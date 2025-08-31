به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و رسانه های نوین معاونت سیما؛ فیلم تلویزیونی «حورا» به کارگردانی «غلامرضا ساغرچیان»، دوشنبه 10 شهریور ماه ساعت ۰۸:۰۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهیم دید: هادی نوجوانی روستایی است که به همراه خانواده اش در حاشیه کویر و در مسیر راه آهن تهران- مشهد زندگی می کند. هادی به همراه خواهر کوچکش حورا می کوشد تا باغچه ای را که تنها یادگار مادر درگذشته اوست زنده نگه دارد. فیلم روایت تلاش هادی برای رساندن آب چشمه به باغچه ای است که در اثر تخریب محیط زیست و کم آبی در حال خشکیدن است ...

مهران احمدی، مریم بوبانی، جواد زیتونی در فیلم تلویزیونی «حورا» هنرنمایی کرده اند.

فیلم سینمایی «آتش آسمان» به کارگردانی «سیمون وست»، دوشنبه 10 شهریور ماه ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی هانا کوینلیوان، جیسون آیزکس، لسلی ما و شان دو خواهید دید: جزیرۀ تیانهوا، جزیره ای زیبا در چین است که هر چند سال یک بار آتشفشان های هولناک و بسیار خطرناکی دارد. پروفسور لی، همسر و دخترش شیامونگ برای انجام تحقیقات علمی در مورد این موضوع به جزیره رفته اند. اما به یکباره آتشفشان می شود و همسر لی می میرد. لی و دخترش موفق می شوند فرار کنند. سال ها می گذرد. شیامونگ بزرگ شده است و او راهی را انتخاب کرده است که مادرش همیشه آرزو داشت. شیامونگ سال ها است که در مورد پروژه آتشفشان جزیره تحقیق و مطالعه می کند. پس از گذشت سال ها، جزیره به مکانی تفریحی و گردشگری تبدیل شده است، جایی که از آن سرمایه چند میلیارد دلاری می شود به دست آورد. لی که می داند آتشفشان در راه است، به جزیره می رود و سعی می کند شیامونگ را از جزیره خارج کند اما شیامونگ که بی توجهی پدر را علت مرگ مادر می داند، با پدرش صحبت نمی کند و با خواسته پدر برای رفتن از جزیره مخالفت می کند و ...

انیمیشن سینمایی «فهرست مقدس» به کارگردانی «محمد امین همدانی»، دوشنبه 10 شهریور ماه ساعت 09:00 از شبکه تهران پخش می‌شود.

«فهرست مقدس» روایتگر یک داستان تاریخی است که ماجرای آن در شهر نجران کشور یمن می‌گذرد و زمان آن به صد سال قبل از ظهور دین اسلام بازمی‌گردد. این انیمیشن سینمایی روایتی دراماتیک، رمانتیک و تراژیک دارد و داستان آن بر اساس سفر قهرمان فیلم با نام هاران شکل گرفته‌ است...

فیلم تلویزیونی «ساعت گیج زمان» به کارگردانی «فرزاد موتمن»، دوشنبه 10 شهریور ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این فیلم خواهیم دید: سایه که به غیر از پیشرفت در کارش به چیز دیگری نمی اندیشد در پی اتفاقی که رخ می دهد قصد جدایی از همسرش را دارد به یک باره چند روز برایش مکررا تکرار می شود و ...

رامین ناصرنصیر، مهدی فقیه، شمسی فضل‌اللهی، فاطمه طاهری، عاطفه جمالی و پریوش نظریه در فیلم تلویزیونی «ساعت گیج زمان» بازی کرده اند.

فیلم سینمایی «روی پوست من» به کارگردانی «آلسیو کرمونینی»، پنج شنبه 10 شهریور ماه ساعت ۰۱:۰۰ بامداد از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم با بازی الساندرو بورگی، ماسیمیلیانو تورتورا، میلویا ماریلیانو و یاسمین ترینکا؛ درباره یک نقشه بردار ساختمان به نام استفانو کوچی است که به جرم حمل مواد مخدر، به زندانی واقع در شهر رم منتقل می شود. او در زمان بازداشت، توسط افسران پلیس مورد ضرب و شتم قرار می گیرد و ...

فیلم سینمایی «اینجا چراغی روشن است» به کارگردانی «سیدرضا میرکریمی»، پنج شنبه 10 شهریور ماه ساعت ۱۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم خواهید دید: قدرت، جوان عقب‌مانده و ساده‌دلی است که همراه با متولی امام‌زاده ای واقع در یک روستا زندگی می‌کند. متولی از این که مردم روستا نسبت به امام‌زاده بی‌اعتنا هستند، ناراحت است و آن را به کم‌ایمانی مردم نسبت می‌دهد، اما مردم معتقدند امام‌زاده تا حال نیازها و نذورات آنها را برآورده نکرده است. متولی موقتاً به شهر می‌رود و با توجه به اینکه هیچ کس حاضر نشده در این مدت رسیدگی به امور امام‌زاده را بپذیرد، قدرت را به جای خود می‌گذارد. قدرت که می‌تواند ارواح مردگان قبرستان کنار امام‌زاده را درک کند، متوجه مشکلات زندگی آدم‌های روستا می‌شود...!

حبیب رضایی، سعید پورصمیمی و مریم بوبانی در این فیلم نقش آفرینی کرده اند.

فیلم سینمایی «غریزه جنایت 2» به کارگردانی «ژان فرانسوا ریشت»، پنج شنبه 10 شهریور ماه ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم با بازی سیسیل دو فرانس، ژرار دوپاردیو و ونسان کسل؛ داستان زندگی بدنام‌ترین خلافکار دنیای مدرن فرانسه است که جرم و جنایت‌های او را پس از فرار از زندان نمایش می‌دهد و ...

فیلم سینمایی «قله نانگا» به کارگردانی «ژوزف ویلزمایر»، پنج شنبه 10 شهریور ماه ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی فلورین استتر، اندریاس توبیاس و کارل مارکو ویکز آمده است: در دهکده ای در آلمان دو برادر خردسال به نام های راینهولد و گونتر آرزو دارند تا در آینده کوه نورد شوند و قله نانگا پاربات در هیمالیا را فتح کنند. سال ها بعد آن دو که مردان جوانی شده اند به همراه یک گروه کوهنوردی عازم فتح قله نانگا پاربات می شوند. این دو برادر که عادت به تک روی دارند، تصمیم می گیرند تا رانهولد برادر بزرگ تر به تنهایی به قله برود و گونتر تجهیزات بازگشت او را از قله آماده کند. اما گونتر که دچار احساس رقابت و حسادت با برادرش می شود، بدون تجهیزات در پی او به راه می افتد و ...

فیلم سینمایی «نور آتش» به کارگردانی «ویلیام نیکلسن»، پنج شنبه 10 شهریور ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم با بازی سوفی مارسو، استفن دیلن، دومینیک بلکور، کوین اندرسن و لیا ویلیامز؛ داستان زنی است که با مرد پولداری که بچه ندارد، ازدواج می کند و صاحب بچه ای می شود. آنها توافق می کنند که بچه نزد پدرش مانده و مادر برود. مادر بعد از مدتی پشیمان شده و همه جا را به دنبال فرزندش می گردد و ...

فیلم سینمایی «زیر نور ماه» به کارگردانی «رضا میرکریمی»، پنج شنبه 10 شهریور ماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

داستان این فیلم درباره‌ی طلبه‌ای به‌نام سید حسن است که معتقد است چون مانند پدربزرگش میان مردم نیست و نفسش تأثیری ندارد، نمی‌تواند لباس روحانیت را بپوشد و تنها برای دل‌خوشی خانواده‌اش لباس را بر تن کرده است! روزی در مترو پسرکی لباس روحانیت او را که تازه خریده است، می‌دزدد. جستجوی او برای لباس موجب آشنایی با بی‌خانمانان زیر پل رسالت می‌شود. او همه کتاب‌هایش را می‌فروشد تا بتواند به آنها کمک کند....

شقایق دهقان، مهران رجبی، علی بکائیان و حسین پرستار در فیلم سینمایی «زیر نور ماه» ایفای نقش کرده‌اند.

فیلم سینمایی «سریع و خشن 1» به کارگردانی «راب کوهن»، پنج شنبه 10 شهریور ماه ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی پل واکر، وین دیزل و میشل رودریگز خواهیم دید: یک پلیس مخفی در یک گروه زیرزمینی از مسابقه دهندگان خیابانی نفوذ می کند. اما وقتی که دوستان جدیدش در این گروه به مظنونین اصلی پرونده تبدیل می شوند ...

فیلم سینمایی «تانگ و من» به کارگردانی «تاکاهیرو میکی»، پنج شنبه 10 شهریور ماه ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی هیکاری میتسوشیما، کازویا نینومیا و میکاکو ایچیکاوا خواهیم دید: کن یک پزشک جوان است که به خاطر این که از مرگ پدرش ترسیده است کار نمی کند و تمام بار زندگی به عهده همسر او امی است. امی از این مسئله بسیار ناراحت است و زمانی که کن به طور اتفاقی رباتی قدیمی به نام تانگ پیدا می کند و آن را به خانه می برد آنها را از خانه بیرون می کند. کن به دنبال یک آگهی تبلیغاتی که می گوید به جای ربات های قدیمی ربات نو تحویل می دهند به سفری می رود که عده ای تانگ را می دزدند و کن تانگ را نجات می دهد و آن را به سازنده اصلی تانگ دانشمندی به نام بابا می رساند. ولی بعد متوجه می شود که بابا در واقع می خواسته از ربات ها سو استفاده جنگی نماید و آنها را به سلاح کشتار تبدیل کند که ...

انیمیشن سینمایی «سفر بزرگ 2» به کارگردانی «ناتالیا نیلووا و واسیلی روونسکی»، دوشنبه 10 شهریور ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکـه کودک پخش خواهد شد.

در این انیمیشن خواهید دید: میک میک به‌عنوان شاهد در مراسم مناظره ریاست جمهوری بین مری گیریزلی و دن والچر به امریکا دعوت می‌شود. گریزلی برای این که پیروز میدان شود نیاز دارد تا بچه گم‌شده‌اش را تا زمان وقت تعیین‌شده به میدان بیاورد وگرنه دن والچر برنده این رقابت می‌شود. میک میک هنگام حرکت به سمت آمریکا، لک‌لک پستچی را می‌بیند که بچه خرسی را که متعلق به خرس گریزلی بود، به‌اشتباه به خانه او آورده است. میک میک تصمیم می‌گیرد با اسکار او را به پدر و مادرش برگرداند. در این راه سختی‌های زیادی را متحمل می‌شوند زیرا کرکس برای اینکه گریزلی در مناظره تأیید صلاحیت نشود هر کاری انجام می‌دهد. اما ...

فیلم سینمایی «جومانجی» به کارگردانی «جو جانستون»، دوشنبه 10 شهریور ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.

این فیلم با بازی رابین ویلیامز، سیسیلیا روس و ریکاردو دارین خواهید دید: پسر جوانی به‌نام آلن پریش یک جعبه بازی پیدا می‌کند و با کمک دختر همسایه (سارا) بازی را آغاز می‌کند ولی پس از آغاز بازی آلن به‌طرز عجیبی، غیب می‌شود! سارا فرار می‌کند. ۲۶ سال از آن زمان می‌گذرد تا خانواده شپرد به آن خانه نقل مکان می‌کنند. آنها با پیدا کردن جومانجی بازی را از سر می‌گیرند. این موضوع باعث ملحق‌شدن آلن پریش به آنها می‌شود....

فیلم تلویزیونی «دیپورت» به کارگردانی «امیرسجاد حسینی»، پنج شنبه 10 شهریور ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهید دید: ابوذر حیران یک جوان اهل افغانستان است که در ایران زاده شده است اما پدرش در جنگ عراق علیه ایران برای ایران به جبهه رفته است و جانباز شده است. او مشکلاتی در زندگی و کارش دارد که به راحتی حل نمی شود. اما مصطفی یک ایرانی است که به کمک ابوذر لهجه افغانی می آموزد تا ...

سمیر حیران، مهدی فریضه، منصور عربی، مصطفی دهقانی، علی محمد حسام فر، راضیه قدمی، جمعه مروی، صائب زاده و پارمیدا نیازی در فیلم تلویزیونی «دیپورت» ایفای نقش کرده اند.

