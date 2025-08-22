طاها عبدالهی بازیگر کودک مجموعه تلویزیون «حکایت‌های کمال ۲» که این روزها از شبکه دو سیما در حال پخش است در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، اظهار کرد: من پیش‌تر در سریال‌های «نیسان آبی ۱» و «نیسان آبی ۲» بازی کردم که آقای حامد صلح‌میرزایی بازی من در این دو سریال را دیده بودند و چون کار من را پسندیده بودند با من تماس گرفتند و دعوت کردند که برای همکاری در این سریال به شهرک غزالی برویم.

عبدالهی خاطرنشان کرد: شخصیت من با همه شخصیت‌های کودک سریال «حکایت‌های کمال ۲» فرق می‌کرد. من کسی بودم که در مقابل همه بچه‌ها قرار داشت و همه با او مشکل داشتند و درگیری و مشکلات بسیاری با کمال شخصیت اصلی سریال داشتم و همواره با هم درگیر بودیم و من به همین دلیل این نقش را خیلی دوست داشتم.

وی افزود: ایفای این نقش که تا حدی می‌توان آن را منفی دانست برای من جذاب بود و فکر می‌کنم تجربه ارزشمند و جذابی در کارنامه من به حساب می‌آید. از آقای صلح‌میرزایی و آقای سلامیان برای اعتمادی که به من کردند تشکر می‌کنم و امیدوارم مردم هم نقش‌آفرینی من را پسندیده باشند.

این بازیگر در ادامه تأکید کرد: قصه «حکایت‌های کمال ۲» به سال‌های دوری مربوط می‌شود که من به شخصه شناخت چندانی از آن دوران ندارم اما آنچه که در این سریال متوجهش شدم و از زندگی در آن دوران کسب کردم حال و هوا و صمیمیتی بود که در زندگی‌ها جریان داشت. خانه‌های قدیمی و حیاط‌هایی که حوض دارند واقعاً باصفا بودند و من فکر می‌کنم صفا و صمیمیت که آن زمان بین دوستان، اقوام و همسایه‌ها وجود داشته امروز دیگر وجود ندارد.

وی با اشاره به خاطره‌ای از روزهای تصویربرداری سریال «حکایت‌های کمال ۲» گفت: به یاد دارم که روز چهارشنبه‌سوری از آقای حامد صلح‌میرزایی اجازه گرفتیم تا کمی آتش‌بازی کنیم و همانجا سر صحنه سریال آتش‌بازی کردیم و خاطره بسیار خوبی را رقم زدیم. تمرینات ما برای یادگیری رقص یا سکانسی که من یک موش داخل نانوایی انداختم برایم خاطرات به یاد ماندنی و جذابی هستند. به یاد دارم که در آن سکانس ابتدا موش کوچکی را به من دادند که باید جلوی دوربین با او بازی می‌کردم و آن را داخل نانوایی می‌انداختم، من از موش می‌ترسیدم ولی با این حال با ترسم غلبه کردم و موش را در دست گرفتم، آقای صلح‌میرزایی که موش را دید از عوامل صحنه خواست که موش بزرگ‌تری به من بدهند و من دیگر واقعاً وحشت‌زده بودم اما چاره‌ای نبود و باید آن موش بزرگ را در دست می‌گرفتم و به ترسم غلبه می‌کردم و هر طور شده این کار را انجام دادم و این سکانس را بازی کردم و پس از ضبط این صحنه گوشه‌ای نشسته و شروع به گریه کردم.

عبدالهی در پایان خاطرنشان کرد: در جریان ضبط این سریال دوستان بسیار خوبی پیدا کردم و امیرمهدی خاکپیز و نیکان مولاپور کسانی هستند که همچنان با آن‌ها در ارتباط هستم و دوستان صمیمی من به حساب می‌آیند. خوشبختانه مردم این سریال را دوست داشتند و خیلی‌ها وقتی من را دیدند از بازی من و کلیت این اثر تعریف کرده‌اند که برایم بسیار خوشحال‌کنده است و خوشحالم که پس از ۹ ماه فیلمبرداری نتیجه زحمات خود را در استقبال مردم دیدیم.

فصل دوم مجموعه تلویزیونی «حکایت‌های کمال» به کارگردانی قدرت‌الله صلح میرزایی و تهیه‌کنندگی محمود سلامیان که یک مجموعه اقتباسی و براساس کتاب «حکایت‌های کمال» نوشته محمد میرکیانی است.

فصل دوم «حکایت‌های کمال» محصول گروه تولیدات نمایشی مرکز سیمرغ از تاریخ ۲۱ تیر ۱۴۰۴، هر شب ساعت ۲۱:۱۵ از شبکه ۲ پخش می‌شود و بازپخش‌های آن ساعت ۲:۱۵ بامداد، ۹:۵۰ صبح و ۱۶ عصر است.

