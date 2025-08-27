معدنیپور:
استفاده حداکثری از نیروهای مردمی در رویداد پیادهروی جاماندگان اربعین حسینی
نرگس معدنیپور از استفاده حداکثری از نیروهای مردمی در رویداد پیادهروی جاماندگان اربعین حسینی خبر داد.
به گزارش ایلنا، نرگس معدنیپور رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر در سیصد و پنجاهمین جلسه رسمی این شورا با اشاره به شرایط خاص کشور در سال جاری گفت: تاکید ما این بود که امسال از ظرفیتهای مردمی بیشترین استفاده صورت گیرد و خوشبختانه این اتفاق افتاد.
وی افزود: از سازمان فرهنگی هنری بابت برگزاری مراسم جاماندگان اربعین در تهران تشکر میکنم. مدیریت مناسب در برگزاری رویداد پیادهروی جاماندگان اربعین حسینی موجب هماهنگیهای بسیار خوبی بین حوزههای مختلف در این سالها و بهویژه امسال شد.
او از اقدامات معاونت فرهنگی و اجتماعی در ستاد اربعین قدردانی کرد و افزود: استفاده حداقلی از نیروهای شهرداری، کیفیت خدمات را کاهش نداد بلکه با مشارکت مردم، خدمات بهتری ارائه شد.
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران امسال نیز به عنوان رییس کمیته جاماندگان اربعین حسینی شهرداری تهران مانند سالهای گذشته با برپایی موکبهای متنوع و استفاده حداکثری از ظرفیتهای مردمی در این رویداد مشارکت داشت.