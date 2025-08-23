«مترسها» روی صحنه میرود
نمایش «مترسها» به نویسندگی سامان شکیبا و کارگردانی مشترک سامان شکیبا و سارا قائم مقامی از ششم شهریورماه روی صحنه میرود.
به گزارش ایلنا، نمایش «مترسها» به نویسندگی سامان شکیبا و کارگردانی مشترک سامان شکیبا و سارا قائم مقامی و به تهیهکنندگی سارا قائممقامی از ششم شهریور ماه به شهرزاد میرود.
نمایش فانتزی کمدی موزیکال «مترسها»، با بازی مژگان آمری، پرستو ایزدی پناه، الناز جعفری، نگین رشیدی، ضحا طلائی، مهرناز عدمی، سپیده قاسمی و سامان شکیبا، داستان هفت مترسک در مزرعهای است که مشغول حراست از آن هستند اما از آزار، اذیت و پلیدی دشمن همیشگی خود یعنی کلاغها عاصی شده و به عجز آمدهاند.
مترسها هر تلاشی میکنند که کلاغها را شکست دهند و راحت زندگی کنند که هر بار کلاغها آنها را شکست میدهند و به بدنهایشان آسیب میزنند. آنها در نهایت یک تصمیم اساسی میگیرند که….
همزمان با آغاز بلیط فروشی نمایش «مترسها»، ، از پوستر اولیه این اجرا نیز رونمایی شد.
دیگر عوامل این نمایش عبارتند از: مدیر روابط عمومی: گیتی شاکری، طراح حرکت: سامان شکیبا، سارا قائم مقامی، دستیاران کارگردان: مرجان خوش اخلاق، سپیده قاسمی، مسوول هماهنگی: لیلا نصیریان، طراحان لباس: سارا قائم مقامی، سامان شکیبا، طراح گریم: الناز جعفری، طراح پوستر: بهنام پورحسن، طراح فضا: سامان شکیبا، ساخت تیزر: یوسف اصغری، عکاس: ماهگل زند، دستیار صحنه: نوشین معظمی گودرزی، مشاور صحنه: مژگان جودکی و نور و صدا: حنانه ملکوتی، آرمان ربانیفر.
سامان شکیبا درباره مترسها میگوید: نزدیک به سه سال است که نمایشنامه نوشته شده و اولین حضورش به عنوان نمایش منتخب در چهل و یکمین جشنواره تئاتر فجر بوده است و همچنین نمایشنامه مترسها رتبه نخست نمایشنامهنویسی از جشنواره تئاتر استانی اراک در سال ۱۴۰۳ را دارد.
وی با اشاره به تمرینهای یکساله گروه اجرایی نمایش افزود: مترسها از ششم شهریور روی صحنه میرود و تا سوم مهر ادامه خواهد داشت.
شکیبا اظهار داشت: بازیگران و عوامل نمایش زمان زیادی را برای رسیدن به کاراکترهای خود و هماهنگی جهت اجرا گذاشتند.
به گفته او، نمایش و دراماتورژی آن خیلی مرتبط با مسائل امروز جامعه است اما برداشتهای مختلفی میشود از این اجرا داشت.