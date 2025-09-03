نمایشهای بینالمللی «گلهای کاغذی» و «کربت» در آلمان و برزیل
انیمیشنهای کوتاه «گلهای کاغذی» و «کربت» (تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی) در دو جشنواره بینالمللی روی پرده میروند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، انیمیشن کوتاه «گلهای کاغذی» (تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی) ساخته رامک امین کاظمی در بخش مسابقه داستانی پنجمین جشنواره «تی شورت» آلمان نمایش داده میشود. «گلهای کاغذی» که حضورهای بینالمللی متعددی داشته، داستان نویسندهای است که حس میکند به پایان راه رسیده… «گلهای کاغذی» همچنین، در ادامه حضور جشنوارهای به بخش مسابقه دومین دوره جشنواره انیمیشن ایتالیوپولیس برزیل راه یافته است. این جشنواره از سوم تا ششم مهرماه امسال برگزار میشود.
انیمیشن کوتاه «کربت» ساخته نیلوفر نادری تهرانی دیگر فیلمی است که در این جشنواره، نمایش داده میشود. داستان این انیمیشن درباره مردی است که همسرش را از دست داده و با این فقدان کنار نیامده است. «کربت» به بخش ویژه داستانی پنجمین دوره جشنواره T-Short آلمان راه یافته است.
در این جشنواره فیلمهای انیمیشن کوتاه تا ۱۵ دقیقه نمایش داده میشود. جشنواره تی شورت ۷ تا ۹ آذر ماه ۱۴۰۴ به صورت حضوری و از ۱۰ تا ۲۳ آذرماه به شکل آنلاین فقط برای کسانی که در آلمان هستند، برگزار میشود. «کربت» تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی است.