امیرعلی دانایی برای «پرسونا» مجوز گرفت
ساترا مجوز انتشار برنامه «پرسونا» به تهیهکنندگی، کارگردانی و اجرای امیرعلی دانایی را صادر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات رسانههای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، در راستای ارتقای کیفیت، سلامت و جذابیت آثار رسانههای صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی، در جلسه اخیر شورای صدور مجوز انتشار ساترا برنامه «پرسونا» به تهیهکنندگی، کارگردانی و اجرای امیرعلی دانایی، مجوز انتشار در پلتفرم فیلمنت را دریافت کرد.
تاکشوی ۱۳ قسمتی «پرسونا» در فضایی روانشناسی است که با دریافت مجوز انتشار ساترا بهزودی از پلتفرم فیلمنت منتشر خواهد شد.
شورای صدور مجوز تولید ساترا روزهای دوشنبه و شورای صدور مجوز انتشار ساترا روزهای چهارشنبه در این سازمان تشکیل میشوند.