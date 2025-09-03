علیرضا طحانزاده در گفتوگو با ایلنا مطرح کرد؛
«مکافات»، ادای دینیست به کشورم/ جشنوارههای ایرانی بیشتر به هنر توجه دارند
علیرضا طحانزاده معتقد است در شرایط حاضر کشور سینمای کوتاه نیز میتواند با پرداختن به مسائلی مثل جنگ دوازده روزه نقشآفرینی مثبتی داشته باشد.
علیرضا طحانزاده تهیهکننده سینما و تلویزیون در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره ساخت فیلم کوتاه «مکافات» که با نگاهی اجتماعی به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه میپردازد، گفت: از روز اول جنگ و اتفاقاتی که در پی آن رخ داد به ایده ساخت فیلمی درباره آن روزها فکر میکردم و معتقد بودم که در این وضعیت ما به عنوان فیلمساز باید نقش خود را ایفا کنیم. با چند نفر درباره ساخت این فیلم صحبت کردم و ایده «مکافات» مطرح شد و آقای حنفی که درباره آن صحبت کردم ایشان با وسواس چند بار فیلمنامه این اثر را نوشتند و در نهایت به جمعبندی و فیلمنامه نهایی رسیدیم.
طحانزاده خاطرنشان کرد: متأسفانه در جنگ دوازده روزه شاهد اتفاقات تلخی بودیم، افرادی از کشور خودمان برای دشمن جاسوسی کردند و من فکر کردم که باید درباره این موضوع صحبت شود و فیلمی باید درباره آن ساخت تا آگاهسازی صورت بگیرد و مردم با این پدیده بیشتر آشنا شوند. متأسفانه برخی افراد در ازای مبالغی حاضر میشوند که کشور خود را بفروشند و در خدمت دشمن باشند، کسی که وطنفروشی میکند هیچ نشانی از انسان بودن ندارد و لازم است که در عرصه فرهنگ و هنر به آن بپردازیم و فیلم «مکافات» هم موضوعی مرتبط با همین مسئله دارد.
وی افزود: سالها بود که دیگر تهیهکنندگی نمیکردم، هزینه تولید فیلم بسیار بالاست و خیلی وقتها مجبور بودم به دنبال اسپانسر باشم تا بتوانم فیلم را به سرانجام برسانم. از آقای کبیری قدردانی میکنم که وقتی فهمید «مکافات» فیلمی انسانی درباره جنگ است پای کار آمد و از ساخت این فیلم حمایت کرد. متأسفانه بسیاری از کارگردانهای فیلم کوتاه تصور میکنند که حتماً باید اثرشان در جشنوارههای اروپایی دیده شود و جایزه بگیرد اما من معتقدم که جشنوارههای اروپایی جشنوارههایی هنری نیستند و سیاست در آنها پر رنگتر است و بهتر است فیلمساز به دیده شدن اثرش در ایران فکر کند.
این تهیهکننده در ادامه تأکید کرد: وقتی قرار شد فیلمی درباره جنگ دوازده روزه بسازیم خیلی از دوستان به من گفتند که از ساخت فیلمی علیه اسرائیل نمیترسی؟ صهیونیست نشان داده که به کوچکترین دشمنان خود هم رحم نمیکند یا حداقل ممکن است در محافل جهانی بایکوت شوی اما من به این مسائل اعتقادی ندارم و معتقدم که باید از کوچکترین امکانات برای به تصویر کشیدن ماهیت پلید صهیونیسم استفاده کنیم. این کار را وظیفه خودم میدانم و فکر میکنم در زمان جنگ دوازده روزه لازم بود که حداقل با ساخت فیلمی کوتاه درباره آن روزها بخشی از دین خود به کشورم را ادا کنم.
طحانزاده تأکید کرد: این فیلم را فقط برای حضور در جشنوارههای داخلی ساختم. من به جشنوارههای خودمان اعتقاد دارم و به نظرم جشنوارههای ایران از همه جشنوارههای خارجی توجه بیشتر و بهتری بر مسائل فنی و هنری دارند. متأسفانه امروز برای عاشقان سینما و فیلمسازی همه ایدهآلها به سمتی است که دوست دارند فیلم بسازند تا به جشنوارههای خارجی بروند و آنجا به اعتبار برسند در حالیکه در جشنوارههای خودمان هنر بیش از آن رویدادها ملاک است.
وی درباره ساخت این فیلم در شهر یزد که جنگ دوازده روزه در آن کمتر جریان داشت، گفت: در ابتدا قصد داشتیم که این فیلم را در تهران بسازیم اما حجتالاسلام سید اسماعیل شاکر که حامی صد در صد این اثر بودند به ما پیشنهاد دادند که به شهر یزد برویم و ما هم از این پیشنهاد استقبال کردیم. با وجود اینکه «مکافات» در یزد ساخته شده اما در فیلم هیچ اشارهای به اینکه قصه در یزد روایت میشود، وجود ندارد و از آنجا که من اصالتاً یزدی هستم تصمیم گرفتم این فیلم را در این شهر بسازم تا از عوامل یزدی استفاده کنم و حتی بازیگرانی که در فیلم هستند هم با لهجه یزدی صحبت نمیکنند تا بر شهر یا منطقهای خاص تأکید نشود.
این تهیهکننده در پایان خاطرنشان کرد: سینمای کوتاه مطمئناً به اندازه سینمای بلند داستانی مخاطب ندارد اما پرداختن به موضوعات مهم کشورمان در این سینما هم میتواند تأثیر خود را بر مخاطبانش داشته باشد. طیف مخاطبان این سینما معمولاً کسانی هستند که نگاهی جدی به سینما دارند و به همین دلیل فکر میکنم پرداختن به مفاهیم مختلف در فیلمهای کوتاه میتواند انگیزهبخش فیلمسازان جوان برای ادامه آن در سینمای بلند باشد. خوشبختانه ساخت «مکافات» در مرحله فیلمبرداری به خوبی پیش رفت و اثر با کیفیتی ساخته شده که امیدوارم در جشنوارههای داخلی فرصت دیده شدن پیدا کند.