«مثل یک راز» به انگلیس میرود
به گزارش ایلنا، فیلم کوتاه مثل یک راز به نویسندگی و کارگردانی سعید زمانیان و تهیهکنندگی حسن محمدی با بازی النازشاکردوست در بخش مسابقه سی مین دوره جشنواره بینالمللی فیلم پورتوبلو (Portobello Film 30th Festival) رقابت میکند.
این جشنواره، یک رویداد سینمایی معتبر در لندن است که به فیلمهای مستقل اختصاص دارد. جشنواره بینالمللی فیلم پورتوبلو ، در سال 1996 آغاز به کار کرد و بزرگترین جشنواره فیلم مستقل بریتانیا به شمار میرود.
شین میدوز و گای ریچی و …. پس از اولین حضور در این جشنواره معرفی و به شهرت رسیدند.
پخش بینالملل اثر بر عهده کمپانی سینهراما به مدیریت نشاط باقری است.
عوامل این فیلم عبارتند از:
نویسنده و کارگردان: سعید زمانیان
تهیه کننده: حسن محمدی
بازیگران:
الناز شاکردوست
سپیده دستینه
ترنم آهنگر
مدیرفیلمبرداری: پویان آقابابایی
تدوین: عماد خدابخش
صدابردار: امیرنوبخت
طراحی صحنه: پوریا اخوان
طراح گریم: مونا جعفری
طراح لباس : حدیث حسن وند
طراحی و ترکیب صدا: رامین ابوالصدق
مدیرتولید: مینا سنگ سفیدی
برنامه ریز و دستیار کارگردان: مرضیه اکبرنژاد
موسیقی: پیام آزادی
طراح جلوه های ویژه: حسن ایزدی
عکاس: فتاح ذی نوری