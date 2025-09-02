پیام مدیرکل هنرهای نمایشی به هفدهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران (قرهداغ)
مدیرکل هنرهای نمایشی با صدور پیامی به هفدهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران (قرهداغ)، ضمن تبریک به برگزارکنندگان و هنرمندان این رویداد، بر اهمیت تئاتر کوتاه به عنوان بستری برای نوآوری، شکوفایی استعدادهای جوان و اعتلای هنر نمایش در کشور تأکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی اداره کل هنرهای نمایشی، رضا مردانی مدیرکل هنرهای نمایشی در پیامی به مناسبت هفدهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران (قرهداغ) نوشت:
«تئاتر کوتاه، به عنوان یکی از پویاترین و انعطافپذیرترین اشکال هنر نمایش، با بهرهگیری از ایجاز، فشردهسازی مفاهیم و استفاده هوشمندانه از زمان و فضا، توانایی ویژهای در انتقال پیامهای عمیق، تأثیرگذار و قابل تأمل دارد. این قالب هنری، با ماهیت پویا و قابلیت نوآوری مستمر خود، بستری مناسب و ایدهآل برای شکوفایی استعدادهای جوان، معرفی ایدههای نو و جسورانه، و همچنین آزمودن تکنیکها و رویکردهای جدید در عرصه نمایش فراهم میآورد.
ما در اداره کل هنرهای نمایشی باور داریم که حمایت از این بخش حیاتی و رو به رشد از هنر نمایش، نه تنها گامی مؤثر در جهت غنای فرهنگی و اعتلای هنر تئاتر کشورمان خواهد بود، بلکه مسیری برای تربیت نسلهای آینده هنرمندان متعهد و خلاق نیز هموار میسازد. تئاتر کوتاه ارسباران (قرهداغ)، آینهای است که میتواند بازتابدهنده اندیشههای نو و دغدغههای اجتماعی در قالبهای هنری خلاقانه باشد.»
مدیرکل هنرهای نمایشی در بخش دیگری از پیام خود تأکید کرد:
«میزبانی شهرستان اهر، با پیشینه غنی فرهنگی و هنری دیرینه و با افتخار احراز عنوان شهر خلاق نمایشی ایران، شایستگی کامل میزبانی چنین رویداد ملی مهم و تأثیرگذاری را داراست. برگزاری این جشنواره در این دیار پر افتخار، جلوهگر روحیه فرهنگی و هنری مردم صبور و پرتلاش این منطقه، و همچنین تعهد راسخ مسئولان استانی و محلی به توسعه، ترویج و تعمیق هنر تئاتر در سراسر ایران عزیزمان است.
امسال حضور کشورهای همسایه آذربایجان و ترکیه در کنار هنرمندان داخلی، فرصتی بینظیر برای معرفی فرهنگ و هنر ایرانی به منطقه و همچنین آشنایی با دستاوردهای تئاتری این کشورها را فراهم میآورد. این میزبانی، نمادی از وحدت فرهنگی و همدلی هنرمندان در چارچوب یک رویداد ملی است. این رویداد را بر همگان تبریک میگویم.
هفدهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران (قره داغ) ۱۱تا۱۵ شهریور ۱۴۰۴در آذربایجان شرقی شهرستان اهر به دبیری الیاس ممیپور برگزار میشود.