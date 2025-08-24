معرفی نامزدهای بهترین فیلم پانزدهمین جشن منتقدان سینما

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پانزدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران، نامزدهای بهترین فیلم برای رقابت در پانزدهمین جشن بزرگ انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران معرفی شدند.



نامزدهای این بخش عبارتند از:



- برف آخر (حسن مصطفوی)



- بی رویا (سعید سعدی و هومن سیدی)



- پرویز خان (عطا پناهی)



- جنگ جهانی سوم (هومن سیدی)



- جنگل پرتقال (رسول صدرعاملی)



- صبحانه با زرافه‌ها (سید مصطفی احمدی)



- علت مرگ نامعلوم (مجید برزگر)



- علفزار (بهرام رادان)



- ملاقات خصوصی (اامیر بنان)



- نگهبان شب (رضا میرکریمی)



در این دوره از جشن ۲۰۷ اثر اکران‌شده سینمای ایران طی سه سال اخیر، توسط بیش از ۱۰۰ نفر از اعضای انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران در ۱۳ رشته داوری شده‌اند و تاکنون نامزدهای پنج بخش از جمله بهترین مهندسی صدا، بهترین دستاورد فنی، بهترین موسیقی، بهترین فیلمبرداری، بهترین تدوین، بهترین فیلمنامه، بهترین کارگردانی و بهترین خلاقیت و استعداد درخشان (بهترین فیلمساز اول) معرفی شده که در سایت انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران به نشانی isfcw.ir قابل مشاهده است.



نامزدهای بهترین بازیگر مکمل و نقش اول زن و مرد متعاقبا اعلام خواهد شد.



پانزدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران ۸ شهریورماه به دبیری جعفر گودرزی در تالار قلم کتابخانه ملی برگزار می‌شود.

