به گزارش ایلنا، کنسرت همایون شجریان با همراهی ارکستر «سیاوش» و حضور سی نوازنده، جمعه ۱۴ شهریور ساعت ۲۲ در میدان آزادی تهران و به صورت رایگان برگزار خواهد شد.

این رویداد موسیقایی که نخستین کنسرت خیابانی با مجوز رسمی دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شمار می‌رود،

سال‌ها آرزوی کنسرت خیابانی داشتم

شجریان در نشستیق که روز دوشنبه در محل بانک صادرات برگزار شد، اظهار کرد: خوشحالم که پس از مدت‌ها دیداری تازه با مخاطبان دارم. سال‌هاست آرزوی برگزاری چنین کنسرتی را در سر داشتم و حالا با حمایت دفتر موسیقی، این خواسته عملی خواهد شد. امیدوارم این مسیر ادامه یابد و هنرمندان دیگر نیز بتوانند چنین تجربه‌ای داشته باشند. بانک صادرات نیز در این راه به یاری ما آمده است تا شرایط مناسب برای اجرای این برنامه فراهم شود.

اجرای رایگان در میدان آزادی بدون محدودیت برای حضور مردم

وی با اشاره به رایگان بودن کنسرت افزود: هرچند برای اجرای برنامه ناچاریم صحنه‌ای در میدان آزادی برپا کنیم و نمی‌دانیم چه تعداد تماشاگر حضور خواهند داشت، اما هیچ محدودیتی برای حضور مردم وجود ندارد.

محبوب‌ترین قطعات و «مرغ سحر» در صحنه موسیقی میدان آزادی

این خواننده درباره محتوای برنامه گفت: قطعاتی را انتخاب کرده‌ایم که مردم با آن‌ها خاطره دارند. اجرا با قطعه‌ دیار عاشقان آغاز می‌شود و با مرغ سحر پایان خواهد یافت. بیشتر آثار از کنسرت‌های اخیرمان است و چند قطعه‌ محبوب نیز به آن اضافه شده و تنها یک جلسه دیگر برای تمرین باقی مانده است.

موسیقی برای همه، بدون بلیت و محدودیت

وی درباره دلیل کم‌کاری اخیر در برگزاری کنسرت توضیح داد: همیشه این دغدغه را داشتم که چگونه می‌توان در سالن‌های محدود موجود، میزبان بیش از ۱۰ هزار نفر بود و همزمان از بازار سیاه بلیت جلوگیری کرد. ای کاش سالنی مناسب با چنین ظرفیتی در اختیار داشتیم.

