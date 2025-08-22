اولین اسب تراشیده جهان در دوره پارینه سنگی ساخته شد
براساس مطالعات باستانشناسان، نخستین اسب تراشیده جهان متعلق به ۳۵ هزار سال پیش و در دوره پارینهسنگی ساخته شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از لایو ساینس، در گزارش تازه این نشریه آمده است، اولین اسب تراشیده جهان متعلق به مجسمه عاجی ۳۵ هزارساله از غار وگلهرد در فرانسه است.
براساس مطالعات باستانشناسان فرانسوی، این پیکره از عاج تراشیده شده و در دوران پارینه سنگی و توسط اجداد انسانهای امروزی (هوموساپینس) ساخته شده است.
این مجسمه که از عاج ماموت تراشیده شده، به اندازه کف دست است و تقریبا ۲.۵ سانتی متر ارتفاع و ۴.۵ سانتیمتر طول دارد. همچنین این پیکره دارای جزئیاتی مانند دهان، سوراخهای بینی، چشمها و یال تراشیده شده است. اگر چه سر اسب کامل است، اما هر چهار پای آن شکسته شده است.
باستانشناسان معتقدند که این مجسمه یک اسب نر را به تصویر میکشد، طبق گفته بنیاد برادشاو، هنوز مشخص نیست که آیا این یک اسب نر است که سعی دارد مادیان را تحت تأثیر قرار دهد یا اسبی است که در حال قوس دادن و لگد پراندن.
دانشمندان معتقدند، غاری که این مجسمه در آن کشف شده، محل تجمع اورینیاکیها، یک گروه پارینه سنگی زبرین بوده است که مردم آن ۳۵ تا ۴۳ هزار سال پیش در آن زندگی میکردند.
در گزارش وزارت فرهنگ فرانسه آمده است، از آنجا که حضور آنها به طور خلاصه با حضور نئاندرتالها در این بخش از اروپا همپوشانی دارد، باستانشناسان این فرضیه را مطرح کردهاند، که احتمالا این دو گروه با هم همزیستی داشتهاند.
مردم اورینیاکی بهدلیل آنکه شکارچی-گردآورندههای ماهری بودهاند شناخته میشدند، همانطور که از توانایی آنها در ساخت ابزارهای سنگی مانند تیغه و نوک تیز پیداست. صدها مورد از این اقلام در داخل غار پیدا شده است، همچنین استخوانهای حیوانات و قطعات عاج متعددی، از جمله مهرههایی که با رنگ قرمز اخرایی رنگآمیزی شدهاند.
طبق گفته انجمن دیرینهشناسی انسان، احتمالا این گروه از این فضا برای فرآوری گوشت استفاده میکردهاند. برای مثال، محققانی که استخوانهای حیوانات تقریباً ۳۲ هزارساله را در غار وگلهرد تجزیه و تحلیل کردند، در درجه اول بقایای گوزن شمالی (Rangifer tarandus) و اسب (Equus ferus) را یافتند که نشان میدهد گروههای اورینیاکی این حیوانات را شکار و میخوردند و همچنین آثار هنری از آنها خلق میکردند.