صهیونیست‌ها امروز بیش از هر زمان دیگری واقعیت خود را به جهانیان نشان می‌دهند، از نخست وزیرشان تا شهروندان عادی همگی ماهیت نژادپرستانه افکارشان را برملا می‌کنند.

به تازگی ویدئویی از یک گفت‌وگو با یک یهودی حریدی در فضای مجازی منتشر شده که در آن این فرد به صراحت اعلام می‌کند که یهودیان قوم برتر هستند و حقوق بالاتری نسبت به دیگر افراد جامعه دارند.

صحبت‌های یک فعال یهودی درباره نژادپرسی صهیونیسم

قطعاً از رژیمی که امروز بدون ذره‌ای پایبندی به حقوق بشر در غزه مشغول جنایت است انتظاری جز این عقاید نیست. برای فهم میزان جنایت در حال جریان اسرائیلی‌ها در غزه می‌توان به مقایسه میزان تی‌ان‌تی ریخته شده بر سر مردم غزه و مردم هیروشیما اشاره کرد که در هیروشیما بمب اتمی معادل ۱۵ هزار تن تی‌ان‌تی بر سر مردم فرود آمد اما در غزه تا امروز اسرائیل بیش از صدهزار تن تی‌ان‌تی بر سر مردم ریخته است. صهیونیست‌ها امروز تمام توان خود را برای پیشبرد اهداف اشغالگرانه و جنایتکارانه‌شان به کار برده‌اند و هر امکانی برای جلوگیری از قتل و کشتار مردم بی‌گناه را از بین می‌برند و در تازه‌ترین اقدامشان طبق اعلام سازمان رادیو و تلویزیون اسرائیل نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با طرح پیشنهادی مصر و قطر در مورد آتش بس در غزه مخالفت کرده و خواستار آزادی همه ۵۰ اسیر اسرائیلی به شکل یک‌جا شده است.

با وجود این اظهارات نتانیاهو، خانواده‌های اسرای صهیونیست مقیم نوار غزه در بیانیه‌ای اعلام کردند که بنیامین نتانیاهو دروغ می‌گوید و با تعیین شروط غیرقابل اجرا مانع از رسیدن به توافق شده است.

خانواده‌های اسرای صهیونیست در نوار غزه در بیانیه‌ای تأکید کرده‌اند: ما به نتانیاهو اجازه نخواهیم داد که این توافق را نابود کند. این بار، ما به تو (نتانیاهو) اجازه نخواهیم داد که توافق را از بین ببری.

در ادامه بیانیه آمده است: نتانیاهو باید به جنگ پایان دهد تا فرزندان ما در تله‌های مرگ جان نسپارند.

نخست‌وزیر صهیونیست‌ها در حالی با آتش‌بس مخالفت می‌کند که طبق اعلام وزارت بهداشت فلسطین، هر ۴۰ دقیقه یک کودک در غزه جان می‌دهد. آنچه که مشخص است برای او جان مردم مظلوم فلسطین هیچ اهمیتی ندارد و تنها به هدف اشغالگرانه خود فکر می‌کند، همانطور که روزنامه صهیونیستی یسرائیل هیوم نیز به تازگی فاش کرده است که ارتش اسرائیل طرح کوچ اجباری یک میلیون نفر از ساکنان غزه به جنوب را اجرا می‌کند؛ اقدامی با همکاری امارات و مقدمه‌ای برای حمله زمینی به شهر غزه. الی کوهن وزیر انرژی رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرده است که شهر غزه باید دقیقاً مثل رفح شود؛ تلی از خاکستر!

در مقابل ایهود باراک نخست‌وزیر پیشین اسرائیل با انتقاد از تصمیم این رژیم برای اشغال غزه گفته است: اشغال غزه تله‌ای مرگبار است که به نفع حماس خواهد بود و پیروزی سیاسی به آن‌ها اعطا می‌کند.

وی تصریح کرد: اشغال غزه به این معناست که ما گروگان‌ها (اسرای اسرائیل در غزه) را بازنمی‌گردانیم، بلکه آن‌ها در جریان عملیات کشته خواهند شد.

با وجود اقدامات متجاوزانه اسرائیل و فشارهایی که این رژیم به ساکنان غزه وارد می‌کند، همچنان در دل این باریکه مقاومت و ایستادگی مردم به چشم می‌خورد. یکی از ساکنان نوار غزه که چند ماه اسیر بوده و توسط اسرائیل تحت شکنجه قرار داشته، در گفت‌وگویی که از شبکه سه سیما پخش شد این موضوع را به صراحت تأکید می‌کند.

امروز حتی بسیاری از شخصیت‌های سیاسی اسرائیل هم به این واقعیت پی برده‌اند که شکست حماس ممکن نیست. ایهود باراک، نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی در گفت‌وگویی تلویزیون به این نکته اشاره کرد و گفت: ما نمی‌توانیم حماس را شکست دهیم، چون گروهی که از سوی مردم مورد حمایت است هرگز شکست نخورده! نه در ویتنام و نه در هیچ کجای دنیا این اتفاق نیفتاد!

آنتونی لونشتاین، نویسنده و روزنامه‌نگار مشهور استرالیایی نیز می‌گوید: بحران بزرگی در ارتش اسرائیل وجود دارد، منظورم از این بحران فقط خودکشی‌ها نیست که البته در حال افزایش است. تعداد فزاینده‌ای از نیروهای ذخیره در اسرائیل به‌سادگی از حضور خودداری می‌کنند. درباره صدها نیروی ذخیره صحبت می‌کنم که در غزه جنگیده‌اند آن‌ها از حضور خودداری می‌کنند، زیرا بیهودگی کامل آنچه نتانیاهو و همدستانش در غزه تلاش می‌کنند انجام دهند را می‌بینند.

از دیگر اقدامات جدید صهیونیست‌ها این است که کنست تصویب کرده که بودجه وزارتخانه‌ها کاهش یابد تا بودجه نظامی و امنیتی افزایش یابد و دولت ایران را به عنوان توجیه افزایش بودجه ذکر کرده است. همچنین رسانه‌های رژیم صهیونیستی از فراخوانده شدن ۶۰ هزار نظامی صهیونیست برای مشارکت در اشغال شهر غزه خبر دادند و این اقدامات در حالیست که بر اساس اعلام برخی رسانه‌ها وزیر دارایی رژیم صهیونیستی تهدید به استعفا کرده است.

در مقابلِ ادامه مسیر جنایتکارانه‌ای که اسرائیل در پیش گرفته، شاهد شکل‌گیری مواضعی ضد صهیونیستی در کشورهای مختلف دنیا هستیم و این ابراز انزجارها از اسرائیل و حمایت‌ها از فلسطین هر روز از نقاط مختلف دنیا دیده و شنیده می‌شود. وزیر خارجه فنلاند روز سه‌شنبه از تمایل این کشور برای به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطینی خبر داد.

اظهارات تازه دولتمردان اروپایی درباره به رسمیت شناختن فلسطین، نتانیاهو را به شدت نگران کرده و او را بر آن داشته تا با مظلوم‌نمایی و وقاحت در مقابل این جریان بایستد. او در پیامی به رئیس جمهور فرانسه با وقاحت، به رسمیت شناختن فلسطین را یهودستیزی دانسته است.

دولت اسرائیل حتی در دل سرزمین اشغالی نیز با چالش مقبولیت سیاست‌های خود روبرو است و هر روز اخباری درباره اعتراض ساکنان سرزمین‌های اشغالی به گوش می‌رسد که بعضاً وجود برخوردهای خشن مأموران اسرائیلی همچنان این اعتراضات ادامه دارد.

زیاد العالول تحلیلگر سیاسی در برنامه‌ای با اشاره به اعتصابات سراسری در اسرائیل گفت: این اعتصاب اهمیت فراوانی دارد و بازتابی از گسست و فروپاشی درونی این جامعه است جامعهٔ اسرائیلی در برابر مسلمانان یکپارچه به‌نظر می‌رسد، در کُشتار و آوارگی ما یکصداست اما در درون خویش متلاشی و متناقض است.

وی افزود: از مهاجرت نخبگان صهیونیست اسرائیلی سخن گفته می‌شود برخی تحلیل‌ها حتی شمار آنان را نزدیک به یک میلیون نفر برآورد می‌کنند این یک میلیون نفر انسان‌های بیکار نبودند بلکه نخبگانی هستند با مهارت‌ها و مدارک علمی ارزشمند.

رئیس اپوزیسیون رژیم صهیونیستی، یائیر لاپید نیز به تازگی در سخنانی گفته است: مقابله با نخست وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو باعث تقویت رهبران دموکراتیک جهان می‌شود، همانند کاری که استرالیا کرد، زیرا او سمی‌ترین چهره در سیاست است.

انزجار جهانیان از رژیم صهیونیستی در حالی رو به افزایش است که این رژیم تمام توان خود برای جلوگیری از شکل‌گیری این انزجار را به کار برده است. به تازگی اخباری مبنی بر راه‌اندازی «واحد مشروعیت‌سازی» در اسرائیل درست بعد از آغاز جنگ غزه در روز ۷ اکتبر ۲۰۲۳ منتشر شده است. وظیفه این واحد «بهبود وجهه اسرائیل در رسانه‌های بین‌المللی» علی‌رغم گزارش‌های میدانی رسانه‌ها و خبرنگاران بین‌المللی از فجایع جنگ بوده است. یکی از اقدامات برجسته این واحد پس از انفجار بیمارستان الاهلی در غزه در ۱۷ اکتبر ۲۰۲۳ رخ داد. در حالی که رسانه‌های جهانی گزارش دادند حمله رژیم اسرائیل به آن بیمارستان به کشته شدن دست‌کم ۵۰۰ فلسطینی منجر شده ارتش اسرائیل مدعی شد انفجار ناشی از راکت اشتباه شلیک‌شده توسط جهاد اسلامی بوده و تعداد کشته‌ها کمتر است. شکل‌گیری این واحد در همان روزهای اول جنگ نشان می‌دهد که جنایت‌های صورت گرفته کاملاً حساب‌شده و با برنامه‌ریزی قبلی بوده است.

جنایات اسرائیل ادامه دارد

منابع محلی در نوار غزه گزارش دادند که در پی حمله هوایی رژیم صهیونیستی به منزل خانواده «ابو سحلول» در غرب شهر خان‌یونس، چند کودک به شدت زخمی شدند.

مطالعات موسسه دیده بان حقوق بشر اروپایی نشان می دهد تقریبا تمام ۱ میلیون کودک غزه دچار پیری زودرس موی سر (خاکستری یا سفید شدن مو) -PTSD شده اند

پلیس آلمان در حال بازداشت حامیان فلسطین

گزارش تکان‌دهنده خبرنگار العالم از ویرانی خانه پدری‌اش در غزه

