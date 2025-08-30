خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نمایشگاه نقاشی «هرش و مرش؛ آشیانه ژوئی‌سانس» برگزار می‌شود

نمایشگاه نقاشی «هرش و مرش؛ آشیانه ژوئی‌سانس» برگزار می‌شود
کد خبر : 1680049
لینک کوتاه کپی شد.

نمایشگاه انفرادی «هرش و مرش؛ آشیانه ژوئی‌سانس» شامل آثار بابک قراگوزلو، از سه‌شنبه ۱۱ شهریورماه در شهر کاشان، برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا،  نمایشگاه انفرادی «بابک قراگوزلو» با عنوان «هرش و مرش؛ آشیانه ژوئی‌سانس» از سه‌شنبه ۱۱ شهریور ماه با کیوریتوری «مهدی دهکردی» در «گالری مریم» در کاشان برگزار می‌شود. 

در این نمایشگاه انفرادی حدوداً ۱۴ اثر از مجموعه آثار بابک قراگوزلو با موضوعیت دریافت از جهان معاصر در معرض دید مخاطبان قرار گرفته است. 

در بیانیه این نمایشگاه به قلم بابک قراگوزلو آمده است: 

«چه بخواهم، چه نخواهم، زندگی در خاورمیانه، سال‌هاست رنگِ خاک و خون دارد؛ تنالیته‌هایی از سپیدیِ صلح و سرخیِ جنگ، دو دستِ یک پیکر، که پیوسته درهم گره خورده‌اند. اینجا، جنگ برای بقاست و صلح، وقفه‌ای کوتاه پس از فرونشستنِ گرد و غبارِ تکاپوی جنگ. آزادی و آرامش، رویایی‌ست از پروازِ کبوترانِ جنگ و صلح، در میانِ توفانِ آشوب و بافه هایِ تنگِ نیاکان…

چه بخواهم، چه نخواهم، من فرزندِ این واحه‌ام؛ جایی که هر روز، هَرش و مَرشِ در هر پرواز، در میان آشوب، درهم می‌آمیزند، و در چرخه‌ای بی‌پایان، رستاخیز را از نو رقم می‌زنند… من، فرزندِ این رستاخیزم.» 

این نمایشگاه از سه‌شنبه ۱۱ الی ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۴ در روزهای عادی از ساعت ۱۷ الی ۲۱ و جمعه‌ها از ساعت ۱۸ الی ۲۰ در گالری مریم به آدرس: کاشان، خیابان بابا افضل، خیابان باب الحوائج، جنب ورودی بازار، روبه‌روی کوچه حاجت ۷ پذیرای علاقه‌مندان خواهد بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور