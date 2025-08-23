آیتالله العظمی جوادی آملی:
کتاب «مکتب تشیع»؛ اثری در تراز جهانی برای معرفی معارف اهلبیت(ع)
جمعی از اعضای شورای علمی، دستاندرکاران و محققان کتاب «مکتب تشیع به روایت علامه جوادی آملی»،۲۹ مردادماه با آیتالله العظمی جوادی آملی دیدار و گفتوگو کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی اسراء؛ آیت الله العظمی جوادی آملی در این دیدار با بیان اینکه کتابی میتواند جهانی باشد که جهانی تنظیم و تدوین شود، ابراز داشتند: توانمندیهای حوزه علمیه فراوان است، اگر حوزه بخواهد میتواند دستاوردهای علمی بزرگی را رقم بزند، مثلا همین کتاب تفسیر تسنیم، محصول تلاشهای حوزه است، بدون تردید این کار، کار حوزه است و کار شخص نیست، این کار به برکت انقلاب و خون پاک شهداء است، بنده یک نفر در برابر این گروه با عظمت هستم، وقتی این درس شروع شد، با استقبال حوزه و فضلا مواجه شد و ۴ نسل طول کشید و نقد و رفع شبهه ۴ نسل پاسخ داده شد و لذا اگر برخی مباحث تکرار شده است چون مربوط به چهار نسل است.
ایشان بر اهمیت نقش حوزه علمیه در رشد علمی و معرفتی جامعه تأکید کردند و بیان داشتند: کتابهایی مانند «مکتب تشیع» باید به گونهای تدوین شوند که برای نسلهای مختلف و حتی جهانیان قابل استفاده و راهگشا باشد.
آیتالله العظمی جوادی آملی با تشریح جایگاه شیعه در اسلام اظهار داشتند: شیعه در حقیقت یک فرقه از اسلام نیست، بلکه مسلمان واقعی و اسلامشناس حقیقی است؛ زیرا از مبدأ تا معاد و از معاد تا مبدأ سخن علمی برای گفتن دارد. شیعه از وجوب و یقینیات الهی سخن میگوید و مهمترین مسئله کلامی آن، ضرورت نصب الهی است؛ یقینا خدا باید نصب بکند یک و این وجوب عن الله است نه علی الله و همچنین خداوند نخواست صرفاً انسان را خلق کند، بلکه خلیفهالله را آفرید و به فرشتگان فرمود بر خلیفهالله سجده کنند. تبیین این مباحث کلامی، مسیر فهم صحیح دین را برای انسانها روشن میسازد.
ایشان تأکید کردند: اسلام واقعی همان است که شیعه بیان میکند و شناخت درست دین بدون توجه به امامت و آموزههای اهل بیت امکانپذیر نیست. شیعه با اتکا به آموزههای اهل بیت، از تفسیر و معقولات آنان بهره میبرد و همواره سعی دارد تا معارف قرآنی و دینی را زنده نگه دارد.
معظم له بیان داشتند: فهم درست دین و معارف اهل بیت، شناخت دقیق خدا و ایمان به عصمت ائمه، نقش مهمی در هدایت انسان دارد و شیعه در حفظ و تبیین این آموزهها نقشی محوری دارد.
ایشان با اشاره به آثار بزرگان حوزه، بر اهمیت مطالعه دقیق آثار علمی و کلامی تأکید کردند و بیان داشتند: بررسی دقیق و علمی این آثار، زمینه رشد و آگاهی دینی و فرهنگی جامعه را فراهم میآورد؛ نقد و اشکال علمی نه تنها مانع پیشرفت نیست، بلکه باعث رشد و باروری علمی میشود و هر نسل باید با طرح و روش جدید به بازخوانی و توسعه این آثار بپردازد.
معظم له همچنین یادآور شدند که فهمیدن و باسواد شدن جرم نیست، بلکه این اولین وظیفه شرعی هر انسانی است که معارف دینی را مطالعه و درک کند.
ایشان بر اهمیت مطالعه و پرسشگری علمی در حوزههای دینی تأکید کردند و بیان داشتند: شیعه همواره تلاش کرده است تا اسلام را بهصورت علمی، کلامی و عملی معرفی کند و مسیر رشد معنوی و فکری انسانها را هموار سازد.
معظم له در پایان، تلاش پژوهشگران کتاب «مکتب تشیع» را ستودند و ابراز امیدواری کردند که این اثر بتواند منبعی معتبر برای نسلهای آینده و الگویی برای فهم عمیق اسلام و شیعه باشد.
در ابتدای این دیدار، حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدمهدی ایمانیپور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، دکتر یحیی جهانگیری مسئول نمایندگی این سازمان در شهر مقدس قم و برخی از اعضای هیأت علمی و دستاندرکاران کلان پروژه «مکتب تشیع»، گزارشی از روند تدوین این اثر ارائه کردند.
در این گزارش، بیان شد که این کتاب به پیشنهاد و درخواست سال ۱۴۰۱ آغاز گردید و پس از یک دوره کار فشرده و چند مرحله بازنگری علمی با دقت و وسواس فراوان به پایان رسید.
همچنین در این گزارش تأکید شد که کتاب «مکتب تشیع» میتواند خلأیی جدی را در حوزه معرفی علمی و آکادمیک تشیع در سطح بینالملل پر کند؛ زیرا پس از کتاب «شیعه در اسلام» علامه طباطبایی(ره)، کتابی در تراز جهانی برای معرفی مکتب اهلبیت(ع) ارائه نشده است. این اثر با رویکردی نو و علمی تدوین شده تا بتواند در دانشگاهها، مراکز اسلامپژوهی و گفتوگوهای بینالمللی مرجع قرار گیرد.