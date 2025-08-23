تقدیر ویژه جشنواره کلکته از فیلم «در انتهای روز»

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی، تقدیر ویژه هیات داوران جشنواره فیلم کلکته به فیلم «در انتهای روز» به کارگردانی بابک بهرام‌بیگی اختصاص یافت. هیات داوران، تقدیر ویژه خود را برای «تصویر قدرتمند از تاب‌آوری زنان در برابر مردسالاری و قدرت» در این فیلم درنظر گرفته‌اند.



چهارمین جشنواره فیلم کلکته ۱۶ تا ۲۲ آگوست برابر با ۲۵ تا ۳۱ مرداد برگزار شد.



این فیلم که دومین تجربه بهرام‌بیگی است در شهر کاشان فیلمبرداری شده است. «در انتهای روز» به تهیه‌کنندگی مهدی کوهیان هنوز در ایران به نمایش درنیامده است.



در خلاصه داستان «در انتهای روز» آمده است: یک روز از زندگی سه زوج در یک شهر کوچک که در مرحله خاصی از رابطه عاطفی خود قرار دارند و زنان باید میان اجبارهای جامعه و خواسته مردان برای استقلال و سرنوشت خود تصمیمات سختی بگیرند.



هانیه توسلی، رضا بهبودی، خیام وقارکاشانی، مهتاب ثروتی، شایسته سجادی، حسام رضائیان و شبنم مقدمی بازیگران «در انتهای روز» هستند.



بابک بهرام‌بیگی پیش از این فیلم «یک روز طولانی» را کارگردانی کرده است. مهدی کوهیان نیز پیش از این تهیه چند فیلم مستقل از جمله مستند سینمایی «قاضی و مرگ» به کارگردانی حسن خادمی، فیلم «پاریس تهران» به کارگردانی کاوه اویسی و فیلم سینمایی «پرو» به کارگردانی بهزاد نعلبندی را برعهده داشته است.



عوامل فیلم عبارتند از کارگردان: بابک بهرام بیگی، نویسندگان: بابک بهرام بیگی، خسرو منصف‌شکری، مدیر فیلمبرداری: رضا تیموری، صدابردار: عرفان رضایی، مدیر برنامه‌ریزی و انتخاب بازیگر: فهیمه امن‌زاده، طراح گریم: سودابه خسروی، طراح لباس: شیده محمودزاده، مشاور فیلمنامه: کتایون شهابی، موسیقی: مسعود سخاوت‌دوست، طراح صدا: مهرشاد ملکوتی، دستیار اول کارگردان: مهرداد حسین‌نژاد، دستیار دوم کارگردان: الهام خراسانی، دستیار تهیه: بهنام نجفی، دستیار تولید: امیرمسعود همایون‌فال، گروه فیلمبرداری: سهیل سیم‌صباحی، امید کیانی، شایان یادگاری، گروه صحنه: محمدرضا سعیدی‌فرد، وحید صباغیان، دستیار صدا: محمدرضا سالم‌حصاری، دستیاران لباس: الهام ارجمند، سحر ابوالحسنی، اجرای گریم: حلیمه قشقایی، گروه تدارکات: علی اصغر نصرالله‌زاده، امیرعباس قنبری، مهدی سقایی، عکاس: امینه مسعودی، امیرحسین فیروزی، سینه موبیل: ایرج زهره‌وند، مدیر تولید: خیام وقارکاشانی، پخش‌کننده خارجی: علیرضا شاهرخی، مدیر روابط عمومی: نغمه دانش آشتیانی، تهیه کننده: مهدی کوهیان.

