«فلسفه تحلیل اقتصادی حقوق حکمرانی در میانهی معنا و پیامد» منتشر شد
به قلم حجت الاسلام والمسلمین سیداحسان رفیعی علوی، دانشیار دانشگاه باقرالعلوم (ع)، کتاب «فلسفه تحلیل اقتصادی حقوق حکمرانی در میانهی معنا و پیامد» با موضوع حقوق توسط انتشارات این دانشگاه منتشر شد.
به گزارش ایلنا، کتاب «فلسفه تحلیل اقتصادی حقوق حکمرانی در میانهی معنا و پیامد» به قلم حجتالاسلام والمسلمین سیداحسان رفیعی علوی، دانشیار دانشگاه باقرالعلوم (ع) در ۲۹۸صفحه و در قالب ۹فصل و قریب به ۳۰ گفتار چاپ و به جامعه علمی کشور عرضه شد.
این کتاب با فصولی همچون؛ «فصل اول: طرحواره و ایدههای بنیادین در تحلیل اقتصادی حقوق»، «فصل دوم: تحلیل اقتصادی حقوق دکترینال»، «فصل سوم: ماهیت قانون»، «فصل چهارم: هنجاری بودن قانون»، «فصل پنجم: نظریههای قضاوت، پیوند فلسفۀ حقوق و تحلیل اقتصادی»، «فصل ششم: ارزیابی قواعد و نهادهای حقوقی براساس معیار رفاهگرایی»، «فصل هفتم: بازاندیشی در پروژۀ تحلیل اقتصادی حقوق»، «فصل هشتم: تحلیل اقتصادی حقوق و ظرفیتهای فقه اسلامی» و «فصل نهم: چشماندازهای آینده در تحلیل اقتصادی حقوق» مطالب ارزشمند را به مخاطبان خود عرضه میکند.
کتاب «فلسفه تحلیل اقتصادی حقوق حکمرانی در میانهی معنا و پیامد» حدود ۳۰ گفتار در فصول مختلف به موضوعاتی از جمله؛ «عقلانیت پایه در تحلیل اقتصادی حقوق»، «ایدههای اساسی در مبنا و بنای تحلیل اقتصادی قانون»، «رشتههای فکر در تحلیل اقتصادی حقوق»، «تحلیل دکترینال بهعنوان یک مفهوم از قانون»، «درک نظریههای مفهوم قانون»، «مفهوم دکترینال قانون در تحلیل اقتصادی قانون»، «قانون بهعنوان یک دستاورد؛ مفهوم علمی-اجتماعی از قانون»، «چگونگی و تفسیر انتخاب»، «شکلها و قالبهای قانونی»، «چگونگی عملکرد افراد در مواجهه با الزامات قانونی و هنجارمندی در مدل اقتصادی رفتار»، «چالشهای نظریۀ ترجیحات گسترده»، «بررسی انتقادی نظریۀ پارتو»، «بازاندیشی در مبنای رفاهگرایی»، «منابع نارضایتی از تحلیل اقتصادی حقوق» اشاره کرد.
همچنین نویسنده کتاب در فصول نهگانه این کتاب حقوقی به موضوعات دیگری همچون؛ «تحلیل اقتصادی حقوق بهمثابۀ پروژهای جایگزین؛ از نقد نظری به بازسازی مفهومی»، «تبیین ساختار حکمرانی و ارزش قانونمندی»، «افقهای پژوهشی برای تحلیل حقوقی آینده»، «نتایج و دلالتها برای نظریۀ حقوق؛ بازاندیشی در مرزهای سنت حقوقی»، «چهارچوبهای معرفتی دو نظام امکان تعامل در سطح روششناسی و سیاستگذاری»، «سطوح همگرایی و تمایز در نسبت فقه اسلامی و تحلیل اقتصادی حقوق»، «روندهای نوظهور جهانی در تحلیل اقتصادی حقوق»، «تحولات مفهومی آینده در نظریههای اقتصادی حقوق»، «چالشهای روششناختی آینده در تحلیل اقتصادی حقوق؛ بازیابی حکمت در دوران سلطۀ محاسبه»، «امکان بومیسازی تحلیل اقتصادی حقوق در نظام حقوقی ایران» و… میپردازد.
در این کتاب آمده است؛
در جهانی که پیچیدگی نهادهای حقوقی و بحرانهای اجتماعی، بازاندیشی در مبانی حقوق را ضروری ساختهاند، کتاب «فلسفۀ تحلیل اقتصادی حقوق؛ حکمرانی در میانهی معنا و پیامد» کوششی ژرف و نوآورانه برای ترکیب عقلانیت اقتصادی با تأملات فلسفی در قلمرو قانون است.
این اثر با نگاهی انتقادی به سنتهای تحلیل اقتصادی، از الگوی نفعگرای کلاسیک عبور میکند و بهسوی الگویی پیشرو از حکمرانی حقوقی گام برمیدارد؛ الگویی که نهفقط کارآمدی بلکه معنا، عدالت، مسئولیت و عقلانیت را در نسبت با قاعدهگذاری حقوقی بازتعریف میکند. نویسنده در این مسیر، از مفاهیم بنیادینی چون عقلانیت محدود، ترجیحات اجتماعی، تحلیل دکترینال و نظریههای قضاوت بهره میگیرد تا ساختاری برای مواجههی روشمند با نظام حقوقی ایرانی-اسلامی ارائه دهد.
کتاب حاضر حاصل پژوهشی نظاممند، میانرشتهای و آیندهنگر است که در آن گفتوگویی انتقادی میان اقتصاد، فلسفه، حقوق و فقه اسلامی شکل گرفته و در پی آن است تا بنیانی نظری برای تلفیق معنا و پیامد در ساختار حکمرانی حقوقی عرضه کند.
این کتاب برای دانشپژوهان حقوق، پژوهشگران فلسفه حقوق، سیاستگذاران، و علاقهمندان به نظریههای عدالت و کارآمدی در حقوق معاصر، منبعی خواندنی، نقادانه و رو به آینده است.