به گزارش ایلنا، نمایشگاه انفرادی «بابک قراگوزلو» با عنوان «هرش و مرش؛ آشیانه ژوئی‌سانس» از سه‌شنبه ۱۱ شهریور ماه با کیوریتوری «مهدی دهکردی» در «گالری مریم» در کاشان برگزار می‌شود.

در این نمایشگاه انفرادی حدوداً ۱۴ اثر از مجموعه آثار بابک قراگوزلو با موضوعیت دریافت از جهان معاصر در معرض دید مخاطبان قرار گرفته است.

در بیانیه این نمایشگاه به قلم بابک قراگوزلو آمده است:

«چه بخواهم، چه نخواهم، زندگی در خاورمیانه، سال‌هاست رنگِ خاک و خون دارد؛ تنالیته‌هایی از سپیدیِ صلح و سرخیِ جنگ، دو دستِ یک پیکر، که پیوسته درهم گره خورده‌اند. اینجا، جنگ برای بقاست و صلح، وقفه‌ای کوتاه پس از فرونشستنِ گرد و غبارِ تکاپوی جنگ. آزادی و آرامش، رویایی‌ست از پروازِ کبوترانِ جنگ و صلح، در میانِ توفانِ آشوب و بافه هایِ تنگِ نیاکان…

چه بخواهم، چه نخواهم، من فرزندِ این واحه‌ام؛ جایی که هر روز، هَرش و مَرشِ در هر پرواز، در میان آشوب، درهم می‌آمیزند، و در چرخه‌ای بی‌پایان، رستاخیز را از نو رقم می‌زنند… من، فرزندِ این رستاخیزم.»

این نمایشگاه از سه‌شنبه ۱۱ الی ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۴ در روزهای عادی از ساعت ۱۷ الی ۲۱ و جمعه‌ها از ساعت ۱۸ الی ۲۰ در گالری مریم به آدرس: کاشان، خیابان بابا افضل، خیابان باب الحوائج، جنب ورودی بازار، روبه‌روی کوچه حاجت ۷ پذیرای علاقه‌مندان خواهد بود.

