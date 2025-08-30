معرفی انیمیشنها و فیلمهای سینمایی تلویزیون در یازدهمین هفته تابستان
شبکه های کودک و امید در یازدهمین هفته تابستان چندین انیمیشن و فیلم سینمایی پخش می کنند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و رسانههای نوین معاونت سیما؛ انیمیشنهای سینمایی «کالی و بازیافت»، «لیا و فینی در دریا»، «سفر بزرگ ۲»، «عصر دایناسورها: تجربه دوستان»، «نارگیل اژدهای کوچک»، «فروچاله»، «مرد مریخی»، «جومانجی»، «ویکی در سفر بزرگ» و «پینوکیو، عامو سردار و رئیسعلی»؛ از شنبه ۸ شهریور ماه تا چهارشنبه ۱۲ شهریور ماه از شبکههای کودک و امید پخش میشوند.
**** شبکه کودک
انیمیشن سینمایی «کالی و بازیافت» به کارگردانی «هالوک جان دیزداراوغلو»، شنبه ۸ شهریور ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک پخش خواهد شد.
در این انیمیشن خواهیم دید: زبالههای بازیافت نشده، زمین را پر کردهاند. میرکِت دانشمند، رباتی را اختراع میکند که زبالهها را نابود کند اما طرح او ظاهراً درست کار نمیکند و همه او را مسخره میکنند. در عوض، مسئولین تصمیم میگیرند زبالهها را به فضا بفرستند تا از شرشان خلاص شوند. میرکت ناامید و سرخورده شده و همهی اختراعاتش از جمله ربات سخنگوی دستیارش را دور میاندازد و به جای نامعلومی کوچ میکند. در طول یک سال، هزاران موشک زباله به فضا پرتاب میشوند. شاکر و خانوادهاش، میرکت را در قطب جنوب پیدا میکنند. همزمان ربات دستیار میرکت که همراه زبالهها به فضا پرتاب شده بود به زمین سقوط میکند و به شاکر و همراهانش هشدار میدهد که فضاییها به خاطر زبالههای زمینی که به سیارههایشان آسیب زده است، در حال حمله به زمین هستند. شاکر و دوستان و خانوادهاش تلاش میکنند جلوی حملهی فضاییها را بگیرند اما…
انیمیشن سینمایی «لیا و فینی در دریا» به کارگردانی «توبی جنکل»، یک شنبه ۹ شهریور ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک پخش خواهد شد.
در این انیمیشن خواهیم دید: حیوانات جنگل برای مدت طولانی در دریا سرگردانند و اکنون بعد از گذشت مدتی طولانی، ذخیرهی غذایی آنها رو به اتمام است. دو دوست صمیمی، فینی و لیا که حیواناتی تخیلی از نوع نسرین و گریمپ هستند، بر اثر اتفاقی غیر عمدی، به بیرون از کشتی میافتند، آن دو که اکنون تنها در آب سرگردانند بر اثر طوفان، در آب غرق میشوند. طی ماجرایی فینی خود را در شهر زیر آب جزیره به نام کلونی که متعلق به نسرینهاست، میبیند و از طرف دیگر امواج دریا لیا را به جزیره میرسد. کشتی حیوانات هم مدتی بعد به جزیره میرسند. لیا طی حادثهای متوجه میشود کوه آتشفشانی در جزیره است که در شرف فعال شدن است و باید ساکنان جزیره را خبر کند. ملکه نسرینها در کلونی ابتدا قضیهی آتشفشان را قبول نمیکند، ولی در نهایت دستور به تخلیهی شهر میدهد. حیوانات داخل کشتی که به تازگی وارد جزیره شده بودند، از چوبهای کشتی استفاده کرده بودند. اکنون تمام نسرینهای شهر کلونی و حیوانات دیگر نیاز به کشتی داشتند تا جزیره را ترک کنند اما…
انیمیشن سینمایی «سفر بزرگ ۲» به کارگردانی «ناتالیا نیلووا و واسیلی روونسکی»، دوشنبه ۱۰ شهریور ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک پخش خواهد شد.
در این انیمیشن خواهید دید: میک میک بهعنوان شاهد در مراسم مناظره ریاست جمهوری بین مری گیریزلی و دن والچر به امریکا دعوت میشود. گریزلی برای این که پیروز میدان شود نیاز دارد تا بچه گمشدهاش را تا زمان وقت تعیینشده به میدان بیاورد وگرنه دن والچر برنده این رقابت میشود. میک میک هنگام حرکت به سمت آمریکا، لکلک پستچی را میبیند که بچه خرسی را که متعلق به خرس گریزلی بود، بهاشتباه به خانه او آورده است. میک میک تصمیم میگیرد با اسکار او را به پدر و مادرش برگرداند. در این راه سختیهای زیادی را متحمل میشوند زیرا کرکس برای اینکه گریزلی در مناظره تأیید صلاحیت نشود هر کاری انجام میدهد. اما…
انیمیشن سینمایی «عصر دایناسورها: تجربه دوستان» به کارگردانی «چارلز گرسونور»، سه شنبه ۱۱ شهریور ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک پخش خواهد شد.
در این انیمیشن خواهیم دید: تی رکسهای گوشتخوار به دره زندگی گردن درازها و دیگر دایناسورهای گیاهخوار راه پیدا کردهاند و از گوشه و کنار موجودی در حال فرار از دست آنها است. لیتل فوت هوس بازی گوشی میکند و بر روی تنه درختی که به عنوان پلی بر روی درهای عمیق قرار دارد، راه میرود. مادر بزرگ با نگرانی اورا صدا میزند ولی او گوش نمیدهد و زمانی که لیتل فوت در حال افتادن است توسط مادربزرگ نجات پیدا میکند اما مادربزرگ خودش در خطر پرت شدن، قرار میگیرد. لیتل فوت بعد از این ماجرا، خوابهای بدی میبیند و احساس عذاب وجدان دارد از این که ممکن بود مادربزرگ را از دست بدهد. مادر بزرگ در مورد فکر کردن به خطرهای پیرامونشان و احتیاطها و مواظبتها برای لیتل فوت توضیح میدهد و آن را حکمت و خرد مینامد. لیتل فوت این مطالب را به دوستانش هم منتقل میکند. در این لحظه از پشت بوتههای توت، سه موجود عجیب بیرون میآیند که در حال خوردن هستند. لوفا، دوفا و فوبی. آنها بیپیائوساروس کم هوش هستند که بسیار دیر خطر را تشخیص میدهند. لیتل فوت با آگاهی که پیدا کرده، میداند آنها در زمان خطر، به خاطر عکس العمل دیرشان، نمیتوانند از خود دفاع کنند. وقتی دوستان جدید از آنها خداحافظی میکنند و جدا میشوند. ناگهان مورد حمله تی رکسهای تازه وارد در آن منطقه قرار میگیرند و…
انیمیشن سینمایی «نارگیل اژدهای کوچک» به کارگردانی «هیوبرت ویلند»، چهارشنبه ۱۲ شهریور ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک پخش خواهد شد.
این انیمیشن درباره کوکو یک اژدهای باهوش است. اما او نمیتواند پرواز کند و در مدرسه به خاطر این موضوع مورد تمسخر قرار میگیرد. پدربزرگ کوکو برای اینکه مسئولیتپذیری را به نوهاش آموزش دهد، نگهبانی از گیاهی خاص به نام گیاهاژدها را به او میسپارد اما، اسکار، دوست کوکو باعث گم شدن این گیاه جادویی میشود. در نتیجه مادر و پدر کوکو او را تنبیه میکنند و کوکو باید کل روز را در اتاقش بماند؛ اما او از دستور سرپیچی میکند و همراه دوستانش برای یافتن گیاه اژدها راهی میشوند. گیاه اژدها یک گیاه جادویی است که بهترین مزه و بو را دارد و اگر آن را در آتش بیندازی باعث میشود گرمای زیادی از آتش ساطع شود. پس خیلی از اهالی دهکده برای به دست آوردن این گیاه تلاش میکنند. کوکو و دوستانش در راه پیدا کردن گیاهاژدها دوستانی پیدا میکنند که هرکدام به نحوی به کوکو و دوستانش کمک میکنند و…
**** شبکه امید
فیلم سینمایی «فروچاله» به کارگردانی «جی هون کیم»، شنبه ۸ شهریور ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.
در این فیلم با بازی سئونگ وون چا، کیم سئونگ گیون و کوانگ سو لی خواهیم دید: پارک دون و خانوادهاش بعد از یازده سال صاحب خانه شدهاند و به همین دلیل جشنی را در خانه گرفته و اقوام و دوستانشان را به خانه دعوت میکنند. در شب میهمانی باران شدیدی میبارد و باعث فرونشستن زمین میشود و گودال عمیقی در زمین ایجاد میشود و کل خانه به همراه افراد در آن به گودال سقوط میکنند. بعد از اینکه خانه تقریبا جایی ساکن میشود آنها باید با کمک یکدیگر کاری کنند که زنده بمانند. از طرفی هم نیروهای امدادی در تلاش هستند که آنها را نجات دهند و برای آنها غذا و برخی وسایل ارسال میکنند ولی…
فیلم سینمایی «مرد مریخی» به کارگردانی «الکساندر کولیکوف و میخائیل راسخودنیکوف»، یک شنبه ۹ شهریور ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.
در این فیلم با بازی آندری اسمولیاکوف، آنا بانشچیکووا، ماکسیم ویتورگان و گریگوری سیاتویندا خواهیم دید: یک سفینه قصد دارد تعدادی انسان را به مریخ ببرد. در نزدیکی مریخ با یک طوفان غیرمنتظره مواجه شده و سیستمش از کار میافتد. چاپاف برای نجات بقیه تصمیم میگیرد به صورت دستی بخش اصلی سفینه را جدا کند. او با این کار باعث نجات بقیه و سقوط خودش در مریخ میشود. در حالی که همه فکر میکنند او مرده است، پس از مدتی با زمین تماس میگیرد…
فیلم سینمایی «جومانجی» به کارگردانی «جو جانستون»، دوشنبه ۱۰ شهریور ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.
این فیلم با بازی رابین ویلیامز، سیسیلیا روس و ریکاردو دارین خواهید دید: پسر جوانی بهنام آلنپریش یک جعبه بازی پیدا میکند و با کمک دختر همسایه (سارا) بازی را آغاز میکند ولی پس از آغاز بازی آلن بهطرز عجیبی، غیب میشود! سارا فرار میکند. ۲۶ سال از آن زمان میگذرد تا خانواده شپرد به آن خانه نقل مکان میکنند. آنها با پیدا کردن جومانجی بازی را از سر میگیرند. این موضوع باعث ملحقشدن آلنپریش به آنها میشود…
فیلم سینمایی «ویکی در سفر بزرگ» به کارگردانی «مایکل هربیگ»، سه شنبه ۱۱ شهریور ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.
داستان این فیلم با بازی یوناس هامرل، والدمار کوبوس، گونتر هافمن و مایکل هربیگ؛ درباره ویکی کودک بسیار باهوش است که با خانوادهاش در دهکده کوچک وایکینگها زندگی میکند. او در آرزوی آن است که مانند پدرش یک وایکینگ شود ولی چون برخلاف دیگران به جای زور بازو، از هوش و تفکرش برای حل مشکلات استفاده میکند، مورد تمسخر قرار میگیرد تا این که ناگهان همه بچههای دهکده بجز ویکی ربوده میشوند و وایکینگها برای نجات آنها روانه سفری دریایی میشوند و…
فیلم تلویزیونی «پینوکیو، عامو سردار و رئیسعلی» به کارگردانی «سیدرضا صافی»، چهارشنبه ۱۲ شهریور ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.
در این فیلم خواهیم دید: همایون پسر نوجوان دلواری، به عشق تصاحب جایزه برتر خاطره نویسی، عزم خود را برای تحقیق پیرامون شخصیت رئیسعلی دلواری جزم میکند. تحقیق تاریخیِ همایون، ما و او را به دنیای شاد، پر حادثه و فانتزی این فیلم میبرد…
در «پینوکیو، عامو سردار و رئیسعلی»؛ حجت شورکی، حسین قفلی، جوهر تنگستانی، علی نیکفر، اصغر جوادی، احمد قربانی و علیرضا میرشکاری بازی کرده اند.