به کشتی، احیای ورزش زورخانه‌ای و پوشش همه جانبه رویدادهای ورزشی استانی و برخی شاخه‌های ورزشی خاص و لیگ‌های استانی در پی تلاش‌های صداوسیما خبر داد و گفت: در این دوره مسائل زنان ورزشکار در رادیو و سیما نسبت‌به گذشته با تقویت و قدرت بیشتری مورد توجه قرار گرفته و حجم خدمت‌رسانی‌های سیما بسیار متفاوت از گذشته شده ‌است.

به گفته فروغی، اگر رسانه را از ورزش جدا کنیم، رسانه و ورزش هر دو ظرفیت‌های بزرگی را از دست خواهند داد، گفت: در دو سال اخیر حجم پوشش مسابقات نوجوانان ورزشکار را بسیار گسترده‌تر کرده‌ایم و در تعامل با وزارت ورزش و جوانان حتما توفیقات بیشتری نصیب طرفین می‌شود.

پیشنهاد تشکیل کارگروه ورزش‌های همگانی در صداوسیما، پوشش ورزش‌های استانی در شبکه‌های ملی، افزایش توجه به مطالبات جوانان، توسعه انعکاس رسانه‌ای لیگ‌های ورزشی بانوان، تشکیل اتاق فکر برای بررسی نظام مسائل همکاری بین ورزش و رسانه و روند پوشش رویدادهای ورزشی و ورزش همگانی در استان‌ها ازجمله مسائلی بود که از سوی معاونان رسانه ملی و وزارت ورزش و جوانان به بحث گذاشته شد.

انتهای پیام/