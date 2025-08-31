مستند میدرا روایتی از زندگی مادر امام زمان از قاب شبکه تهران
مستند «میدرا» روایتی از زندگی حضرت نرجس خاتون (س) دوشنبه ۱۰ شهریور ازشبکه تهران پخش میشود.
به گزارش ایلنا، مستند «میدرا» با روایتی از زندگی حضرت نرجس خاتون، مادر گرامی امام زمان (عج) به مناسبت شهادت امام حسن عسگری و در آستانه ولایت حضرت مهدی (عج) دوشنبه ۱۰ شهریور ساعت ۱۶:۳۰ از شبکه تهران پخش میشود.
تهیه کنندگی و کارگردانی این اثر را احمدرضا داوری برعهده داشته است.
این مستند پژوهشی که فیلمبرداری آن در کشورهای عراق، لبنان، ترکیه و ایتالیا انجام شده، از تولیدات مرکز هنری رسانهای نهضت است.