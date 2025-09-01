هنرمند پیشکسوت تئاتر بوشهر درگذشت

به گزارش ایلنا، ایرج صغیری که از او به عنوان پدر تئاتر بوشهر یاد می‌شود، صبح امروز ۱۰ شهریور۱۴۰۴ در بیمارستان پیوند ابوعلی سینای شیراز درگذشت.

این هنرمند در دهه پنجاه با تولید نمایش «قلندرخونه» در معرفی تئاتر و آیین‌های نمایشی بوشهر به مذدم ایران نقش بزرگی ایفا کرد.

او متولد اول آذر ۱۳۲۵ در بوشهر، بازیگر، کارگردان، نمایشنامه‌نویس و داستان‌نویس، دارای نشان درجه یک هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و عضو موسسه هنرمندان پیشکسوت بود.

صغیری با بازی در نقش «ابوذر» در تئاتری که با همکاری داریوش ارجمند و نظارت علی شریعتی در دانشگاه فردوسی و حسینیه ارشاد اجرا شد، توانست مهارت خود در بازیگری را نیز به نمایش بگذارد.

اخبار مربوط به انتقال پیکر این هنرمند از شیراز به بوشهر و مراسم تدفین متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

