طاها عبدالهی بازیگر «حکایتهای کمال ۲»:
ایفای نقش منفی برایم جذاب است/ خاطره بازیگر کودک «حکایتهای کمال ۲» از سکانسی که اشکش را درآورد
طاها عبدالهی با اشاره به اینکه نقشش در «حکایتهای کمال ۲» نسبت به دیگر کودکان حاضر در این سریال متفاوت است، گفت: در این سریال نقشی را بازی میکنم که در مقابل همه کودکان و به خصوص شخصیت اصلی سریال است و از این بابت این نقش با دیگر نقشها متفاوت است، برایم جذاب بود.
طاها عبدالهی بازیگر کودک مجموعه تلویزیون «حکایتهای کمال ۲» که این روزها از شبکه دو سیما در حال پخش است در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، اظهار کرد: من پیشتر در سریالهای «نیسان آبی ۱» و «نیسان آبی ۲» بازی کردم که آقای حامد صلحمیرزایی بازی من در این دو سریال را دیده بودند و چون کار من را پسندیده بودند با من تماس گرفتند و دعوت کردند که برای همکاری در این سریال به شهرک غزالی برویم.
عبدالهی خاطرنشان کرد: شخصیت من با همه شخصیتهای کودک سریال «حکایتهای کمال ۲» فرق میکرد. من کسی بودم که در مقابل همه بچهها قرار داشت و همه با او مشکل داشتند و درگیری و مشکلات بسیاری با کمال شخصیت اصلی سریال داشتم و همواره با هم درگیر بودیم و من به همین دلیل این نقش را خیلی دوست داشتم.
وی افزود: ایفای این نقش که تا حدی میتوان آن را منفی دانست برای من جذاب بود و فکر میکنم تجربه ارزشمند و جذابی در کارنامه من به حساب میآید. از آقای صلحمیرزایی و آقای سلامیان برای اعتمادی که به من کردند تشکر میکنم و امیدوارم مردم هم نقشآفرینی من را پسندیده باشند.
این بازیگر در ادامه تأکید کرد: قصه «حکایتهای کمال ۲» به سالهای دوری مربوط میشود که من به شخصه شناخت چندانی از آن دوران ندارم اما آنچه که در این سریال متوجهش شدم و از زندگی در آن دوران کسب کردم حال و هوا و صمیمیتی بود که در زندگیها جریان داشت. خانههای قدیمی و حیاطهایی که حوض دارند واقعاً باصفا بودند و من فکر میکنم صفا و صمیمیت که آن زمان بین دوستان، اقوام و همسایهها وجود داشته امروز دیگر وجود ندارد.
وی با اشاره به خاطرهای از روزهای تصویربرداری سریال «حکایتهای کمال ۲» گفت: به یاد دارم که روز چهارشنبهسوری از آقای حامد صلحمیرزایی اجازه گرفتیم تا کمی آتشبازی کنیم و همانجا سر صحنه سریال آتشبازی کردیم و خاطره بسیار خوبی را رقم زدیم. تمرینات ما برای یادگیری رقص یا سکانسی که من یک موش داخل نانوایی انداختم برایم خاطرات به یاد ماندنی و جذابی هستند. به یاد دارم که در آن سکانس ابتدا موش کوچکی را به من دادند که باید جلوی دوربین با او بازی میکردم و آن را داخل نانوایی میانداختم، من از موش میترسیدم ولی با این حال با ترسم غلبه کردم و موش را در دست گرفتم، آقای صلحمیرزایی که موش را دید از عوامل صحنه خواست که موش بزرگتری به من بدهند و من دیگر واقعاً وحشتزده بودم اما چارهای نبود و باید آن موش بزرگ را در دست میگرفتم و به ترسم غلبه میکردم و هر طور شده این کار را انجام دادم و این سکانس را بازی کردم و پس از ضبط این صحنه گوشهای نشسته و شروع به گریه کردم.
عبدالهی در پایان خاطرنشان کرد: در جریان ضبط این سریال دوستان بسیار خوبی پیدا کردم و امیرمهدی خاکپیز و نیکان مولاپور کسانی هستند که همچنان با آنها در ارتباط هستم و دوستان صمیمی من به حساب میآیند. خوشبختانه مردم این سریال را دوست داشتند و خیلیها وقتی من را دیدند از بازی من و کلیت این اثر تعریف کردهاند که برایم بسیار خوشحالکنده است و خوشحالم که پس از ۹ ماه فیلمبرداری نتیجه زحمات خود را در استقبال مردم دیدیم.
فصل دوم مجموعه تلویزیونی «حکایتهای کمال» به کارگردانی قدرتالله صلح میرزایی و تهیهکنندگی محمود سلامیان که یک مجموعه اقتباسی و براساس کتاب «حکایتهای کمال» نوشته محمد میرکیانی است.
فصل دوم «حکایتهای کمال» محصول گروه تولیدات نمایشی مرکز سیمرغ از تاریخ ۲۱ تیر ۱۴۰۴، هر شب ساعت ۲۱:۱۵ از شبکه ۲ پخش میشود و بازپخشهای آن ساعت ۲:۱۵ بامداد، ۹:۵۰ صبح و ۱۶ عصر است.