یادداشت همایون شجریان درباره کنسرتش؛

قضاوت‌ نکنیم!

قضاوت‌ نکنیم!
همایون شجریان که جمعه ۱۴ شهریور در میدان آزادی کنسرت خواهد داشت در صفحه اینستگرامش نوشت: زندگی هر روز در جریان است؛ چه با شادی و چه با غم. با همه‌ی تلخی‌ها و شیرینی‌هایش.

به گزارش خبرنگار ایلنا، همایون شجریان که روز جمعه ۱۴ شهریورماه در میدان آزادی کنسرت برگزار  خواهد کرد درباره این اتفاق در صفحه اینستاگرامش توضیحاتی داد. 

 

 

او یادداشت خود را اینگونه آغاز کرده است؛ 

موسیقی تا همیشه  برای مردم

این اجرا خواسته‌ای بود که سال‌ها در دل داشتم و بارها بر زبان آورده بودم. امروز که امکان تحقق آن فراهم شده، بر خود وظیفه می‌دانم به عهد و آرزوی دیرینه‌ام پایبند بمانم و این برنامه را برای مردم و شهرم برگزار کنم. 

پس از انتشار این خبر، سیل محبت و همراهی شما مرا سرشار از شکر و سپاس کرد. در عین حال می‌دانم برخی نیز از این اتفاق خرسند نبودند. 

زندگی هر روز در جریان است؛ چه با شادی و چه با غم. با همه‌ی تلخی‌ها و شیرینی‌هایش، کنسرت‌ها و تئاترها در سالن‌های شهر و چه بسیار در خیابان برپا می‌شوند، کسبه به کار مشغولند، معلمان و دانش‌آموزان به کلاس می‌روند، تولیدکنندگان و کارگران در حال فعالیتند، دید و بازدیدها و سفرها ادامه دارد. همه‌ی این‌ها در دل مشکلاتی رخ می‌دهد که بر کسی پوشیده نیست: فشارهای اقتصادی، نگرانی‌های اجتماعی، و بیم‌های بزرگ‌تر از آینده‌ای نامعلوم. هیچ‌کس نمی‌تواند انکار کند که ما در شرایطی دشوار زندگی می‌کنیم. اما درست در همین بستر سختی‌ها و دل‌دشواری‌هاست که امید و زندگی معنا می‌یابد و موسیقی می‌تواند لحظه‌ای آرامش، همدلی و امید بیافریند. واقعیت این است که امروز «زندگی عادی ما، همان زندگی غیرعادی ماست.» شاید حتی یک روز روشن و بی‌دغدغه، برای ما اتفاقی غیرعادی محسوب شود. من بر این باورم که موسیقی، لحظه‌ای برای آرامش و پیوند دل‌هاست، نه ابزاری برای نمایی عادی یا انکار رنج‌ها. 

پس لطفاً این برنامه را با تحلیل‌ها و قضاوت‌ها گره نزنیم. این اجرا نه تلاشی برای پوشاندن مشکلات، بلکه تلاشی برای بخشیدن لحظه‌ای حال خوش به مردمی است که سزاوار شادی‌اند. باور دارم که این خواسته‌ی کوچک، حق هر انسان است. 

انتهای پیام/
