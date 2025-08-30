اعلام آمادگی رایزنی فرهنگی ایران در عراق برای توسعه گردشگری پایدار دو کشور

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران، حرمت الله رفیعی در دیدار با رایزن فرهنگی ایران در عراق اعلام کرد: توسعه و رونق گردشگری سیاحتی، علمی، زیارتی و گردشگری سلامت از جمله راهبردهای بخش خصوصی گردشگری کشور برای توسعه و تعمیق روابط گردشگری میان تهران-بغداد است.

رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی کشور تاکید کرد: موضوع همکاری های گردشگری ایران و عراق در چهار بخش گردشگری سلامت، گردشگری سیاحتی، گردشگری مذهبی و گردشگری علمی با رایزن فرهنگی ایران در عراق مورد توافق قرار گرفت.

حرمت الله رفیعی تاکید کرد: تورگردانان ایرانی که در رویداد رودشو گردشگری ایران و عراق به سه شهر بغداد، بصره و کربلا سفر خواهند کرد باید تبلیغات و مذاکرات خود را در ۴ محور مطرح شده و مورد توافق انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران با دولت و بخش خصوصی گردشگری عراق متمرکز کنند.

رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران درباره مذاکرات صورت گرفته با رایزن فرهنگی ایران در عراق در خصوص برپایی رودشو گردشگری ایران و عراق که مهرماه سالجاری در سه شهر بغداد، بصره و کربلا انجام می شود. افزود: حجت الاسلام اباذری رایزن فرهنگی ایران در عراق تاکید داشت که با توجه به اینکه ۵۰ درصد گردشگری ورودی ایران از عراق تامین می شود و رودشو گردشگری ایران و عراق برای نخستین بار پس از انقلاب اسلامی ایران توسط بخش خصوصی گردشگری برگزار می شود، حمایت از برپایی این رویداد را وظیفه خود می داند.

گفتنی است، رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران که برای برپایی رودشو گردشگری ایران و عراق در بغداد به سر می برد، دو روز قبل در دیدار با وزیر میراث فرهنگی و گردشگری عراق از آمادگی کشور عراق برای تبادل ۱۰ میلیون گردشگر با ایران خبر داد.

حرمت الله رفیعی با اعلام آمادگی کشور عراق برای توسعه روابط گردشگری با ایران در حوزه گردشگری فرهنگی و سیاحتی و گردشگری سلامت علاوه بر گردشگری زیارتی گفته بود که سالانه حدود ۳.۵ میلیون گردشگر از عراق به ایران سفر می کنند که تلاش می شود این رقم تا پایان سال‌جاری به ۵ میلیون گردشگر ورودی برسد.

