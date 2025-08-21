خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نمایش «وودوو» اجرا می‌شود

نمایش «وودوو» اجرا می‌شود
کد خبر : 1676416
لینک کوتاه کپی شد.

با آغاز پیش‌فروش بلیت در سایت تیوال، پوستر نمایش «وودوو» به نویسندگی و کارگردانی میثم مظفری رونمایی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پروژه، نمایش «وودوو» به نویسندگی و کارگردانی میثم مظفری از ۱۱ تا ۲۸ شهریور در سالن اصلی تالار مولوی روی صحنه می‌رود.

این نمایش هر شب ساعت ۱۸:۳۰ به مدت یک ساعت میزبان مخاطبان است. 

گروه بازیگران «وودوو» متشکل از بازیگران با سابقه و جوان است که با نگاهی سوررئال و در فضایی نو مرزهای واقعیت و خیال را درهم می‌آمیزد. 

آرش رستم بیگی، محمد رستمی، پویا رجبی، هِژا محمودیان، مسعود محمدی و غزاله نیّر در این نمایش ایفای نقش می‌کنند. 

در خلاصه داستان این اثر آمده است: «کدوم آدمی تو خوابش میگه من خوابم؟ وقتشه که بیدار بشی.» 

سایر عوامل نمایش «وودوو» عبارتند از: خانه تمرین شمس (مجری طرح)، احمد رئیسی، هانیه امیری و نگار قوام‌فر (دستیاران کارگردان)، بابک کیوانی (آهنگساز و طراح صدا)، اتابک اسدی (طراح نور)، محمدجواد شیخ (طراح صحنه)، غزاله نیّر (طراح حرکت)، هانیه امیری و محمد رستمی (طراحان آکسسوار)، فائزه طاهری (طراح لباس)، بهمن صنیعی (ساخت ماسک)، پدرام صادق‌زاده (مدیر صحنه)، سیامک سقایی (عکاس)، نرگس ذکایی (روابط عمومی و تبلیغات) و میثم مظفری (طراح پوستر). 

علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه بلیت نمایش «وودوو» به سایت تیوال مراجعه کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور