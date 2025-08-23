خبرگزاری کار ایران
دانشنامه علمی پیامبر اکرم (ص) در بسترفضای مجازی منتشر شد

دانشنامه علمی پیامبر اکرم (ص) در بسترفضای مجازی منتشر شد
در سالروز رحلت پیامبرعظیم الشأن اسلام حضرت محمد مصطفی(ص) دانشنامه علمی حضرت با بیش از ۱۸۰۰ مطلب خواندنی در پایگاه اینترنتی حوزه نت منتشر شد.

به گزارش ایلنا، این دانشنامه غنی حاوی یک هزار و 898 مطلب شامل گزیده کتاب، پرسش و پاسخ، چکیده مقالات، گزیده پایان نامه های دانشجویی و حوزوی و ... تهیه و از هم‌ اکنون در اختیار محققان و پژوهشگران قرار گرفته است.
این دانشنامه که دارای بیش از 150 نمایه و در قالب 19 نمایه اصلی و دهها نمایه فرعی می باشد، مطالب ارزشمندی را پیرامون ابعاد مختلف شخصیتی حضرت رسول(ص) به جامعه علمی کشور ارائه نموده است.
تاریخ پیامبر(ص)، سخنان پیامبر(ص)، نبوت و مباحث کلامی، پیامبر(ص) و قرآن، اهل بیت پیامبر(ص)، همسران پیامبر(ص)، پیامبر(ص) و امت، پیامبر(ص) و حکومت اسلامی، فضائل و مناقب از نمایه‌های اصلی این دانشنامه است.
سیره پیامبر(ص)، پیامبر(ص)، زیارت و توسل، پیامبر(ص)و اهل بیت(ع)، پیامبر(ص) از نگاه ادیان، پیامبر(ص) از نگاه اندیشمندان، پیامبر(ص) در آئینه ادب و هنر، سرگذشت‌هایی از زندگی پیامبر(ص) و اماکن منسوب به پیامبر اعظم(ص) از دیگر نمایه‌های این دانشنامه مناسبتی است.
پیامبر(ص)؛ پرسش و پاسخ، رد شبهات، کتاب و کتابشناسی پیامبر(ص)، پیامبر در پایان‌نامه، پیامبر(ص) در اینترنت و رسانه، پیامبر(ص) و ویژه‌نامه‌ها از نمایه‌های خواندنی این درختواره است.
علاقمندان می توانند برای استفاده بیشتر از این دانشنامه به نشانی اینترنتی https://hawzah.net/fa/Subjects/78183 مراجعه کنند.

