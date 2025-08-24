خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معرفی نامزدهای بهترین فیلم پانزدهمین جشن منتقدان سینما

معرفی نامزدهای بهترین فیلم پانزدهمین جشن منتقدان سینما
کد خبر : 1677348
لینک کوتاه کپی شد.

اسامی نامزدهای بهترین فیلم پانزدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران اعلام شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پانزدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران، نامزدهای بهترین فیلم برای رقابت در پانزدهمین جشن بزرگ انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران معرفی شدند.
  
نامزدهای این بخش عبارتند از: 
 
- برف آخر (حسن مصطفوی)

- بی رویا (سعید سعدی و هومن سیدی)

- پرویز خان (عطا پناهی)

- جنگ جهانی سوم (هومن سیدی)

- جنگل پرتقال (رسول صدرعاملی)
 
- صبحانه با زرافه‌ها (سید مصطفی احمدی) 

- علت مرگ نامعلوم (مجید برزگر)

- علفزار (بهرام رادان)

- ملاقات خصوصی (اامیر بنان)

- نگهبان شب (رضا میرکریمی)
 
در این دوره از جشن ۲۰۷ اثر اکران‌شده سینمای ایران طی سه سال اخیر، توسط بیش از ۱۰۰ نفر از اعضای انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران در ۱۳ رشته داوری شده‌اند و تاکنون نامزدهای پنج بخش از جمله بهترین مهندسی صدا، بهترین دستاورد فنی، بهترین موسیقی، بهترین فیلمبرداری، بهترین تدوین، بهترین فیلمنامه، بهترین کارگردانی و بهترین خلاقیت و استعداد درخشان (بهترین فیلمساز اول) معرفی شده که در سایت انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران به نشانی isfcw.ir قابل مشاهده است.

نامزدهای بهترین بازیگر مکمل و نقش اول زن و مرد متعاقبا اعلام خواهد شد.

پانزدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران ۸ شهریورماه به دبیری جعفر گودرزی در تالار قلم کتابخانه ملی برگزار می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور