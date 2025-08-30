مرور ‌آثار رضا میرکریمی در شبکه نمایش

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، این طرح با مرور منتخبی از آثار سیدرضا میرکریمی از این هفته آغاز خواهد شد و در ادامه با نمایش آثار دیگر کارگردانان و بازیگران شاخص سینمای ایران ادامه پیدا می‌کند.

در اولین هفته و از آثار شاخص سیدرضا میرکریمی فیلم‌های «یه حبه قند»، «اینجا چراغی روشن است»، «زیر نور ماه»، «خیلی دور، خیلی نزدیک»، «نگهبان شب» و «قصر شیرین» روی آنتن شبکه نمایش می‌رود.

فیلم سینمایی «یه حبه قند» به کارگردانی سیدرضا میر کریمی، شنبه ۸ شهریور ماه ساعت ۱۹ پخش می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: چهار خواهر به همراه همسران و فرزندانشان به خانه پدری می‌آیند تا تدارک عروسی خواهر کوچکتر را فراهم کنند که ناگهان پدر خانواده بر اثر یک حادثه ساده فوت می‌شود…

سعید پورصمیمی، رضا کیانیان، فرهاد اصلانی، هدایت هاشمی و نگار جواهریان در این فیلم نقش‌آفرینی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «اینجا چراغی روشن است» به کارگردانی سیدرضا میرکریمی، یکشنبه ۹ شهریور ماه ساعت ۱۹ روانه آنتن می‌شود.

در این فیلم با بازی حبیب رضایی، سعیدپور صمیمی، مریم بوبانی و فلامک جنیدی خواهیم دید: قدرت، جوان عقب مانده و ساده دلی است که همراه با متولی امامزاده‌ای واقع در یک روستا زندگی می‌کند. متولی از این که مردم روستا نسبت به امامزاده بی‌اعتنا هستند ناراحت است و آن را به کم ایمانی مردم نسبت می‌دهد، اما مردم معتقدند امامزاده تا حال نیازها و نذورات آن‌ها را برآورده نکرده است. متولی موقتاً به شهر می‌رود و با توجه به اینکه هیچ کس حاضر نشده در این مدت رسیدگی به امور امامزاده را بپذیرد، قدرت را به جای خود می‌گذارد و…

فیلم سینمایی «زیر نور ماه» به کارگردانی سیدرضا میرکریمی ۱۰ شهریور ساعت ۱۹ پخش می‌شود.

حامد رجبعلی، مهران رجبی، علی بکانیان، محمود نظرعلیان و اصغر حیدری بازیگران این فیلم هستند و داستان آن درباره سیدحسن، طلبه جوانی است که در شرف ملبس شدن به لباس روحانیت دچار تناقض‌هایی می‌شود، ولی به احترام پدرش لباس را تهیه می‌کند و…

«خیلی دور خیلی نزدیک»، فیلم تحسین‌شده سیدرضا میرکریمی، سه شنبه ۱۱ شهریور ماه ساعت ۱۹ تماشایی می‌شود.

این فیلم ماجرای یک جراح مغز و اعصاب را روایت می‌کند که به تازگی متوجه بیماری وخیم پسرش شده است.

مسعود رایگان، الهام حمیدی، افشین هاشمی، سعید ابراهیمی‌فر، کیانوش گرامی، رضا توکلی و یلدا قشقایی بازیگرانی هستند که در این فیلم نقش‌آفرینی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «نگهبان شب» به کارگردانی سیدرضا میرکریمی چهارشنبه ۱۲ شهریور ماه ساعت ۱۹، از شبکه نمایش سیما روی آنتن می‌رود.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: رسول ابراهیم‌زاده از شهرستان آمده و در تهران نگهبانی مجتمعی در حال ساخت را می‌دهد. او با حبیب آقا و سپس دخترش، نصیبه، آشنا می‌شود. او با نصیبه ازدواج می‌کند. پروژه‌ای که او نگهبانی در آنجا می‌دهد، به دلیل کلاه‌برداری مهندس بهنام متوقف می‌شود…

محسن کیایی، تورج الوند و لاله مرزبان در فیلم سینمایی «نگهبان شب» هنرنمایی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «قصر شیرین» به کارگردانی سیدرضا میرکریمی، پنج شنبه ۱۳ شهریور ماه ساعت ۱۹ پخش می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: جلال مرادی ۴۲ساله در طی تصادفی خانواده‌ای را به قتل می‌رساند، اما تصادف در دادگاه غیرعمد شناخته می‌شود. او پس از گذراندن دوران زندان، همسر و فرزندانش را ترک کرده و به شهری دیگر می‌رود، پس از دو سال به شهرش بازمی‌گردد…

حامد بهداد، ژیلا شاهی و یونا تدین در این فیلم به ایفای نقش پرداخته اند.

گفتنی است، این فیلم‌های سینمایی روز بعد در ساعت‌های ۳ و ۱۱ بازپخش خواهند شد.

