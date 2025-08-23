دانشنامه علمی پیامبر اکرم (ص) در بسترفضای مجازی منتشر شد

به گزارش ایلنا، این دانشنامه غنی حاوی یک هزار و 898 مطلب شامل گزیده کتاب، پرسش و پاسخ، چکیده مقالات، گزیده پایان نامه های دانشجویی و حوزوی و ... تهیه و از هم‌ اکنون در اختیار محققان و پژوهشگران قرار گرفته است.

این دانشنامه که دارای بیش از 150 نمایه و در قالب 19 نمایه اصلی و دهها نمایه فرعی می باشد، مطالب ارزشمندی را پیرامون ابعاد مختلف شخصیتی حضرت رسول(ص) به جامعه علمی کشور ارائه نموده است.

تاریخ پیامبر(ص)، سخنان پیامبر(ص)، نبوت و مباحث کلامی، پیامبر(ص) و قرآن، اهل بیت پیامبر(ص)، همسران پیامبر(ص)، پیامبر(ص) و امت، پیامبر(ص) و حکومت اسلامی، فضائل و مناقب از نمایه‌های اصلی این دانشنامه است.

سیره پیامبر(ص)، پیامبر(ص)، زیارت و توسل، پیامبر(ص)و اهل بیت(ع)، پیامبر(ص) از نگاه ادیان، پیامبر(ص) از نگاه اندیشمندان، پیامبر(ص) در آئینه ادب و هنر، سرگذشت‌هایی از زندگی پیامبر(ص) و اماکن منسوب به پیامبر اعظم(ص) از دیگر نمایه‌های این دانشنامه مناسبتی است.

پیامبر(ص)؛ پرسش و پاسخ، رد شبهات، کتاب و کتابشناسی پیامبر(ص)، پیامبر در پایان‌نامه، پیامبر(ص) در اینترنت و رسانه، پیامبر(ص) و ویژه‌نامه‌ها از نمایه‌های خواندنی این درختواره است.

علاقمندان می توانند برای استفاده بیشتر از این دانشنامه به نشانی اینترنتی https://hawzah.net/fa/Subjects/78183 مراجعه کنند.

