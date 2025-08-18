اکران آنلاین «استاد» از سه شنبه

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فیلم نت، فیلم سینمایی «استاد» به کارگردانی عماد حسینی سه شنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ ساعت ۲۰ در سینما آنلاین فیلم نت عرضه می شود. این فیلم برای گروه سنی بالای ۱۳ سال عرضه می شود.

در خلاصه داستان «استاد» آمده است: گلنوش، دختر جوانی است که رویای ادامه تحصیل در خارج از کشور را دارد، برای گرفتن توصیه‌نامه به استاد ادریس، معمار و نقاش سرشناس مراجعه می‌کند، اما این ملاقات ساده، به‌سرعت به ماجرایی پرتنش و پیچیده بدل می‌شود؛ جایی که روابط قدرت و حقیقت‌های پنهان، همه‌چیز را زیر و رو می‌کنند و مرز میان قربانی و متهم، به‌سادگی قابل تشخیص نیست.

برخی از عوامل فیلم عبارتند از کارگردان: عماد حسینی، نویسندگان: پیام لاریان، عماد حسینی، مدیر فیلمبرداری: مجید یزدانی، تدوین: هانیه جلوخانی، طراح صحنه و لباس: مریم باقری، صدابردار و ترکیب صدا: احسان خزایی، طراح جلوه‌های بصری: هادی اسلامی، اصلاح رنگ و نور: فربد جلالی، مدیر تولید: حسین زرقام، طراح گریم: تینا بخشی، مدیر هنری: مهدی دوایی.

حسن معجونی، سجاد بابایی، هدیه حسینی‌نژاد بازیگران این فیلم هستند.

فیلم «استاد» در جشنواره فیلم فجر سال ۱۴۰۱ برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد برای سجاد بابایی شد.

بلیت بخش سینما آنلاین فیلم نت ۱۰۰ هزارتومانی است و نیاز به خرید اشتراک نیست.

آه سرد، علت مرگ: نامعلوم، سودابه، بچه زرنگ، کوکتل مولوتف و تعارض فیلم های این روزهای سینما آنلاین فیلم نت است.

انتهای پیام/