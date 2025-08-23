به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، شبکه‌های رادیویی در سالروز شهادت امام رضا (ع) برنامه‌هایی همچون «اندوه سفر»، «پناه پهلوانان»،«به نام عشق»،«دروازه بهشت»،«شور و شعور»، «درآستان خورشید»، «مرثیه»، «سرزمین من»، «پیام آفتاب»، «سهم من»، «هر طرف صدای تو» و «به وقت گفت‌وگو» را پخش می‌کنند.



رادیو ایران؛ خادمی تا آستان خورشید

برنامه «به نام عشق» به مناسبت سالروز شهادت غریب‌ الغربا ساعت 9 صبح از رادیو ایران پخش می‌شود. این برنامه با محور قرار دادن مفهوم «خادمی» در اندیشه رضوی، به واکاوی معنای خدمتگزاری از منظر سیره امام رضا (ع) می‌پردازد که با اجرای حمیدرضا رضایی روانه آنتن می‌شود.



رادیو جوان؛ حکایت غریب

شبکه رادیویی جوان، مجموعه‌ای از برنامه‌های مناسبتی همچون صحن امام رضا (ع)، با تو حالم خوبه (به صورت زنده از مشهد مقدس)، سهم من، اینجا شب نیست (به طور مشترک و زنده از رادیو جوان و رادیو اربعین)، حکایت غریب، چند میزان عشق و خانه پدری را تدارک دیده است. این برنامه‌ها با رویکردی متنوع شامل روایتگری از سیره رضوی، گفت‌وگو با زائران و ... پخش می‌شود.



رادیو فرهنگ؛ روایت دلدادگی

برنامه «سرزمین من» از صحن حرم مطهر رضوی با روایت‌هایی از هجرت و غربت امام هشتم (ع)، گفت‌وگوهای کارشناسی درباره‌ ولایت‌پذیری و ... ساعت 13 روی آنتن رادیو فرهنگ می‌رود. برنامه «غریبانه» این شبکه، شامل بخش‌های نمایشی زنده، شعرخوانی، معرفی کتاب، گفتگو با نویسنده و ... است.‌ برنامه «ایران امام رضا»، گزارشی از پیاده روی زائران به سمت مشهد خواهد بود.«یک لقمه برکت»، «صبح به وقت فرهنگ»،«ققنوس» و « آسمان هشتم» از دیگر تدارکات این شبکه رادیویی است.



رادیو تهران؛ همراه با خادمان نوجوان حرم امام رضا (ع)

برنامه «عصر تهران» ساعت 16 با گویندگی الهام شوقی روی آنتن رادیو تهران می‌رود. ارتباط با گزارشگران پیاده روی طریق و ارتباط با خادمان نوجوان حرم امام رضا(ع) از بخش‌های برنامه است. همچنین برنامه‌های «باغ فیض»، «درآستان خورشید» و «از آستان تا آسمان» از دیگر تدارکات این شبکه است.



رادیو گفت‌وگو؛ بررسی آداب زیارت

برنامه‌های «به وقت گفت‌وگو» و «روی موج گفت‌وگو» ساعت ۶ صبح با موضوع تبیین شخصیت امام رضا(ع) روی آنتن می‌روند. این برنامه‌ها، شامل بخش‌هایی همچون حضور مداحان اهل‌بیت(ع)، ارتباط زنده با مشهد مقدس، گفت‌وگو با شاعران آیینی و کارشناسان مذهبی، بررسی آداب زیارت به‌ویژه توصیه به زیارت امام رضا(ع) و ... است.



رادیو ورزش، توسعه فرهنگ پهلوانی

«پناه پهلوانان»، ویژه برنامه رادیو ورزش است که با موضوع توسعه فرهنگ پهلوانی و معارف اهل بیت (ع) پخش می‌شود. مدال عاشقی، خادمان حرم و نجوای دل از بخش‌های این برنامه محسوب می‌شود که با معرفی ورزشکارانی که مدال خود را به مشهد مقدس اهدا کردند و خدام ورزشکار افتخاری حرم حضرت رضا (ع) همراه است. «خادم الرضا» دیگر برنامه رادیو ورزش است.



رادیو پیام؛ پیام آفتاب

برنامه «پیام آفتاب» با موضوع مروری بر زندگی امام رضا(ع) و تاثیر ایشان در گسترش شیعه در ایران از رادیو پیام پخش می‌شود.



رادیو اقتصاد؛ روایت معنویت در دل فعالیت‌های اقتصادی

برنامه «دروازه بهشت» در قالب یک مستند روایی در پنج پرده طراحی شده که ساعت 10 از رادیو اقتصاد پخش می‌شود. این برنامه تلاش دارد تا نگاهی متفاوت و عمیق به جایگاه حرم مطهر رضوی و ارادت مردم به امام رئوف ارائه دهد. گفت‌وگوهای گزارشی و مستند با زائران و ارادتمندان حرم رضوی بخش‌های مختلف برنامه را شامل می‌شود.



رادیو معارف؛ تبیین محبت و مودت

برنامه «مرثیه» با هدف تبیین محبت و مودت به اهل بیت (ع) به تهیه‌کنندگی روح الله اسماعیلی و اجرای رضا ملایی ساعت 9 صبح از حرم امام رضا (ع) روی آنتن رادیو معارف می‌رود.



رادیو سلامت؛ شور و شعور



رادیو سلامت برنامه «شور و شعور» را ساعت 10 با اجرای مسعود خواجه‌وند روی آنتن می‌رود.هدف اصلی برنامه پرداخت به شخصیت‌ امام رضا (ع) با رویکردی هنرمندانه است تا ابعاد معنوی و معرفتی این ایام پرحزن، به مخاطبان منتقل شود.«هوای عاشقی» یکی از مستندهای گزارشی این برنامه است.



رادیو صبا؛ پرداخت به فضایل معنوی امام رضا (ع)

شبکه رادیویی صبا، برنامه‌هایی با عناوین «دل آهنگ»، «هر طرف صدای تو»، «نواهنگ»، «ساده و صمیمی» و «موج ارغوانی» تقدیم شنوندگان می‌کند.پخش موسیقی و تصنیف‌های دلنشین، پرداخت به فضایل اخلاقی امام رضا (ع)، بررسی جایگاه خادمان اماکن متبرکه و روایت‌هایی از زندگی آنها و ... بخش‌های مختلف برنامه را شامل می‌شود.



رادیو نمایش؛ همنوا با اندوه سفر

برنامه «اندوه سفر» ساعت ۷:۳۰ تا ۹:۳۰ از رادیو نمایش پخش خواهد شد.این برنامه با گویندگی فاطمه نیرومند و محمد قریب‌پناه به شنوندگان ارائه می‌شود. فاطمه نیرومند، محمد قریب‌پناه و شیرین روستایی نیز در بخش نمایشی برنامه حضور دارند.

