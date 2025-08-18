اکران و نقدِ «فرار از قصر» در سینما اندیشه
فیلم مستند «فرار از قصر» بهکارگردانی سید احسان عمادی در فرهنگسرای اندیشه اکران و نقد بررسی میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای اندیشه، این فیلم به تهیهکنندگی حسام اسلامی و محصول سال ۱۴۰۳ در «مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی» است. این مستند با بازسازی سینمایی و استفاده از تصاویر آرشیوی و روایتهای تاریخی، تلاش میکند یکی از پیچیدهترین و کمتر شناختهشدهترین عملیاتهای فرار سیاسی در ایران را به تصویر بکشد.
فیلم مستند فرار از قصر داستان بزرگترین فرار از زندان در تاریخ سیاسی ایران است؛ پاییز ۱۳۲۹ اعضای کمیته مرکزی حزب توده ایران (از جمله نورالدین کیانوری، خسرو روزبه، عبدالحسین نوشین و…) با نقشهای پیچیده از پشت میلههای زندان قصر میگریزند. آنها خرسند از این موفقیت به آینده امیدوارند، اما بازی سیاست، پیچیدهتر از نقشه آنهاست.
عمادی بهعنوان مستندسازی با سابقه روزنامهنگاری، بعد از تجربه مستندسازی درباره شخصیتهای تاریخی همچون دکتر مصدق و رزمآرا، اینبار سراغ یکی از مرموزترین بازیگران تاریخ سیاسی ایران یعنی سران حزب توده رفته و در قالب داستانی پرکشش درباره فرار آنها از زندان قصر، سرگذشت و سرنوشت آنها را به تصویر درآورده است.
در میز نقد این نشست، سید احسان عمادی کارگردان فیلم، نوید پورمحمدرضا، منتقد و مدرس سینما و محسن سلیمانی فاخر، کارشناس و منتقد سینما حضور خواهند داشت.
سهشنبه، ، ۲۸ مردادماه ۱۴۰۴ زمان این نشست و خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، بوستان شهید منفرد نیاکی، آمفیتئاتر فرهنگسرای اندیشه، مکان برگزاری است. حضور برای تمام علاقهمندان به سینما، آزاد و رایگان است.