کتاب «ابن سینا؛ جامعه و اخلاق» بهزودی منتشر میشود
پس از تلاش چهار ساله قاسم پورحسن بهزودی جلد دوم «ابن سینا و خرد ایرانی» با عنوان ابن سینا؛ جامعه و اخلاق در 900 صفحه به همت انتشارات صراط منتشر می شود.
به گزارش ایلنا، جلد اول کتاب «ابن سینا و خرد ایرانی» با عنوان واکاوی سرچشمه های حکمت مشرقی نوشته قاسم پورحسن استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی در سال 1400 توسط انتشارات صراط منتشر شد.
در معرفی این اثر آمده است: تاکنون بسیاری از ابن سیناپژوهان و همچنین مستشرقان، فلسفۀ ابن سینا را ذیل فلسفۀ یونانی، ارسطویی و مشائی مورد بررسی قرار داده و التفاتی بنیادین به جایگاه وی در سنت فکری مشرقی نداشته اند. خرد ایرانی که ریشه در حکمت و تفکر فرزانگان خسروانی دارد، سرچشمۀ فلسفۀ مشرقی شمرده می شود. این سنخ از خرد که فارابی، ابن سینا و سهروردی در درون آن می اندیشیدند، به باور ابن سینا، در برابر سنت یونانی قرار دارد.
این اثر دارای سه بخش است. بخش نخست بنیانهای حکمت مشرقی است، بخش دوم بیان میکند که در فلسفه اسلامی فارابی و ابنسینا با نظام فلسفی مستقلی روبهرو هستیم، در اینجا به تأکید گفته شده که خرد ایرانی و اسلامی جامعتر از آنچه است که در سنت یونانی ظهور کرده و بخش سوم مباحث هستیشناسی ابن سینا است.
پس از تلاش چهارساله مولف به زودی جلد دوم از این مجموعه با عنوان ابن سینا؛ جامعه و اخلاق در 900 صفحه به همت انتشارات صراط منتشر می شود.
فهرست کلی این اثر عبارت است از:
دفتر نخست: حکمت نظری و حکمت عملی؛ پیشینهها و مفاهیم بنیادین
دفتر دوم: ابن سینا و حکمت عملی
دفتر سوم: جامعه، انسان، شهر (مدینه)
دفتر چهارم: اخلاق؛ رهیافت تلفیقی
دفتر پنجم: قدرت، دانایی و حکمرانی عقلانی
دفتر ششم: جامعۀ آرمانی و آینده
جلد دوم مجموعه با عنوان مسئله اخلاق و قدرت در ابنسینا هدفش پاسخ مستدل و متقن به نقدها و دعاوی بیاساس درباره حکمت سینوی است. در جلد سوم نیز به مسئله مهم نفس و انسانشناسی پرداخته میشود.
پورحسن معتقد است بازخوانی دقیق و صحیحی از ابنسینا همانند فارابی تاکنون صورت نگرفته، اگرچه این هدف، کار آسانی نیست و گرفتار خوانش مستشرقان شدهایم، رایج است که فارابی، ابنسینا و فلسفه اسلامی بر اساس دیدگاه مستشرقان و متفکران غربی خوانده شود. فارابی و ابنسینا بنیانگذاران فلسفه اسلامی هستند که آموزه اسلامی، حکمت مشرقی، خرد ایرانی و خوانش مستقل یک فیلسوف در آن وجود دارد.
قاسم پورحسن، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبائی بعد از مجموعه فارابی پژوهی که در سه جلد با عناوین «فارابی پژوهی؛ خوانش نو از فلسفه فارابی»، «فارابی و الحروف» و «نظام معرفتشناسی فارابی» منتشر شده به تدوین مجموعه سهجلدی ابنسینا و خرد ایرانی پرداخت. برای اولین بار است که در دنیای اسلام براساس متون فارابی نشان داده شد که فارابی شارح ارسطو، پیرو سنت یونانی و نوافلاطونی مسلمان نیست، این عبارتها بارها در بازخوانی فارابی از جانب مستشرقان و مورخان عرب تکرار میشد.
فلسفه اسلامی یک ساحت و قلمرو مستقل است و این موضوع در مجموعه فارابی و ابنسینا پرداخته شده است. عدم اهتمام به بنیانهای خرد ایرانی مسئله بسیار مهمی است.
پورحسن معتقد است خرد ایرانی اولین بار توسط فارابی مورد توجه قرار گرفت و سپس ابن سینا در بسط این خرد، نقشی اساسی ایفا کرد.