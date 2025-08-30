احمد پژمان درگذشت
احمد پژمان آهنگسار ایرانی در سن ۹۰ سالگی بعد از یک دوره بیماری در لس آنجلس از دنیا رفت.
به گزارش ایلنا، احمد پژمان موسیقیدان و آهنگساز معاصر ایرانی شامگاه ۷ شهریورماه به سن نود سالگی در آمریکا درگذشت.
این هنرمند در بسیاری از سبکهای مهم غربی مثل سمفونی، باله، اپرا و رپسودی آهنگسازی کرده است. سبک خاص او به گونهای بود که موسیقی محلی ایرانی را با تکنیکهای موسیقی غربی مثل ارکستراسیون تلفیق میکرد.
پژمان تاکنون برای ۲۷ فیلم و۳۰ ترانه پاپ، موسیقی نوشته است و ۱۵ آلبوم از آثار ارکسترال، آوازی و موسیقی فیلم را منتشر کرده است.
این هنرمند در ۱۳۱۴ خورشیدی در لار استان فارس متولد شد. در دوران دبیرستان در تهران به فراگیری ویولن نزد حشمت سنجری پرداخت و تئوری موسیقی را نزد حسین ناصحی فراگرفت. پس از چندی به عنوان نوازندهٔ ویولن به ارکستر سمفونیک تهران راه یافت و در دورهٔ رهبری سنجری و هایمو تویبر در ارکستر حضور داشت.