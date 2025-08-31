«تظاهر» آماده نمایش شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پروژه، «تظاهر» داستان نرگس را روایت می‌کند؛ دختری که پس از گذراندن سه ماه آموزشی استخدامی در یک شرکت مهندسی، با تظاهر در رفتار و شرایط خود سعی دارد موقعیت شغلی‌اش را تثبیت کند، بی‌آنکه بداند این تصمیم سرنوشت او و همکار باسابقه‌اش دیبا را به مسیرهای دیگری خواهد کشاند.

شادی ضیایی، شیرین جروقی و امیر شاه‌علی بازیگران این فیلم کوتاه هستند.

دیگر عوامل «تظاهر» عبارتند از:

فیلم‌بردار: علی حسین‌زاده، صدابردار: هادی معنوی‌پور، مدیر تولید: محمدرضا همایی، تدوین: مرجان طبسی، صداگذاری: آرش قاسمی، مجری طرح: وهاب بختیاری، اصلاح رنگ و نور: شیرین اخلاصی، طراح صحنه و لباس: منا رمضانی، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: محمد قیاسی، عکاس: فرناز عزیزی، منشی صحنه: ریحانه زیارتی، تیتراژ و تیزر: امیر خرم‌نژاد، گریم: دیانا میخائلیان، طراح پوستر: متین خیبلی، زیرنویس: رضا تاری‌وردی، مدیر تدارکات: محمد عمادی، مشاوره رسانه‌ای: زهره کردلو.

انتهای پیام/